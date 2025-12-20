Маргарита Хранова на 74 г.: Глас, който не остарява

Днес една от най-разпознаваемите и обичани фигури в българската популярна музика – Маргарита Хранова, навършва 74 г. С десетилетия кариера зад гърба си, тя остава символ на елегантност, класа и неподражаемо сценично присъствие.

Вижте любопитни подробности от биографията на певицата:

От Сливен до голямата сцена

Родена в Сливен, Маргарита Хранова открива музиката още като дете. Пътят ѝ към сцената минава през хоровото пеене, след което естествено продължава с професионално музикално образование. Тя е от онези изпълнители, за които талантът не е случаен – той е култивиран, усъвършенстван и защитен с дисциплина и постоянство.

Златните години на българската естрада

Кариерата ѝ стартира в началото на 70-те години – време, което по-късно ще бъде наричано „златната епоха на българската естрада“. Именно тогава Маргарита Хранова се утвърждава като водещо име с мощен, разпознаваем глас и сценично излъчване.

Песните ѝ се превръщат в хитове, които и днес звучат актуално – не просто заради носталгията, а заради добрата музика, силните текстове и емоционалното ѝ изпълнение.

Любопитни щрихи от личността ѝ

Малцина знаят, че Маргарита Хранова е изключително взискателна към себе си – качество, което обяснява защо дори в зряла възраст тя излиза на сцена със самочувствие и професионализъм. Известна е и със своята сдържаност – далеч от скандалите, тя винаги е поставяла музиката пред шума около себе си.

Актуални новини и нови проекти:

Нов музикален проект с Орлин Горанов

Маргарита Хранова и легендарният ѝ колега Орлин Горанов представиха нова съвместна песен в края на 2025 г. Песента се казва „Брегове“ и е част от по-голям артистичен проект, в който двамата участват заедно, като и видеоклипът е заснет с кинематографична визия. Дуетът отбелязва над 45 години приятелство и съвместна работа между двамата музиканти.

През 2025 г. Маргарита продължава да издава нови песни, сред които е „Be My Day“, която представя образа на любовта и преодоляването на препятствия, с оркестрации и по-модерно звучене, но все така с нейния характерен вокал.

През пролетта на 2025 г. беше пуснато ново видео към песента „Кръговрат“ — емоционален музикален проект, в който Хранова участва активно и който добавя визуално измерение към творчеството ѝ.

През ноември 2025 г. Маргарита сподели в социалните мрежи моменти от получаването на награда „Знакова личност“, което показва признанието към дългогодишния ѝ принос към българската култура и музикална сцена.

През последните месеци Маргарита Хранова не е просто „спомен от миналото“ — тя е активна творческа фигура: издава нова музика, участва в проекти с други артисти, получава признания и остава част от съвременните музикални събития у нас.