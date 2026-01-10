Новини
10 Януари, 2026

Даниел Стърн се озова в центъра на скандал в Калифорния

Полицията попречи на култов крадец от "Сам вкъщи" да прави секс с проститутка - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В разгара на коледните празници, когато повечето хора се наслаждават на уюта на дома, известният американски актьор Даниел Стърн – познат на милиони като неудачния крадец Марв от култовата поредица "Сам вкъщи" – се озова в центъра на скандал в Калифорния.

На 10 декември 2025 г., в луксозен хотел в Камарило, 68-годишният Стърн е бил заловен от органите на реда, докато се опитвал да организира среща с проститутка, съобщава популярният сайт TMZ. Според информацията, актьорът е направил опит да предложи пари срещу сексуални услуги, но плановете му били осуетени от бдителни полицаи, които са се намесили навреме. В резултат на инцидента, звездата от "Сам вкъщи" е бил санкциониран с глоба заради нарушението.

Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, където фенове и критици обсъждат неочакваната постъпка на любимия актьор. Даниел Стърн, който се прочу с ролята си на Марв Мърчинс – един от двамата некадърни крадци в емблематичните коледни филми, сега се оказа в светлината на прожекторите по съвсем различен повод.

Остава да видим дали този скандал ще се отрази на имиджа на Даниел Стърн и как ще реагира самият той на случилото се.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мисит

    4 0 Отговор
    Тоя, е космат,,,Хаяши,,!

    15:15 10.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АГАТ а Кристи

    11 0 Отговор
    По-добре жена, отколкото мъж да си наеме

    15:17 10.01.2026

  • 4 Бизнесмен

    1 1 Отговор
    Кой е тоя крадец да не се казва Илиян или владислав 🤭

    15:20 10.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Спецназ

    5 1 Отговор
    АБЕ, Баце!

    Какви са тия процедури там за поръчка на К.вра??

    Резервация по Букинг предварително ли е правил и да чака

    да се стигне до полицията и да го хванат за В.ИГНАТИЯ,
    сигурно му е с.ърчал под халата!

    ама не се явила мадамата, а КОП-ове с пистолети!

    МААЛИЙ е.АТИ среса е било- паднал му е за части от секундата!
    Отваряш и чЕкаш едно- срещу тебе друго.
    както, така, Баце- в живота е пълно с изненади!!

    15:22 10.01.2026

  • 8 Сила

    7 0 Отговор
    "Сам в къщи на 68 " ....скучно и самотно му е на човека !!! Не го съдете ....

    15:24 10.01.2026

  • 9 какво става там

    8 1 Отговор
    Службите застреляха жена ей тъй заради едното нищо .
    Сега пък попречили на тоя да си поръча проститутка ?
    Вероятно дебнат и слухтят по всички телефони и интернет .
    Вероятно ползват изкуствения интелект да следи населението

    Коментиран от #12

    15:26 10.01.2026

  • 10 значи хем известният американски актьор

    4 0 Отговор
    хем трябва да си киха
    вместо да му се лепят кифлите
    които толкова ангажирани с цъкалата
    вече не искат да месят кекс с надарвени господа

    15:34 10.01.2026

  • 11 Западът е свършен

    3 2 Отговор
    Кекса е незаконен и абсолютно забранен.

    15:36 10.01.2026

  • 12 Сър

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "какво става там":

    Там са Фашаги. Дано Путин ги разчисти.

    Коментиран от #21

    15:37 10.01.2026

  • 13 ахахаха

    2 0 Отговор
    Веднъж го глобили, че прави секс, втори път го глобили, че били двама.

    15:37 10.01.2026

  • 14 където фенове и критици обсъждат

    3 0 Отговор
    че барем не е гей
    и трябва да го запозная с някоя напращяла кака

    15:38 10.01.2026

  • 15 ДженЗи

    1 1 Отговор
    Така е като сте пуснали държавата да ви проверява в гащите

    15:39 10.01.2026

  • 16 това е

    2 0 Отговор
    престъплението на века.Ако е имало някоя арна полицайка , дано му е помогнала.

    15:50 10.01.2026

  • 17 НАП

    1 0 Отговор
    А дали е играл на ролетка докато е бил в хотела?

    15:51 10.01.2026

  • 18 Не стана

    1 0 Отговор
    ясно от къв пол е проститутката.

    Коментиран от #19

    16:03 10.01.2026

  • 19 Глория Гейнър

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не стана":

    Напротив, пределно ясно е, от другия пол не ги пипат

    16:08 10.01.2026

  • 20 Абе

    1 0 Отговор
    демокрацията се развива, вече се плаши и от сянката си....

    16:14 10.01.2026

  • 21 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сър":

    Щото Путлер е демократ.

    16:15 10.01.2026

  • 22 коко

    0 0 Отговор
    Нормален мъж,търси къде да охлаби жилата,тези полицаи пед.!ковци ли са?

    16:17 10.01.2026