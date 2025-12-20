Новини
Маргарита Хранова на 74 г.: Глас, който не остарява

20 Декември, 2025 08:38 643 8

Вижте любопитни подробности от биографията на певицата

Маргарита Хранова на 74 г.: Глас, който не остарява - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес една от най-разпознаваемите и обичани фигури в българската популярна музика – Маргарита Хранова, навършва 74 г. С десетилетия кариера зад гърба си, тя остава символ на елегантност, класа и неподражаемо сценично присъствие.

Вижте любопитни подробности от биографията на певицата:

От Сливен до голямата сцена

Родена в Сливен, Маргарита Хранова открива музиката още като дете. Пътят ѝ към сцената минава през хоровото пеене, след което естествено продължава с професионално музикално образование. Тя е от онези изпълнители, за които талантът не е случаен – той е култивиран, усъвършенстван и защитен с дисциплина и постоянство.

Златните години на българската естрада

Кариерата ѝ стартира в началото на 70-те години – време, което по-късно ще бъде наричано „златната епоха на българската естрада“. Именно тогава Маргарита Хранова се утвърждава като водещо име с мощен, разпознаваем глас и сценично излъчване.

Песните ѝ се превръщат в хитове, които и днес звучат актуално – не просто заради носталгията, а заради добрата музика, силните текстове и емоционалното ѝ изпълнение.

Любопитни щрихи от личността ѝ

Малцина знаят, че Маргарита Хранова е изключително взискателна към себе си – качество, което обяснява защо дори в зряла възраст тя излиза на сцена със самочувствие и професионализъм. Известна е и със своята сдържаност – далеч от скандалите, тя винаги е поставяла музиката пред шума около себе си.

Актуални новини и нови проекти:

Нов музикален проект с Орлин Горанов

Маргарита Хранова и легендарният ѝ колега Орлин Горанов представиха нова съвместна песен в края на 2025 г. Песента се казва „Брегове“ и е част от по-голям артистичен проект, в който двамата участват заедно, като и видеоклипът е заснет с кинематографична визия. Дуетът отбелязва над 45 години приятелство и съвместна работа между двамата музиканти.

През 2025 г. Маргарита продължава да издава нови песни, сред които е „Be My Day“, която представя образа на любовта и преодоляването на препятствия, с оркестрации и по-модерно звучене, но все така с нейния характерен вокал.

През пролетта на 2025 г. беше пуснато ново видео към песента „Кръговрат“ — емоционален музикален проект, в който Хранова участва активно и който добавя визуално измерение към творчеството ѝ.

През ноември 2025 г. Маргарита сподели в социалните мрежи моменти от получаването на награда „Знакова личност“, което показва признанието към дългогодишния ѝ принос към българската култура и музикална сцена.


През последните месеци Маргарита Хранова не е просто „спомен от миналото“ — тя е активна творческа фигура: издава нова музика, участва в проекти с други артисти, получава признания и остава част от съвременните музикални събития у нас.


  • 1 За който незнае!

    6 4 Отговор
    Г жа Хранова стана певица благодарение на баща си,който бе от властимащите по онова време!Същото се случи сега и с Дара! Нищо ново под слънцето в България!

    08:41 20.12.2025

  • 2 джедай

    6 2 Отговор
    Маргарита Хранова има много хубав глас и песните й са отлични! Да ни е жива и здрава дамата!

    08:46 20.12.2025

  • 3 герап

    0 0 Отговор
    Джени ин дъ батъл.

    08:51 20.12.2025

  • 4 ИВАН

    5 2 Отговор
    Хванала се да пее за парички с орлинчо стрептогардов, май всичко е за парички, това вече е основната идея, паричките.

    08:52 20.12.2025

  • 5 айлайклолипоп

    1 1 Отговор
    На гласа не му се остарява,остава си младЕЖ.

    09:01 20.12.2025

  • 6 Алчна

    5 1 Отговор
    бабиера, която никога не е имала глас. Грозният й мъж я храни. Синовете и снаха й също са грозни, познавам ги лично. Това не е злоба, а истината.

    09:08 20.12.2025

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Много е готина, още от детските ми години й имам мерак!

    09:26 20.12.2025

  • 8 Нека

    0 0 Отговор
    Страхотна певица но да не говори,много тъпа

    09:48 20.12.2025