Рапърът, който влезе в политиката: Ицо Хазарта на 46 г.

Днес, 19 декември, Ицо Хазарта навършва 46 години. Роден като Христо Христов Петров в София, той е една от най-необичайните и разпознаваеми фигури в съвременния български публичен живот – човек, който успя да премине от рап сцената към Европейския парламент, без напълно да смени гласа си.

Хазарта е възпитаник на 76-то училище в София и на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“. По-късно записва „Публична администрация“ в Нов български университет, но прекъсва следването си – музиката постепенно изземва цялото му време. Любопитен детайл е, че именно незавършеното образование по администрация по-късно често се споменава иронично, когато вече работи в реалната политика.

„Ъпсурт“ и социалният рап

Името му става широко известно като част от група Ъпсурт, която още от края на 90-те години задава различен тон в българския хип-хоп – ироничен, наблюдателен и силно социален. Текстовете на Хазарта често звучат като кратки репортажи от улицата: за абсурдите на прехода, дребните хитрини, самозаблудите и колективните навици.

Любопитното е, че въпреки критичния заряд, той никога не застава в позата на морализатор. Самоиронията остава негова запазена марка – и именно тя го прави разпознаваем и за хора, които не са типична рап публика.

По-широката публика го вижда и като жури в телевизионния формат "България търси талант", където образът му е по-скоро на хладнокръвен наблюдател, отколкото на звезда. Сред по-неочакваните щрихи в биографията му е и участието му в дублажи и озвучавания, включително проекти, свързвани с анимационни продукции, познати на цяло поколение.

Влизането в политиката

През 2021 г. Хазарта става народен представител от "Продължаваме промяната", а през 2024 г. е избран за евродепутат. В Европейския парламент той е заместник-председател на Комисията по култура и образование (CULT) и член на Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL).

Там профилът му вече е далеч от етикета „рапър в политиката“. Работата му е съсредоточена върху образование, културни политики, социално включване и мерки за подкрепа на уязвими групи.

В последните месеци Ицо Хазарта е сред активните гласове по няколко чувствителни европейски теми:

настоява за по-силни и ясно финансирани политики срещу детската бедност в рамките на Европейската гаранция за детето;

работи по въпроси, свързани с правата на хората с увреждания, включително достъп до заетост и услуги;

участва в публичния дебат около българския референдум за еврото, като подчертава правните и институционалните измерения на темата.

При него микрофонът просто е сменен – от сценичен към парламентарен. Директността, чувството за абсурд и нетърпимостта към фалша продължават да присъстват, макар и в различен контекст.