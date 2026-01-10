Новини
Елен Колева се къпе в рози и тъне в лукс и романтика (ВИДЕО)

10 Януари, 2026 12:18

Актрисата признава, че за първи път в живота си преживява подобно глезене

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Елен Колева буквално беше обсипана с внимание и разкош. Актрисата, която от известно време се представя в мрежата като Елена Калевска Меркаба, взриви социалните мрежи с кадри, достойни за холивудска сцена, пише marica.bg.

Във видеото звездата от „Шивачки“ се наслаждава на истински разкош – вана, пълна с вода и алени цветя, като от култовия филм „Американски прелести“.

Самата Елен признава, че за първи път в живота си преживява подобно глезене и не крие вълнението си.

„Това е невероятен сюрприз за всяка жена!“, възкликва зеленoоката красавица, видимо трогната от жеста.

Къде се случва приказната сцена, Колева умишлено запазва в тайна, но намеква, че става дума за луксозен хотел с персонал, който знае как да поглези специалните си гости. Феновете ѝ вече гадаят дали актрисата е на екзотична почивка и дали мистериозен кавалер не стои зад романтичната изненада.

„Нямам думи да им благодаря“, завършва тя, а почитателите ѝ са категорични – Елен сияе повече от всякога.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    10 0 Отговор
    Дано се оправи жената.

    Коментиран от #11

    12:20 10.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Опитва се да мисли но не и се отдава горката.

    12:23 10.01.2026

  • 3 Тома

    16 1 Отговор
    Това, че г-жа Колева се е изкъпала е добра новина за деня!
    Честита баня!

    12:25 10.01.2026

  • 4 Не ще да е голяма романтиката

    10 0 Отговор
    щом се "хвали" на нас 😋

    12:25 10.01.2026

  • 5 Има

    8 0 Отговор
    Грешка - Елена лади у водА разъфтената роза и търка с лубрикант лукс. Романтика...

    12:28 10.01.2026

  • 6 Зайченцетобяло

    6 2 Отговор
    Ако селските ловни дружинки ходеха на театър, щеше да е много вървежна.

    12:30 10.01.2026

  • 7 Перник

    9 0 Отговор
    Слава за Гнусното Прасе деница сачева.

    12:34 10.01.2026

  • 8 Колкото пъти

    8 0 Отговор
    се покаже някъде, неминуемо се сещам за вица :

    Едно време какви к..ви имаше, актриси ! Това сегашното актриси ли са бе ? К..ви !

    12:41 10.01.2026

  • 9 ЕстетЪ

    9 0 Отговор
    То голям лукс да си напълниш ваната с рози.

    12:43 10.01.2026

  • 10 Лукс

    9 0 Отговор
    за пред балъците във Фейсбуг, иначе в реалността, мизерия .........

    12:44 10.01.2026

  • 11 Съгласен, но

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    мисля, че е неспасяемо положението ѝ

    Коментиран от #14

    12:50 10.01.2026

  • 12 Много

    8 0 Отговор
    Обича да бие барабана на резервния вход.

    12:51 10.01.2026

  • 13 По колко книги

    1 0 Отговор
    Чете в един месец?
    Коя е книгата, която е до леглото й в момента?

    13:01 10.01.2026

  • 14 Това са

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Съгласен, но":

    резултати и последици от връзката и с писателя Терзийски. Но и тя си има достатъчно сачми в главата, така че положението е такова, каквото е.

    13:06 10.01.2026

  • 15 Куизът днес стартира от 13000 посещения

    0 0 Отговор
    това е рекламен клип

    13:14 10.01.2026