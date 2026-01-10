Полицията попречи на култов крадец от "Сам вкъщи" да прави секс с проститутка

В разгара на коледните празници, когато повечето хора се наслаждават на уюта на дома, известният американски актьор Даниел Стърн – познат на милиони като неудачния крадец Марв от култовата поредица "Сам вкъщи" – се озова в центъра на скандал в Калифорния.
На 10 декември 2025 г., в луксозен хотел в Камарило, 68-годишният Стърн е бил заловен от органите на реда, докато се опитвал да организира среща с проститутка, съобщава популярният сайт TMZ. Според информацията, актьорът е направил опит да предложи пари срещу сексуални услуги, но плановете му били осуетени от бдителни полицаи, които са се намесили навреме. В резултат на инцидента, звездата от "Сам вкъщи" е бил санкциониран с глоба заради нарушението.
Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, където фенове и критици обсъждат неочакваната постъпка на любимия актьор. Даниел Стърн, който се прочу с ролята си на Марв Мърчинс – един от двамата некадърни крадци в емблематичните коледни филми, сега се оказа в светлината на прожекторите по съвсем различен повод.
Остава да видим дали този скандал ще се отрази на имиджа на Даниел Стърн и как ще реагира самият той на случилото се.
