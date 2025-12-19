Рапърът, който влезе в политиката: Ицо Хазарта на 46 г.

Днес, 19 декември, Ицо Хазарта навършва 46 години. Роден като Христо Христов Петров в София, той е една от най-необичайните и разпознаваеми фигури в съвременния български публичен живот – човек, който успя да премине от рап сцената към Европейския парламент, без напълно да смени гласа си.
Хазарта е възпитаник на 76-то училище в София и на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“. По-късно записва „Публична администрация“ в Нов български университет, но прекъсва следването си – музиката постепенно изземва цялото му време. Любопитен детайл е, че именно незавършеното образование по администрация по-късно често се споменава иронично, когато вече работи в реалната политика.
„Ъпсурт“ и социалният рап
Името му става широко известно като част от група Ъпсурт, която още от края на 90-те години задава различен тон в българския хип-хоп – ироничен, наблюдателен и силно социален. Текстовете на Хазарта често звучат като кратки репортажи от улицата: за абсурдите на прехода, дребните хитрини, самозаблудите и колективните навици.
Любопитното е, че въпреки критичния заряд, той никога не застава в позата на морализатор. Самоиронията остава негова запазена марка – и именно тя го прави разпознаваем и за хора, които не са типична рап публика.
По-широката публика го вижда и като жури в телевизионния формат "България търси талант", където образът му е по-скоро на хладнокръвен наблюдател, отколкото на звезда. Сред по-неочакваните щрихи в биографията му е и участието му в дублажи и озвучавания, включително проекти, свързвани с анимационни продукции, познати на цяло поколение.
Влизането в политиката
През 2021 г. Хазарта става народен представител от "Продължаваме промяната", а през 2024 г. е избран за евродепутат. В Европейския парламент той е заместник-председател на Комисията по култура и образование (CULT) и член на Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL).
Там профилът му вече е далеч от етикета „рапър в политиката“. Работата му е съсредоточена върху образование, културни политики, социално включване и мерки за подкрепа на уязвими групи.
В последните месеци Ицо Хазарта е сред активните гласове по няколко чувствителни европейски теми:
- настоява за по-силни и ясно финансирани политики срещу детската бедност в рамките на Европейската гаранция за детето;
- работи по въпроси, свързани с правата на хората с увреждания, включително достъп до заетост и услуги;
- участва в публичния дебат около българския референдум за еврото, като подчертава правните и институционалните измерения на темата.
При него микрофонът просто е сменен – от сценичен към парламентарен. Директността, чувството за абсурд и нетърпимостта към фалша продължават да присъстват, макар и в различен контекст.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кукорчу
Коментиран от #4, #29
08:57 19.12.2025
2 1234
08:57 19.12.2025
3 Директора👨✈️
08:59 19.12.2025
4 Поздрави
До коментар #1 от "кукорчу":от колегата Буч:
Боже, давай нагоре и нека е грях -
Искам некой ден да се ра на тях
09:00 19.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Механик
И после да помислим, колко пари е платил, че да ни напомнят за него?
09:03 19.12.2025
7 1488
09:05 19.12.2025
8 нека не казваме само А а да кажем и Б
09:06 19.12.2025
9 Тома
Коментиран от #22
09:07 19.12.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:08 19.12.2025
11 пенчо
09:09 19.12.2025
12 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
09:11 19.12.2025
13 Ф2к3
09:11 19.12.2025
14 Комисия по хазарта
Коментиран от #24, #26
09:12 19.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И този си оплете еврокошницата
09:16 19.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Аре беги
09:19 19.12.2025
20 Хер Флик от Гестапо
09:23 19.12.2025
21 господин депутата
09:24 19.12.2025
22 Оня пуши
До коментар #9 от "Тома":Тоя шмърка
09:24 19.12.2025
23 скоялис
09:29 19.12.2025
24 Ми да
До коментар #14 от "Комисия по хазарта":Ето по това може са съдим колко им е акъла…. Тъй нямаше някой образован, начетен, стойностен кандидат, та чак и Брюксел го изпратиха, тез кухи лейки
09:32 19.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ми да
09:38 19.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Маринова
Нека те спасява хазарта!
09:41 19.12.2025
29 Хахаха
До коментар #1 от "кукорчу":Без реклама, моля.
09:45 19.12.2025
30 Некой си
Същият този, със СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, беше заместник председател на КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА в парламента, драги умнокрасиви!
И не ми обяснявайте за другите необразовани в НС, щото точно вие, жълтопаветници, твърдите, че сте ПРОМЯНАТА!
Нещастници с болни амбиции!
10:00 19.12.2025