Елен Колева се къпе в рози и тъне в лукс и романтика (ВИДЕО)

Елен Колева буквално беше обсипана с внимание и разкош. Актрисата, която от известно време се представя в мрежата като Елена Калевска Меркаба, взриви социалните мрежи с кадри, достойни за холивудска сцена, пише marica.bg.
Във видеото звездата от „Шивачки“ се наслаждава на истински разкош – вана, пълна с вода и алени цветя, като от култовия филм „Американски прелести“.
Самата Елен признава, че за първи път в живота си преживява подобно глезене и не крие вълнението си.
„Това е невероятен сюрприз за всяка жена!“, възкликва зеленoоката красавица, видимо трогната от жеста.
Къде се случва приказната сцена, Колева умишлено запазва в тайна, но намеква, че става дума за луксозен хотел с персонал, който знае как да поглези специалните си гости. Феновете ѝ вече гадаят дали актрисата е на екзотична почивка и дали мистериозен кавалер не стои зад романтичната изненада.
„Нямам думи да им благодаря“, завършва тя, а почитателите ѝ са категорични – Елен сияе повече от всякога.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #11
12:20 10.01.2026
2 Последния Софиянец
12:23 10.01.2026
3 Тома
Честита баня!
12:25 10.01.2026
4 Не ще да е голяма романтиката
12:25 10.01.2026
5 Има
12:28 10.01.2026
6 Зайченцетобяло
12:30 10.01.2026
7 Перник
12:34 10.01.2026
8 Колкото пъти
Едно време какви к..ви имаше, актриси ! Това сегашното актриси ли са бе ? К..ви !
12:41 10.01.2026
9 ЕстетЪ
12:43 10.01.2026
10 Лукс
12:44 10.01.2026
11 Съгласен, но
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":мисля, че е неспасяемо положението ѝ
Коментиран от #14
12:50 10.01.2026
12 Много
12:51 10.01.2026
13 По колко книги
Коя е книгата, която е до леглото й в момента?
13:01 10.01.2026
14 Това са
До коментар #11 от "Съгласен, но":резултати и последици от връзката и с писателя Терзийски. Но и тя си има достатъчно сачми в главата, така че положението е такова, каквото е.
13:06 10.01.2026
15 Куизът днес стартира от 13000 посещения
13:14 10.01.2026