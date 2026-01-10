Уейкборд нарязал лицето на Сидни Суини

Американската актриса Сидни Суини разказа за момента, в който като дете е била порязана по лицето от уейкборд. Тя сподели спомените си в интервю за списание W.

Актрисата получила травмата на 10-годишна възраст, докато е карала уейкборд - върхът на дъската внезапно се повдигнал и я ударил в лицето. Ударът оставил дълбока рана близо до окото ѝ, което е изисквало цели 17 шева. Белегът все още е видим.

Суини говори и за други наранявания: има белег в долната част на гърба си от каране на колело и белег от ухапване от неизвестно насекомо, което е получила по време на снимките в Австралия.

Звездата от „Еуфория“ обаче се опитва да изпълнява свои собствени рискови каскади във филмите.

„Ако нещо ме плаши, ще го направя“, казва тя.

В края на юли 2025 г. Сидни Суини се озова в центъра на спор, критикувана за „нацистка пропаганда“ заради участието си в рекламна кампания на American Eagle. Спорът произтича от слогана на колекцията „Сидни Суини има страхотни дънки“, което на английски е игра на думите „страхотни дънки“ и „страхотни гени“.