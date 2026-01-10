Новини
Любопитно »
10 години след смъртта му ще можем да влизаме в къщата от детството на Дейвид Боуи

10 години след смъртта му ще можем да влизаме в къщата от детството на Дейвид Боуи

10 Януари, 2026 12:43 412 3

  • дейвид боуи-
  • годишнина от смъртта-
  • къща

Съобщението за придобиването на дома бе направено на рождения ден на Боуи – 8 януари

10 години след смъртта му ще можем да влизаме в къщата от детството на Дейвид Боуи - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 10 януари 2026 г. светът отбелязва десет години от смъртта на Дейвид Боуи — музикалният хамелеон, който промени представите за поп култура, идентичност и изкуство. Боуи си отиде през 2016 г., само два дни след излизането на последния му албум Blackstar — прощален шедьовър, който сам по себе си беше послание към феновете: изкуството е безсмъртно.

През тези десет години влиянието му не само не е избледняло, а се е превърнало в константа. От Space Oddity до Heroes, от Зиги Стардъст до Тhin White Duke — Боуи бе повече от музикант. Той бе артист, актьор, визионер, който непрекъснато преоткриваше себе си и вдъхновяваше поколения да бъдат смели в различността си.

По целия свят днес фенове и музиканти си спомнят за него с концерти, изложби и прожекции. В Лондон, Берлин и Ню Йорк — градовете, оформили неговата митология — звучи музиката му, а думите “We can be heroes, just for one day” звучат по-силно от всякога.

А домът в Югоизточен Лондон, в който Дейвид Боуи е прекарал детството си и където е написал една от най-известните си песни "Space Oddity", ще бъде отворен за посещения за "завладяващо изживяване", съобщи BBC, цитиран от actualno.com. Къщата, в която Боуи е живял от 8 до 20-годишна възраст, бе придобита от независимата благотворителна организация за опазване на културното наследство на Лондон Heritage of London Trust. Домът ще бъде възстановен, както е изглеждал в началото на 60-те години, като невиждан до този момент архив ще помогне за пресъздаването на интериора такъв, какъвто е бил, когато Боуи е живял там.

10 години след смъртта му ще можем да влизаме в къщата от детството на Дейвид Боуи
Снимка: Shutterstock

Джефри Марш, съкуратор на изложбата "David Bowie Is" в Музея на Виктория и Албърт, каза, че малката къща е мястото, където Боуи е изминал пътя от "обикновено момче от предградията" до висините на "международна звезда".

"Както самият той казва: "Прекарвах толкова много време в спалнята си, тя наистина беше целият ми свят, имах книгите си, своята музика, своя грамофон. Излизайки от света си на втория етаж навън, трябваше да премина през ничията земя на дневната", обяснява Марш.

Съобщението за придобиването на дома бе направено на рождения ден на Боуи – 8 януари, два дни преди отбелязване на 10-ата годишнина от смъртта му на 10 януари. То е посветено и на десет години от излизането на последния албум на артиста "Blackstar", който се смята за една от най-добрите му работи и включва влияния от джаз и хип-хоп в песните, които препращат към надвисналата смърт на музиканта, починал от рак на черния дроб на 69-годишна възраст. Възстановената къща ще отвори врати за публика в края на 2027 г., съобщава БТА.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евродебил

    2 0 Отговор
    Ей сега си го преместих...от единия крачол в другия.И Давид викате се казвал,та още веднъж си го преместих за жида.

    12:53 10.01.2026

  • 2 Миндич

    1 0 Отговор
    За някой ако не знаят,беше лява резба и символ на левите резби.Двата му брака бяха параван,но в един момент се излъгани и каза:аз съм гай. И те така тази "легенда".

    13:02 10.01.2026

  • 3 пиииздец

    0 0 Отговор
    не спряха да ни я навират тая откачалка

    13:11 10.01.2026