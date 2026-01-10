Новини
Любопитно »
Аманда Сейфрид от "Гадни момичета" от 20 години е на хапчета

Аманда Сейфрид от "Гадни момичета" от 20 години е на хапчета

10 Януари, 2026 18:26 859 10

  • аманда сейфрид-
  • хапчета-
  • обсесивно-компулсивно разстройство

Сейфрид уточни, че е била диагностицирана с обсесивно-компулсивно разстройство на 19 години

Аманда Сейфрид от "Гадни момичета" от 20 години е на хапчета - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса и звезда от "Гадни момичета" /„Mean Girls“/ Аманда Сейфрид призна, че е живяла на лекарства близо 20 години. Тя обсъди здравето си в интервю за Vogue.

40-годишната Сейфрид уточни, че е била диагностицирана с обсесивно-компулсивно разстройство на 19 години. По това време тя се снима в сериала „Big Love“.

„Майка ми трябваше да си вземе отпуск, за да живее с мен за един месец. Направиха ми сканиране на мозъка и започнах да приемам лекарства, които и до днес приемам всяка вечер“, спомня си тя.

Сейфрид уточни, че за да управлява психическото си състояние, умишлено избягва определени ситуации – не пие твърде много алкохол, не употребява наркотици и не излиза от вкъщи късно през нощта.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Колко":

    За разлика от теб!

    Коментиран от #5

    18:35 10.01.2026

  • 3 хапчета или пица със кристали?

    6 0 Отговор
    уния пък от пп-дб са на кристали и какво от това
    ленчето пак се хваща за парапета, елена лопатар до нея си гледа децата киро КРИВАТАуста си замина за канада

    18:36 10.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Който

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Не знае какво иска, взема каквото му пробутат!

    18:41 10.01.2026

  • 6 123456

    3 3 Отговор
    Тва се лекува много лесно с моптика , или лопата .....

    18:47 10.01.2026

  • 7 Шамани

    2 2 Отговор
    Тая болест не се лекува с хапчета и шамани, а с шамари.

    Коментиран от #8

    18:55 10.01.2026

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шамани":

    Групичката!

    19:14 10.01.2026

  • 9 сащ без наркотици немога да виреят

    0 0 Отговор
    по-добре кажете коя американка особенно “ивестна” не е на хапчета?

    19:19 10.01.2026

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    Преследват жени групово!

    19:21 10.01.2026