„Малкото момиче с големия глас“ - Кристина Агилера на 45 г.

Американската певица, автор на песни и актриса Кристина Агилера навършва 45 години на 18 декември. През последните 20 години нейният вокален диапазон от четири октави и смели идеи я превърнаха в една от най-влиятелните фигури в музикалната индустрия.

Кристина Агилера е родена на 18 декември 1980 г. в Ню Йорк в мултикултурно семейство. Баща ѝ, Фаусто, е еквадорски имигрант, а майка ѝ, Шели, е цигуларка, владееща испански. Детството на Кристина преминава в често местене заради военната служба на баща ѝ – семейството живее в Ню Джърси, Тексас и дори Япония.

Ранните години на Агилера са трудни: баща ѝ е изключително агресивен към нея, а майка ѝ се развежда с Фаусто, когато е само на седем години. Музиката се превръща в единственото ѝ убежище: колекцията от плочи на баба ѝ ѝ помага много. Така тя открива класическата соул и блус музика и започва да изпълнява песни. Още като тийнейджърка тя получава местно признание – наричат я малкото момиче с мощен глас.

Кристина Агилера участва в „The All New Mickey Mouse Club“ (1993–1994), наред с други бъдещи звезди – Бритни Спиърс, Джъстин Тимбърлейк и Райън Гослинг. След това записва песента „Reflection“ за анимационния филм „Мулан“. През 1998 г. сингълът става първият ѝ хит.

През 1999 г. певицата подписва с RCA Records и издава сингъла „Genie in a Bottle“, който оглавява класацията Billboard Hot 100 в САЩ. Дебютният ѝ албум, Christina Aguilera, се превръща в световен феномен, продавайки 17 милиона копия.

През 2002 г. певицата излиза от сенките с напълно нов имидж. Албумът ѝ, Stripped, бележи отклонение от образа ѝ на тийнейджърска поп звезда към по-зрял и смел подход. Песента „Dirrty“ предизвика международен спор заради откровения си музикален видеоклип – много критици осъдиха скандалното поведение на Агилера, но това само ѝ донесе още повече внимание. Това помогна и на самия албум. Той се превърна и в един от бестселърите на 21-ви век, продавайки над 12 милиона копия.

След период на експериментиране с електронна музика, Агилера се обърна към класиките на 20-ти век. През 2006 г. тя издаде албума Back to Basics, който е вдъхновен от джаза и музиката от 20-те до 50-те години на миналия век. Сингълът „Ain't No Other Man“ получи възторжени отзиви от критиците, които сравниха гласа ѝ с този на легендарните соул и блус певици Арета Франклин и Ета Джеймс.

Промоционалното турне на албума се превърна в най-касовото концертно турне на жена изпълнител през 2007 г., като спечели над 48 милиона долара.

През 2010 г. Кристина Агилера дебютира в киното, участвайки във филма „Burlesque“ заедно с известната певица Шер. Филмът получи номинация за „Златен глобус“, а певицата получи звезда на Алеята на славата в Холивуд за постиженията си. По-късно тя стана съдия и ментор в популярното шоу и конкурс за певци „The Voice“, където работи с таланти от 2011 до 2016 г., печелейки няколко сезона.

През 2012 г. тя издаде албума „Lotus“, седмият ѝ студиен проект. Певицата описа албума като „прераждане“, вдъхновен от лични изпитания, участието си в „The Voice“ и раздяла. Агилера се завърна към големите студийни издания шест години по-късно с „Liberation“ от 2018 г. В него Кристина се фокусира върху теми за емоционална травма, обсесии и любов. За да промотира албума, певицата предприема турне, първото ѝ от близо 10 години.

През 2022 г. излиза Aguilera. В него певицата се завръща към корените си и пее на испански. Творбата се състои от три отделни части: La Fuerza („Силата“), La Tormenta („Бурята“) и La Luz („Светлината“), всяка от които включва елементи от традиционната латино музика.

Агилера е един от малкото изпълнители, които са заемали първото място в Billboard Hot 100 в продължение на три последователни десетилетия. В допълнение към музикалните си постижения, певицата участва активно в благотворителна дейност и работа за правата на човека. От 2009 г. насам Кристина е посланик на Световната хранителна програма на ООН и е помогнала за набирането на над 150 милиона долара за борба с глада в развиващите се страни.

В хода на кариерата си Кристина Агилера е получила пет награди „Грами“, две награди „Латино Грами“, шест награди ALMA и две награди MTV Video Music Awards. През 2013 г. престижното списание Time я включи в списъка си със 100-те най-влиятелни хора в света.