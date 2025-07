4-месечно гигантско бебе предизвика буря в социалните мрежи (ВИДЕО)

21-годишната майка от Оклахома, разбуни духовете онлайн, след като публикува видео с нейното четиримесечно бебе Гънър Матайър, което бързо се превърна във сензация. Причината? Момченцето вече тежи впечатляващите 10 килограма и е дълго над 76 см – далеч над нормите за възрастта си, пише DailyMail.

Клипът, публикуван в TikTok събра над 20 милиона гледания и предизвика лавина от коментари – от възторг до осъждане.

Още при раждането на 19 февруари тази година, Гънър е бил по-едър от средното – тежал е 3.6 кг и бил дълъг почти 50 см. Оттогава растежът му не спира, a днес той носи дрехи, подходящи за проходили деца.

„Още по време на бременността ми лекарите отбелязваха, че той е с няколко седмици напред в развитието. Коремът ми беше видимо по-голям от обичайното“, споделя Мейси. „На 34-та седмица отидох допълнително на ултразвук и ми казаха, че вече тежи над 2.8 кг. Още от втория ден в болницата той започна да яде повече от обикновено – но докторите казаха, че това е нормално за него.“

Въпреки медицинските уверения, че Гънър е здрав, в коментарите под видеото се появиха и сурови критики. Някои обвиняват младата майка в „насилие над дете“ заради теглото му. Потребители оставяха саркастични забележки като: „О, Боже, горкото бебе“, „Това трябва да е малтретиране на дете“.

„Не мога да повярвам, че има хора, които говорят така за бебе. Мислех, че ще намерят видеото за сладко. Не осъзнавах колко жестоки могат да бъдат хората“, казва разочарованата Мейси. „Не виждам нищо лошо в това да нахраня бебето си, когато е гладно. Напротив – според мен би било жестоко да не го направя.“

Макар и критикувана от някои, Мейси получи и подкрепа от много други потребители. Коментари като „Това е просто едно здраво и сладко бебе“.

