Новини
Любопитно »
Емрах Стораро е късан пет пъти на шофьорския изпит

Емрах Стораро е късан пет пъти на шофьорския изпит

11 Декември, 2025 15:31 745 17

  • емрах стораро-
  • шофьорска книжка-
  • изпит-
  • скъсан-
  • певец-
  • шофиране

Младият певец заяви, че баща му не му е купувал книжката

Емрах Стораро е късан пет пъти на шофьорския изпит - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емрах Стораро, известен с любовта си към бързите скорости, сам заяви смело, че баща му Тони Стораро не му е купувал книжката, каквито слухове се въртят, и сам е положил усилия, за да седне зад волана, макар това да му е отнело доста време, пише Хот Арена.

"Баща ми не ми е купил книжката! Скъсаха ме 5 пъти на листовките. Въпреки това ги взех. Това е! Никога не съм си купувал книжката, никога не сме правили черни магии и такива глупости", категоричен е попфолк певецът.

Емрах е чувствителен по темата, тъй като неведнъж е забъркван в скандали с превишена скорост. Последният избухна след гонка с колегата му Константин. Двамата бяха привикани в СДВР и останаха без книжки и с глоби по 3000 лева. До това се стигна, след като Коцето качи видео от надбягването им в социалните мрежи. На кадрите се вижда, че двамата управляват скъпи коли, а километражът на автомобила на Емрах е замъглен. Емрах обаче не смята, че е сторил нещо нередно.

"С Коцето нищо лошо не сме направили. Всеки, който има като моята кола - по-нова, по-бърза, естествено, че ще даде газ за 1-2 секунди", отсича братът на Фики и въобще не приема версиите за улични надбягвания, като допълва:

"Аз такова нещо не виждам. Виждам двама приятели, които са се засекли с хубавите си коли и дават газ 1-2 секунди. Това не е състезание."

Емрах не крие страстта си към бързите и мощни возила. Според певеца нападките, които се изливат върху него, идват от хора, които не знаят какво е чувството да държиш под педала стотици конски сили.

"Хората, които нямат такива коли, ги казват тези неща. Ако имаш такава кола и усетиш какво е чувството да си зад волана ѝ, със сигурност няма да говориш така. Ние не сме убийци на пътя. Ние сме хора, които се кефят на бързите коли, това е! Никого не сме прегазили", отсича изпълнителят от фамилия Стораро.

По думите му това е злоба, която се излива върху него, и то не заради поведението му, а заради професията му.

"Хората гледат да се заядат с нас, защото сме изпълнители", убеден е певецът.

Емрах не крие, че няколко пъти е спиран от полицията за проверка и подчертава, че е бил изряден. Всички направени му тестове за наркотици и алкохол излизали отрицателни, което провокира гордост у него.

Все пак го съветваме да не натиска много газта, колкото и да му харесват бързите коли, че сакатлъкът се случва веднъж и после е късно!


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 раз

    12 2 Отговор
    Скъсаха ме 5 пъти на листовките. Въпреки това ги взех тези скъсани листовки.

    Коментиран от #6

    15:33 11.12.2025

  • 2 А колко пъти

    18 0 Отговор
    Е повтарял 4клас
    Или още него е завършил

    Коментиран от #15

    15:34 11.12.2025

  • 3 Веднага

    16 0 Отговор
    Се вижда че е тъп и за шофьор !

    Коментиран от #16

    15:34 11.12.2025

  • 4 пеев свинефски

    7 1 Отговор
    стораро, стоичков, карлос и бащата на сияна са от моите хора

    15:36 11.12.2025

  • 5 Мдаа

    10 0 Отговор
    Неграмотните роми трудно го взимат

    15:39 11.12.2025

  • 6 Това

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "раз":

    Е за срам бе, не е за фукня! В коя гора ви ловят такива?!

    15:39 11.12.2025

  • 7 Отдалече се

    11 1 Отговор
    Вижда че е кух като хралупа на язовец

    15:39 11.12.2025

  • 8 ристю

    7 0 Отговор
    Не са роми. Ромът е алкохолна напитка.Думата им е с буквата "Ц".

    15:42 11.12.2025

  • 9 Гост

    4 0 Отговор
    Тоа едва ли може да чете

    15:42 11.12.2025

  • 10 ГД на МВР

    6 0 Отговор
    Затова пък, има над 500 нарушения.

    15:43 11.12.2025

  • 11 Е 6а го

    5 0 Отговор
    Ц7ганина

    15:44 11.12.2025

  • 12 Тервел

    4 0 Отговор
    Тоз е голям бокккллууукккк ! Голям !

    15:56 11.12.2025

  • 13 Дядо Митьоo

    4 0 Отговор
    Вънка духа вятър,сиганин отива на театър!

    16:01 11.12.2025

  • 14 Сзо

    3 0 Отговор
    И тоя е за затвора.

    16:07 11.12.2025

  • 15 шиши

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "А колко пъти":

    тоя шут е от избирателите ми

    16:09 11.12.2025

  • 16 Оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Веднага":

    Половината шофЕри на пътя са като него немогат да карат, но ... карат кола.
    И аз искам да съм сърдечен хирург но нямам нужното образование и умения и не оперирам хора.

    16:12 11.12.2025

  • 17 Мехмед Дикме

    0 0 Отговор
    Това не му пречи да се настригва и да замъглява дисплея на спортен режим.
    Малко му е бил боя навремето.

    16:21 11.12.2025