Брад Пит на 62 г.: От златното момче на Холивуд до зрял автор на роли

18 Декември, 2025 08:17 705 7

  • брад пит-
  • рожден ден

На 62 години той остава актуален, любопитен и готов да рискува

Брад Пит на 62 г.: От златното момче на Холивуд до зрял автор на роли - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес холивудската икона навършва 62 години – повод да си припомним защо името му остава синоним на харизма, талант и постоянна еволюция.

Любопитни факти, които винаги изненадват:

  • Истинско име: Уилям Брадли Пит.

  • Пътят до Холивуд: Напуска университета в Мисури само две седмици преди дипломирането си, за да преследва актьорската мечта в Лос Анджелис.

  • Първите пари: Работил е като шофьор, хамалин и дори като човек, облечен в костюм на гигантско пиле за бързо хранене.

  • Оскарът: Получава го не само като актьор, но и като продуцент – доказателство, че влиянието му се простира далеч отвъд екрана.

  • Страст извън киното: Архитектурата и устойчивият дизайн – Пит активно участва в проекти за екологични жилища.

Кариера, която не спира да се променя

От култови роли в края на 90-те до зрелищни превъплъщения в последните години, Брад Пит умело избягва еднотипните персонажи. Той редува авторско кино с мащабни продукции, като все по-често застава и зад камерата като продуцент, подкрепящ смели и социално значими проекти.


Какво ново около него днес:

  • Високи скорости: Актьорът е в центъра на вниманието с дългоочаквания си филм за Формула 1, заснет по време на реални състезателни уикенди и консултиран от действащи пилоти. Проектът обещава безпрецедентен реализъм и вече се смята за едно от най-амбициозните спортни заглавия на десетилетието.

  • Зад кадър: Продуцентската му компания продължава да развива международни проекти и да дава шанс на нови режисьорски гласове.

  • Личен баланс: Пит все по-рядко говори за личния си живот, но публичните му появи показват по-спокоен и фокусиран човек, отдаден на работата и семейството.


