Аманда Сейфрид от "Гадни момичета" от 20 години е на хапчета

Американската актриса и звезда от "Гадни момичета" /„Mean Girls“/ Аманда Сейфрид призна, че е живяла на лекарства близо 20 години. Тя обсъди здравето си в интервю за Vogue.
40-годишната Сейфрид уточни, че е била диагностицирана с обсесивно-компулсивно разстройство на 19 години. По това време тя се снима в сериала „Big Love“.
„Майка ми трябваше да си вземе отпуск, за да живее с мен за един месец. Направиха ми сканиране на мозъка и започнах да приемам лекарства, които и до днес приемам всяка вечер“, спомня си тя.
Сейфрид уточни, че за да управлява психическото си състояние, умишлено избягва определени ситуации – не пие твърде много алкохол, не употребява наркотици и не излиза от вкъщи късно през нощта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Анонимен
До коментар #1 от "Колко":За разлика от теб!
Коментиран от #5
18:35 10.01.2026
3 хапчета или пица със кристали?
ленчето пак се хваща за парапета, елена лопатар до нея си гледа децата киро КРИВАТАуста си замина за канада
18:36 10.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Който
До коментар #2 от "Анонимен":Не знае какво иска, взема каквото му пробутат!
18:41 10.01.2026
6 123456
18:47 10.01.2026
7 Шамани
Коментиран от #8
18:55 10.01.2026
8 Анонимен
До коментар #7 от "Шамани":Групичката!
19:14 10.01.2026
9 сащ без наркотици немога да виреят
19:19 10.01.2026
10 Факт
19:21 10.01.2026