Аманда Сейфрид от "Гадни момичета" от 20 години е на хапчета

Американската актриса и звезда от "Гадни момичета" /„Mean Girls“/ Аманда Сейфрид призна, че е живяла на лекарства близо 20 години. Тя обсъди здравето си в интервю за Vogue.

40-годишната Сейфрид уточни, че е била диагностицирана с обсесивно-компулсивно разстройство на 19 години. По това време тя се снима в сериала „Big Love“.

„Майка ми трябваше да си вземе отпуск, за да живее с мен за един месец. Направиха ми сканиране на мозъка и започнах да приемам лекарства, които и до днес приемам всяка вечер“, спомня си тя.

Сейфрид уточни, че за да управлява психическото си състояние, умишлено избягва определени ситуации – не пие твърде много алкохол, не употребява наркотици и не излиза от вкъщи късно през нощта.