10 години след смъртта му ще можем да влизаме в къщата от детството на Дейвид Боуи

На 10 януари 2026 г. светът отбелязва десет години от смъртта на Дейвид Боуи — музикалният хамелеон, който промени представите за поп култура, идентичност и изкуство. Боуи си отиде през 2016 г., само два дни след излизането на последния му албум Blackstar — прощален шедьовър, който сам по себе си беше послание към феновете: изкуството е безсмъртно.

През тези десет години влиянието му не само не е избледняло, а се е превърнало в константа. От Space Oddity до Heroes, от Зиги Стардъст до Тhin White Duke — Боуи бе повече от музикант. Той бе артист, актьор, визионер, който непрекъснато преоткриваше себе си и вдъхновяваше поколения да бъдат смели в различността си.

По целия свят днес фенове и музиканти си спомнят за него с концерти, изложби и прожекции. В Лондон, Берлин и Ню Йорк — градовете, оформили неговата митология — звучи музиката му, а думите “We can be heroes, just for one day” звучат по-силно от всякога.

А домът в Югоизточен Лондон, в който Дейвид Боуи е прекарал детството си и където е написал една от най-известните си песни "Space Oddity", ще бъде отворен за посещения за "завладяващо изживяване", съобщи BBC, цитиран от actualno.com. Къщата, в която Боуи е живял от 8 до 20-годишна възраст, бе придобита от независимата благотворителна организация за опазване на културното наследство на Лондон Heritage of London Trust. Домът ще бъде възстановен, както е изглеждал в началото на 60-те години, като невиждан до този момент архив ще помогне за пресъздаването на интериора такъв, какъвто е бил, когато Боуи е живял там.

Снимка: Shutterstock

Джефри Марш, съкуратор на изложбата "David Bowie Is" в Музея на Виктория и Албърт, каза, че малката къща е мястото, където Боуи е изминал пътя от "обикновено момче от предградията" до висините на "международна звезда".

"Както самият той казва: "Прекарвах толкова много време в спалнята си, тя наистина беше целият ми свят, имах книгите си, своята музика, своя грамофон. Излизайки от света си на втория етаж навън, трябваше да премина през ничията земя на дневната", обяснява Марш.

Съобщението за придобиването на дома бе направено на рождения ден на Боуи – 8 януари, два дни преди отбелязване на 10-ата годишнина от смъртта му на 10 януари. То е посветено и на десет години от излизането на последния албум на артиста "Blackstar", който се смята за една от най-добрите му работи и включва влияния от джаз и хип-хоп в песните, които препращат към надвисналата смърт на музиканта, починал от рак на черния дроб на 69-годишна възраст. Възстановената къща ще отвори врати за публика в края на 2027 г., съобщава БТА.