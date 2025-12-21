Арсенал взе важни три точки при гостуването си на Евертън

Арсенал се справи с тежкото гостуване на Евертън и си тръгна с три точки от "Хил Дикинсън Стейдиъм". Отборът на Микел Артета спечели с 1:0, а единственото попадение в мача реализира Виктор Гьокереш от дузпа в 27-ата минута. През второто полувреме лондончани на два пъти удариха греда след удари на Тросар и Субименди, предаде Sportal.bg.

Успехът върна "артилеристите" на върха, след като Манчестър Сити престоя там няколко часа. Арсенал има две точки преднина пред "гражданите". До края на годината на тима му предстоят домакинства на Брайтън и Астън Вила, а в началото на 2026 г. гостуване на Борнемут и двубой срещу Ливърпул на "Емиратс".

"Карамелите" стортираха добре мача и не позволяваха на съперника да застрашава вратата на Пикфорд. Домакините стигнаха до едно разбъркване в наказателното поле на Давид Рая. Постепенно Арсенал започна да играе повече с топката и да има повече контрол. След пробив на Сака и опит за изчистване на Кийн кълбото стигна до Субименди, но той стреля над вратата. Последва опит на Гьокереш, който не затрудни вратаря.

След един ъглов удар Джейк О'Брайън скочи и игра с ръка пред главата на Калафиори. Първоначално съдията не видя точно какво е станало, но след като разглежда ситуацията на монитор нямаше съмнения и отсъди дузпа. Гьокереш застана зад топката и с мощен удар не остави шансове на Пикфорд.

Срещата продължи равностойно, но атаките на гостите изглеждаха по-опасни. О'Брайън се намеси решително в една ситуация, за да попречи на топката да стигне до Тросар. Малко преди почивката Гьокереш бе изведен на добра позиция от Салиба, но първото му докосване не беше добро. Тарковски го настигна и му попречи да отправи хубав удар.

След почивката Евертън вдигна темпото и започна да създава сериозни проблеми на тима на Артета. Домакините стигнаха до няколко опасни центрирания, но защитата на лондончани се справи. В 52-ата минута Арсенал пропусна отлична възможност да удвои аванса си. Сака направи двойно с Тимбер и стреля покрай Пикфорд, но Тарковски блокира на голлинията.

Последваха няколко минути, в които "карамелите" на два пъти имаха претенции за дузпа. В първия случай Бари падна в наказателното поле след единоборство със Субименди. Съдиите прецениха, че няма нарушение, а и дори да беше отсъдено, то беше извън наказателното поле. Следващата ситуация беше по-спорна, тъй като не останаха съмнения, че Салиба изрита Бари. Топката не беше в опасна близост до вратата, но не остана ясно какво точно прецени реферът.

Арсенал пропусна нов отличен шанс в 65-ата минута. Отлична комбинация завърши с подаване на Райс към Тросар, но неговият удар срещна гредата. Малко по-късно отново гредата спаси Евертън, този път след изстрел на Субименди. Лондончани имаха добри моменти в този период, докато тимът на Дейвид Мойс действаше агресивно, но не стигаше до реални голови ситуации.