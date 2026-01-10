Новини
Любопитно »
Тони Димитрова навръх рождения си ден: Пожелавам си да остана вярна на себе си!

10 Януари, 2026 15:51 437 6

  • тони димитрова-
  • рожден ден-
  • деси банова-плевнелиева-
  • nova

Певицата ще изнесе два концерта в Зала 1 на НДК за личния си празник

Тони Димитрова навръх рождения си ден: Пожелавам си да остана вярна на себе си! - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За трета поредна година Тони Димитрова - една от най-обичаните български певици, отбелязва личния си празник с голям концерт в Зала 1 на НДК. Тази година - има и втора дата, на която почитатетлите ѝ ще могат да се насладят на изпълненията ѝ, пише nova.bg.

"Моите песни са за близко разстояние. Аз разказвам истории", сподели певицата, родом от Бургас пред Деси Банова - Плевнелиева.

„Много се изненадах от тази втора дата за концерт. Когато се продаде първата дата, Благо Солов и екипът ми се обадиха и казаха: „Пускаме втора“. Аз казах: „Не, недей, защото идва декември“. Този разговр се проведе на 4 декември. Казах: "Кой ще си купи билети? Хората си купуват коледни подаръци, подготвят си Коледа и Нова година". Той само ми каза: „Кротичко, довери ми се“. И действително, за мен това е огромен комплимент - както за мен, така и за всички, които сме заедно на този концерт", заяви тя.

И си пожела:

"Най-вече да съм здрава. И ще цитирам едно пожелание на едно 10-годишно дете, което много обичам. Моят Коцe от Бургас. Ние сме пяли заедно. Беше ми изпратил картичка и подарък за Новата година с пожелание: „Остани вярна на себе си“. И аз си казах - Коцeто ми каза най-важното: „Остани вярна на себе си“. Това си пожелавам“.

Вижте повече във видеото:


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито Тони

    3 3 Отговор
    Останете верни на лева! Той е нашата валута!

    15:53 10.01.2026

  • 2 Козирог

    0 2 Отговор
    Честит рожден ден! Жива и здрава да си!

    16:02 10.01.2026

  • 3 Тя блести

    1 1 Отговор
    със забележителен интелект, който си проличава във всяко едно нейно интервю.

    Коментиран от #5

    16:07 10.01.2026

  • 4 да остана вярна на себе си!

    2 1 Отговор
    демек да не късам синджира повече

    или
    не е тая мара дет беше

    16:11 10.01.2026

  • 5 Гларус

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тя блести":

    Познавам тази жена
    Гадна е!

    16:16 10.01.2026

  • 6 хайде, холъм!

    2 0 Отговор
    Чак пък "най-обичаната певица" е доста пресилено и фалшиво! Въпросната Тони май е трябвало да си остане машинописка! И още неощ! Повече от отблъскващо и гадно е когато насочи микрофона към публиката и я изнудва да пее вместо нея! Ей, певачко, хората плащат за билети, и то не малко пари, ТИ да им пееш, а не обратното! И престани да караш насила хората да пеят, повече о нагла и нахална си! Няма "Сега сте вие"! Това е много грозно и много отвратително!

    16:18 10.01.2026