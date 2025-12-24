Новини
Проф. Дамянов: Общото при хората е, че всички се нуждаят от Бог

24 Декември, 2025 19:10 472 5

  • проф. марин дамянов-
  • христос-
  • рождество христово

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Хората, независимо къде и какви са, имат едни общи модели. Един от тях е потребността от Бог. Това каза в предаването “Денят на живо” по NOVA NEWS проф. Марин Дамянов - писател и сценарист.

“Християнските празници вероятно са много по-древни, отколкото си мислим”, сподели писателят и обясни, че те произлизат от езически обичаи, но християнството е сложило върху тях най-важните дати, свързани с Христос. “По този начин са били иззети езическите празници”.

Според него Христос е изключително важна фигура в човешката цивилизация. “В исляма също може да бъде срещнат, но там е обикновен пророк, не е син на Бога”.

“Преди християнството цивилизацията се е интересувала само от силата, жестокостта, умението да смачкаш другия. Изведнъж идва един човек, който казва, че трябва да бъдем по-добри хора. Доказва го. Говори много за любовта”, коментира проф. Дамянов.

По думите му хората са питали Христос да опише идеята си, а той го е направил по много обикновен начин. “Не е бил като съвременен учен, който би заявил, че теорията е много сложна и трябва да идваме редовно на лекциите му, за да има някакъв шанс след 1-2 години да я разберем. Христос казва, че е просто - обичай ближния, както обичаш себе си, обичай света, обичай огромното и необяснимото, което е над нас”.

“Хората, независимо къде и какви са, имат едни общи модели. Един от тях е потребността от Бог. Между него и човека има една междинна фигура, посредник - това е героят, който ни спасява. Той се жертва, за да ни спаси. Това е дълбинна емоция, при някои е по-силна, при други - по-слаба. Христос се вписва на 100% в нея. Ако трябва да опишем психологическа характеристика на спасителя, се получава образа на Христос”, каза проф. Дамянов.

Според него в момента никой не обучава много хората какво е добро и зло. “Това не значи, че им е чуждо. И доброто, и злото са около и в нас. Всеки има своя представа за тях”.

“Интересното е, че от хиляди години основно Църквата се занимава с темата за доброто и злото, за Бога, смисъла на живота, смъртта. Само че тя в доста голяма степен се е отдалечила. Не на всички хора въздейства по този начин”, смята той.

Проф. Дамянов е на мнението, че младите в днешно време все по-рядко се сещат за самия Христос. “Много години християнските народи са били доминиращи в света, явно тогава са получили някаква енергия. Но може би това се променя”.

“По принцип хората не се занимават много с Христос. Киното също не се. Проблемът е, че ако филмът е напълно реалистичен и Христос е показан като жив човек, той няма да е каноничен. Според религията Христос няма тъмна страна. Всеки човек има, но той не. Тоест ние не може да покажем в един филм, че той е човек като нас. Църквата веднага ще скочи”, обясни той.

“Но ако е показан канонично, изцяло светъл, без слабости и тъмни страни, тогава зрителят не може много да се идентифицира с него. Зрителят усеща, че това не е в нашия свят. Образът на героя изисква задължително 7-8 качества, от които най-важното е, че той прави жертва за останалите - не за себе си, не за пари, не за семейството си, не за кариера, а за хората”, допълни проф. Дамянов.


  • 1 КАЗАЛ НАШИЯТ ГОСПОД

    0 1 Отговор
    ОБИЧАЙ ОБИЧАЙ БЪДИ ДОБЪР. А ТУК ОТ КЪДЕТО ТОЙ СИ ТРЪГНА ОМЕРЗЕН Е ПАК СЪЩОТО. ГЛОБАЛНО АЛЧНИ ЗЛИ АМОРАЛНИ ХОРА ИМА ПО НАШАТА ЗЕМЯ. И В БОЛШЕНСТВОТО ОТ УПРАВНИЦИТЕ СА. ТЕ ДЕЛЯТ ПОРЦИИТЕ СВЕТА И ПСИХИКАТА НИ ДОРИ. ОНЯ ИСКАЛ РАКЕТИ ДРУГИЯ ПЕТРОЛА ТРЕТИ РЕДКИ ПОЛЕЗНИТЕ ИЗКОПАЕМИ ЧЕТВЪРТИ ПЕТИ ВСИЧКО ПО СВЕТА. А НАРОДА СПИ НЯКОИ ГЛАДУВАТ ДРУГИ В ПАРИ СЕ КЪПЯТ. ТРАГЕДИЯ СМЕ. НО ИМА И НЕЩО ХУБАВО В БОЛШЕНСТВОТО СМЕ ДОБРИТЕ ХОРА ДАНО УСПЕЕМ ДА НАПРАВИМ СВЕТА НАШ ПО ДОБЪР. АКО НЕ, ТОЙ ЩЕ СЕ ЗАЕМЕ.

    19:30 24.12.2025

  • 2 И ДЕВИЗЪТ

    0 0 Отговор
    "Всички сме равни "Пред Бог"!
    Велико Христово Послание.
    Съд, оставка и ЗАТВОР за ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ, ДПС.

    19:45 24.12.2025

  • 3 Улавецът

    1 0 Отговор
    Те го па тоя?!

    19:47 24.12.2025

  • 4 За вервам само у американската банка

    0 0 Отговор
    Искам само злато долари и евро другото е измама

    19:50 24.12.2025

  • 5 Някой

    0 0 Отговор
    Вярата е примитивизъм. Не могат да си обяснят нещо и хайде да си измислим нещо. Не че и реалистите не са пълни с вярвания. Ние наричаме нашата вяра истина, дори да е точно такава (поне относително), но отношението ни към нея е вяра.

    19:52 24.12.2025

