Какво да вечеряме за спокоен сън?

10 Януари, 2026 17:26 683 15

Ето кои храни насърчават производството на мелатонин

Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова

Ако често се въртите в леглото и трудно заспивате, може би е време да обърнете внимание на това, което слагате в чинията си вечер. Водещи експерти по съня разкриват, че определени храни могат да се окажат ключът към по-дълбок и спокоен сън, тъй като подпомагат естественото производство на мелатонин – хормонът, който регулира биологичния ни часовник.

Триптофанът – тайната съставка за сладки сънища

Специалистите подчертават, че аминокиселината триптофан играе съществена роля в синтеза на мелатонин. За да си осигурите достатъчно от нея, заложете на вечеря с пуешко месо, риба, яйца, млечни продукти, овесени ядки или пълнозърнест хляб. Интересното е, че сложните въглехидрати – като тези в пълнозърнестите продукти – улесняват усвояването на триптофана, което допълнително подпомага заспиването.

Магнезият – естествен релаксант за тялото и ума

Зелените листни зеленчуци и ядките са отличен източник на магнезий – минерал, който намалява напрежението в мускулите и облекчава тревожността. Вечерна салата от спанак или шепа бадеми могат да се окажат вашите нови съюзници в борбата с безсънието.

Билкови чайове и топло мляко – класически рецепти за отмора

Чаша топло, нискомаслено мляко преди лягане не е просто бабина приказка – млечните продукти стимулират производството на серотонин и мелатонин, които подготвят организма за сън. Билковите чайове с лайка, маточина или лавандула също са доказани помощници за релаксация и по-лесно заспиване.

Какво да избягваме преди сън?

Експертите са категорични: кафето, алкохолът, газираните напитки, силният черен чай и енергийните напитки са врагове на добрия сън. Тези напитки стимулират нервната система и могат да доведат до неспокойна нощ.

Изборът на подходящи храни за вечеря може да се окаже решаващ за качеството на съня ви. Заложете на балансирано меню с триптофан, магнезий и билкови напитки, и ще се радвате на по-спокойни нощи и свежи утрини. Не забравяйте – добрият сън започва от масата!


