Новини
Любопитно »
Вечният въпрос: Какво да подарим за Нова година?

Вечният въпрос: Какво да подарим за Нова година?

26 Декември, 2025 09:13 409 4

  • подаръци-
  • нова година-
  • универсални-
  • подходящи

Вижте кои подаръци са "безрискови" и подходящи в повечето ситуации

Вечният въпрос: Какво да подарим за Нова година? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Няма универсални подаръци, които гарантирано ще се харесат на всички. Има обаче определени подаръци, които се считат за относително "безрискови" и подходящи в повечето ситуации.

Помислете за ваучери за подарък, ароматни свещи и сервизи за кафе и чай.

Например, кошница с деликатеси или бутилка хубаво вино са класически подаръци, които винаги са подходящи, особено ако знаете предпочитанията на получателя.

За близки познати можете да подарите билети за театър, кино или концерт, членство във фитнес зала или майсторски клас – това са подаръци, които предизвикват емоция и са дълготрайни спомени.

Вземете предвид интересите и предпочитанията на получателя и изберете подаръци, които няма да го натоварят или да го поставят в неудобно положение.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Аз часам Ден Мороз!

    09:15 26.12.2025

  • 2 кастроли

    0 0 Отговор
    Какво да подарим за Нова година? Аз искам моята сладурана да ми подари себе си.

    09:23 26.12.2025

  • 3 влък

    1 0 Отговор
    Дед Мароз с краснъй нос.

    09:24 26.12.2025

  • 4 Мъж

    0 0 Отговор
    Подарете каквото искате, но накрая не забравяйте да подарите себе си!

    09:36 26.12.2025