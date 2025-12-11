Емрах Стораро е късан пет пъти на шофьорския изпит

Емрах Стораро, известен с любовта си към бързите скорости, сам заяви смело, че баща му Тони Стораро не му е купувал книжката, каквито слухове се въртят, и сам е положил усилия, за да седне зад волана, макар това да му е отнело доста време, пише Хот Арена.

"Баща ми не ми е купил книжката! Скъсаха ме 5 пъти на листовките. Въпреки това ги взех. Това е! Никога не съм си купувал книжката, никога не сме правили черни магии и такива глупости", категоричен е попфолк певецът.

Емрах е чувствителен по темата, тъй като неведнъж е забъркван в скандали с превишена скорост. Последният избухна след гонка с колегата му Константин. Двамата бяха привикани в СДВР и останаха без книжки и с глоби по 3000 лева. До това се стигна, след като Коцето качи видео от надбягването им в социалните мрежи. На кадрите се вижда, че двамата управляват скъпи коли, а километражът на автомобила на Емрах е замъглен. Емрах обаче не смята, че е сторил нещо нередно.

"С Коцето нищо лошо не сме направили. Всеки, който има като моята кола - по-нова, по-бърза, естествено, че ще даде газ за 1-2 секунди", отсича братът на Фики и въобще не приема версиите за улични надбягвания, като допълва:

"Аз такова нещо не виждам. Виждам двама приятели, които са се засекли с хубавите си коли и дават газ 1-2 секунди. Това не е състезание."

Емрах не крие страстта си към бързите и мощни возила. Според певеца нападките, които се изливат върху него, идват от хора, които не знаят какво е чувството да държиш под педала стотици конски сили.

"Хората, които нямат такива коли, ги казват тези неща. Ако имаш такава кола и усетиш какво е чувството да си зад волана ѝ, със сигурност няма да говориш така. Ние не сме убийци на пътя. Ние сме хора, които се кефят на бързите коли, това е! Никого не сме прегазили", отсича изпълнителят от фамилия Стораро.

По думите му това е злоба, която се излива върху него, и то не заради поведението му, а заради професията му.

"Хората гледат да се заядат с нас, защото сме изпълнители", убеден е певецът.

Емрах не крие, че няколко пъти е спиран от полицията за проверка и подчертава, че е бил изряден. Всички направени му тестове за наркотици и алкохол излизали отрицателни, което провокира гордост у него.

Все пак го съветваме да не натиска много газта, колкото и да му харесват бързите коли, че сакатлъкът се случва веднъж и после е късно!