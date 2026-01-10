Кевин Костнър предложил на принцеса Даяна да направят "Бодигард II" и тя да е в главната роля

В началото на 90-те години един филм превзема света, а звездите му се превръщат в глобални икони.

Историята за любов, опасност и самота зад славата докосва милиони и оставя усещането, че това е сюжет, който няма как да приключи с финалните надписи. Малцина обаче подозират, че зад кулисите се е готвело продължение, което днес звучи почти невероятно.

Слуховете тръгват тихо – без официални съобщения, без студийни анонси. Само шепот в Холивуд и Лондон, преплетен с имена, които по принцип не се срещат в едно изречение. Постепенно детайлите започват да изплуват, а картината става все по-изненадваща.

Години по-късно различни свидетелства започват да си противоречат. Спомените се разминават, а истината стои някъде между лични разговори, неизпратени писма и сценарий, който никога не е видял камера. Едва тогава се разбира колко близо е била една от най-известните жени в света до екранна роля, която можеше да промени не само киното, но и собствения ѝ живот.

Става дума за принцеса Даяна и продължение на култовия филм Бодигард.

Снимка: Shutterstock

След огромния успех на лентата от 1992 г. с участието на Кевин Костнър и Уитни Хюстън, в Холивуд започват разговори за втора част. Този път обаче историята е щяла да бъде вдъхновена не от измислен персонаж, а от реален живот под постоянен натиск – този на принцеса Даяна.

Костнър по-късно потвърждава, че е водил разговори с лейди Ди чрез Сара Фъргюсън, като ѝ е предложил сюжет, в който той отново играе бодигард, а тя – преследвана от папараци и заплахи принцеса. Историята постепенно е щяла да прерасне в романтична връзка, изградена с вкус и уважение.

Снимка: Shutterstock

Твърденията са подробно описани от бившия иконом на Даяна Пол Бърел в книгата му The Royal Insider. По думите му, той лично е свързал телефонния разговор между Костнър и принцесата. Даяна реагирала със смях и недоверие, шегувайки се, че не може да пее, но все пак обещала да погледне сценария.

Според Бърел, Костнър ѝ е предложил главната роля в „Бодигард II“, в която тя буквално играе себе си – принцеса, чийто живот е в опасност. Той я уверил, че ще се погрижи за нея и че всичко ще бъде направено с изключителен финес. Сценарият пристигнал, а Даяна била поласкана, но в крайна сметка учтиво отказала с думите: „Напълно невъзможно е“.

Кевин Костнър обаче разказва малко по-различна версия. През 2012 г. той заявява, че Даяна първоначално е проявила интерес и му казала: „Животът ми ще се промени“. По думите му, при втория им разговор тя дори попитала дали ще има сцена с целувка – детайл, за който двамата се съгласили.

Филмът „Бодигард“ остава един от най-касовите проекти на 90-те години с приходи над 400 милиона долара, а саундтракът му поставя световни рекорди, воден от емблематичното изпълнение на I Will Always Love You – песен на Доли Партън, превърната в химн от Уитни Хюстън.

Идеята за продължението се ражда по време на пътуване до Китай, в компанията на Костнър, Сара Фъргюсън и хонконгския магнат Дейвид Танг. По това време Даяна вече е разделена с принц Чарлз и силно отчуждена от кралското семейство.

След трагичната ѝ смърт през 1997 г. проектът е окончателно прекратен. Костнър признава, че отношенията му с кралското семейство са се влошили, след като информацията за филма изтича в медиите. По-късно обаче идва и личен момент – среща с принц Уилям, който му казва: „Знаеш ли, майка ми някак си те харесваше.“

„Никога няма да кажа за какво говорихме“, споделя Костнър, „но беше много мило“.

Филмът така и не е заснет. А тайният сценарий остава една от най-любопитните „какво ако“ истории, свързани с принцеса Даяна – жена, която дори без да стъпи на снимачната площадка, остава вечна икона, пише jenata.blitz.bg.