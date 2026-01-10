Елен Колева се къпе в рози и тъне в лукс и романтика (ВИДЕО)

Елен Колева буквално беше обсипана с внимание и разкош. Актрисата, която от известно време се представя в мрежата като Елена Калевска Меркаба, взриви социалните мрежи с кадри, достойни за холивудска сцена, пише marica.bg.

Във видеото звездата от „Шивачки“ се наслаждава на истински разкош – вана, пълна с вода и алени цветя, като от култовия филм „Американски прелести“.

Самата Елен признава, че за първи път в живота си преживява подобно глезене и не крие вълнението си.

„Това е невероятен сюрприз за всяка жена!“, възкликва зеленoоката красавица, видимо трогната от жеста.

Къде се случва приказната сцена, Колева умишлено запазва в тайна, но намеква, че става дума за луксозен хотел с персонал, който знае как да поглези специалните си гости. Феновете ѝ вече гадаят дали актрисата е на екзотична почивка и дали мистериозен кавалер не стои зад романтичната изненада.

„Нямам думи да им благодаря“, завършва тя, а почитателите ѝ са категорични – Елен сияе повече от всякога.