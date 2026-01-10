Какво да вечеряме за спокоен сън?

Ако често се въртите в леглото и трудно заспивате, може би е време да обърнете внимание на това, което слагате в чинията си вечер. Водещи експерти по съня разкриват, че определени храни могат да се окажат ключът към по-дълбок и спокоен сън, тъй като подпомагат естественото производство на мелатонин – хормонът, който регулира биологичния ни часовник.
Триптофанът – тайната съставка за сладки сънища
Специалистите подчертават, че аминокиселината триптофан играе съществена роля в синтеза на мелатонин. За да си осигурите достатъчно от нея, заложете на вечеря с пуешко месо, риба, яйца, млечни продукти, овесени ядки или пълнозърнест хляб. Интересното е, че сложните въглехидрати – като тези в пълнозърнестите продукти – улесняват усвояването на триптофана, което допълнително подпомага заспиването.
Магнезият – естествен релаксант за тялото и ума
Зелените листни зеленчуци и ядките са отличен източник на магнезий – минерал, който намалява напрежението в мускулите и облекчава тревожността. Вечерна салата от спанак или шепа бадеми могат да се окажат вашите нови съюзници в борбата с безсънието.
Билкови чайове и топло мляко – класически рецепти за отмора
Чаша топло, нискомаслено мляко преди лягане не е просто бабина приказка – млечните продукти стимулират производството на серотонин и мелатонин, които подготвят организма за сън. Билковите чайове с лайка, маточина или лавандула също са доказани помощници за релаксация и по-лесно заспиване.
Какво да избягваме преди сън?
Експертите са категорични: кафето, алкохолът, газираните напитки, силният черен чай и енергийните напитки са врагове на добрия сън. Тези напитки стимулират нервната система и могат да доведат до неспокойна нощ.
Изборът на подходящи храни за вечеря може да се окаже решаващ за качеството на съня ви. Заложете на балансирано меню с триптофан, магнезий и билкови напитки, и ще се радвате на по-спокойни нощи и свежи утрини. Не забравяйте – добрият сън започва от масата!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъж
Коментиран от #3, #13
17:31 10.01.2026
2 Ватманяк
Коментиран от #5, #10
17:33 10.01.2026
3 Новичок
До коментар #1 от "Мъж":Вярно е ,от сън спомени няма.
17:33 10.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Новичок
До коментар #2 от "Ватманяк":Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...
17:34 10.01.2026
6 д-р Лежанков
17:34 10.01.2026
7 За сладък сън
Очаквам реакции от........
Коментиран от #9
17:35 10.01.2026
8 за спокоен сън за ухилени булки
протеинови добавки след вечеря
за сияйна кожа и бодро настроение сутрин
Коментиран от #11
17:36 10.01.2026
9 Розови понита
До коментар #7 от "За сладък сън":и цвилене в захлас
17:37 10.01.2026
10 Васил ДеСарски
До коментар #2 от "Ватманяк":София никога не е била толкова мръсна и занемарена-липса на тротоари, разбити плочи, счупени бордюри,кал, олъщени сгради, хартии и боклуци, локви. Докарали една грозотия -дебела и отвратителна-чак от 500 км-Силистра-да отговаря за чистотата в София. Срам и позор! И това е дествие на Васко ДеСето.
17:38 10.01.2026
11 Новичок
До коментар #8 от "за спокоен сън за ухилени булки":Може и крем "Мече" къде от к....у....р тече.
17:42 10.01.2026
12 кръчмар
17:43 10.01.2026
13 Факт
До коментар #1 от "Мъж":Имаш избор в групичката!
Коментиран от #14
17:43 10.01.2026
14 Мъж
До коментар #13 от "Факт":Никога не съм бил в групички! А и вече съм избрал коя да обичам!
17:48 10.01.2026
15 Гръм и мълнии
17:49 10.01.2026