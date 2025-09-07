20 палуби и 7 басейна: Най-големият круизен кораб в света излезе в открито море (ВИДЕО)

Най-големият круизен кораб в света направи официалния си дебют тази неделя, отплавайки от Порт Канаверал, Флорида. Новото бижу на Royal Caribbean, наречено Star of the Seas, разполага с 20 палуби, осем „квартала“ и седем басейна, като може да побере около 5000 пътници.

„Star of the Seas представлява следващата смела крачка в нашето пътуване към преосмисляне на почивките“, заяви президентът и главен изпълнителен директор на Royal Caribbean Group Джейсън Либърти в официално изявление. „Това е съчетание на нашите иновации, отличителни преживявания и най-желаните дестинации в една незабравима ваканция.“

Круизната индустрия отчита безпрецедентен ръст. Според първата прогноза за морски пътувания на организацията AAA, публикувана през януари, през 2025 г. 19 милиона американци планират да пътуват с круиз. За сравнение, през предходната година броят на пасажерите е бил 18,2 милиона.

„2025 г. е нова рекордна година за индустрията. Повече хора са пътували с круиз тази година, отколкото в който и да било друг момент от историята“, коментира пред Fox News Digital експертът по круизи от Маями Стюарт Чирон, познат като „Круизният човек“. По думите му бъдещите резервации също са на рекордно ниво в сравнение със същия период от предишни години.

Данните показват, че Карибският басейн остава най-желаната дестинация – 72% от туристите избират слънчевите острови. Шест процента планират пътуване до Аляска, а пет процента – в Средиземно море. Чирон отбелязва, че расте интересът и към маршрути през Панамския канал, Япония и Азия, както и към експедиционни круизи до Арктика и Антарктика.

„Круизните компании отговарят на силното търсене, като предлагат частни дестинации и атрактивни изживявания, които липсват в стандартните маршрути“, обяснява Чирон.

Според него въпреки оптимистичните тенденции индустрията не е напълно защитена от външни фактори. „Геополитическите събития и цените на горивата винаги са притеснение. Компаниите имат защитни механизми, включително възможност да преместват кораби с цел осигуряване на спокойни маршрути. Сигурността на пътниците и корабите остава приоритет номер едно.“

Star of the Seas бележи нов етап в историята на Royal Caribbean и идва в момент, когато интересът към круизните пътувания е по-голям от всякога, утвърждавайки позицията на сектора като една от най-бързо развиващите се индустрии в туризма.