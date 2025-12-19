Новини
Рапърът, който влезе в политиката: Ицо Хазарта на 46 г.

19 Декември, 2025

  • ицо хазарта-
  • христо петров-
  • евродепутат-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на Христо Петров

Рапърът, който влезе в политиката: Ицо Хазарта на 46 г. - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 19 декември, Ицо Хазарта навършва 46 години. Роден като Христо Христов Петров в София, той е една от най-необичайните и разпознаваеми фигури в съвременния български публичен живот – човек, който успя да премине от рап сцената към Европейския парламент, без напълно да смени гласа си.

Хазарта е възпитаник на 76-то училище в София и на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“. По-късно записва „Публична администрация“ в Нов български университет, но прекъсва следването си – музиката постепенно изземва цялото му време. Любопитен детайл е, че именно незавършеното образование по администрация по-късно често се споменава иронично, когато вече работи в реалната политика.

„Ъпсурт“ и социалният рап

Името му става широко известно като част от група Ъпсурт, която още от края на 90-те години задава различен тон в българския хип-хоп – ироничен, наблюдателен и силно социален. Текстовете на Хазарта често звучат като кратки репортажи от улицата: за абсурдите на прехода, дребните хитрини, самозаблудите и колективните навици.

Любопитното е, че въпреки критичния заряд, той никога не застава в позата на морализатор. Самоиронията остава негова запазена марка – и именно тя го прави разпознаваем и за хора, които не са типична рап публика.

По-широката публика го вижда и като жури в телевизионния формат "България търси талант", където образът му е по-скоро на хладнокръвен наблюдател, отколкото на звезда. Сред по-неочакваните щрихи в биографията му е и участието му в дублажи и озвучавания, включително проекти, свързвани с анимационни продукции, познати на цяло поколение.

Влизането в политиката

През 2021 г. Хазарта става народен представител от "Продължаваме промяната", а през 2024 г. е избран за евродепутат. В Европейския парламент той е заместник-председател на Комисията по култура и образование (CULT) и член на Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL).

Там профилът му вече е далеч от етикета „рапър в политиката“. Работата му е съсредоточена върху образование, културни политики, социално включване и мерки за подкрепа на уязвими групи.

В последните месеци Ицо Хазарта е сред активните гласове по няколко чувствителни европейски теми:

  • настоява за по-силни и ясно финансирани политики срещу детската бедност в рамките на Европейската гаранция за детето;
  • работи по въпроси, свързани с правата на хората с увреждания, включително достъп до заетост и услуги;
  • участва в публичния дебат около българския референдум за еврото, като подчертава правните и институционалните измерения на темата.

При него микрофонът просто е сменен – от сценичен към парламентарен. Директността, чувството за абсурд и нетърпимостта към фалша продължават да присъстват, макар и в различен контекст.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кукорчу

    27 3 Отговор
    с ицко никога няма да имаме хеемороиди

    Коментиран от #4, #29

    08:57 19.12.2025

  • 2 1234

    27 2 Отговор
    Абе, срама нямате!

    08:57 19.12.2025

  • 3 Директора👨‍✈️

    29 3 Отговор
    Искам да знам, колко изказвания направи и на каква тема от трибуната на ЕП, защото ние му плащаме заплатата от около 30 хиляди Евро на месец!!!

    08:59 19.12.2025

  • 4 Поздрави

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "кукорчу":

    от колегата Буч:
    Боже, давай нагоре и нека е грях -
    Искам некой ден да се ра на тях

    09:00 19.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Механик

    20 6 Отговор
    Хайде да помислим, тоя "рапър" колко албума има, в кои световно известни зали е пял, пред колко хилядна публика?
    И после да помислим, колко пари е платил, че да ни напомнят за него?

    09:03 19.12.2025

  • 7 1488

    25 0 Отговор
    Рапърът, който псуваше политиката и влезе в политиката като видя кинти.

    09:05 19.12.2025

  • 8 нека не казваме само А а да кажем и Б

    16 2 Отговор
    като сте подкарали рекламна кампания за него кажете и какво мислеше за работата в парламента преди да започне да я работи… за тия които не знаят ще го напиша … в парламента да лапаш pishki е бизнес… е на него добре му потръгна бизнеса!

    09:06 19.12.2025

  • 9 Тома

    15 3 Отговор
    Този е същия депутат като Слабаков.Само като бройка за България

    Коментиран от #22

    09:07 19.12.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор
    Със своето СРЕДНО образование в Европейския парламент той е заместник-председател на Комисията по култура и образование 🤔🤔🤔🤔

    09:08 19.12.2025

  • 11 пенчо

    10 3 Отговор
    Този е поредната бройка който само стои и си взема заплатата. Той друго и не може. Това правеше в българският парламент това прави и в европейскията ама за много по голяма заплата.

    09:09 19.12.2025

  • 12 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    11 4 Отговор
    Излекуваха му хемороидите на това момче. Браво. Така се отива нагоре. Връзваш обувките на тоя и оня, ставаш малко като майска роза на изхода, ама прогресираш.

    09:11 19.12.2025

  • 13 Ф2к3

    7 1 Отговор
    Някой ако се сеща за нещо което е свършил да го напише , но пък със сигурност маже на дебело филиите.Забелязва се и голямо побутване на ППДБ от разни НПОта , сакън Възраждане да не спечелят изборите

    09:11 19.12.2025

  • 14 Комисия по хазарта

    4 4 Отговор
    Политическата му кариера започна с убедителна победа срещу Винету и Курнелия в един от софийските многомандатни райони.

    Коментиран от #24, #26

    09:12 19.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И този си оплете еврокошницата

    9 2 Отговор
    С гласовете на екзалтираните почитатели.

    09:16 19.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Аре беги

    7 0 Отговор
    Пони с камуфлаж🤮

    09:19 19.12.2025

  • 20 Хер Флик от Гестапо

    2 3 Отговор
    Отрасъл съм с музиката му. От другата страна са дангалаците с обръчи и охрана, дето ви псуват по телевизията, ако не се бият из залите. Хазарта представя хората около четиридесет, какво , като не си е изплатил дипломата на лизинг от нов български

    09:23 19.12.2025

  • 21 господин депутата

    8 1 Отговор
    гледа девствено , естествено не шмурка нищо евтино ..... нагляр и лицемер

    09:24 19.12.2025

  • 22 Оня пуши

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    Тоя шмърка

    09:24 19.12.2025

  • 23 скоялис

    5 0 Отговор
    Без образование??? Още един парадокс в България??? Един глупак от ПП и ДБ педофили, без образование, изпратен в парламента да представлява България??? Вие в София, горе в таванския етаж имате ли някои??? Как да стане работата??? Слава на Господ Иисус Христос добре си поживя на гърба на българите и тоя.

    09:29 19.12.2025

  • 24 Ми да

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Комисия по хазарта":

    Ето по това може са съдим колко им е акъла…. Тъй нямаше някой образован, начетен, стойностен кандидат, та чак и Брюксел го изпратиха, тез кухи лейки

    09:32 19.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ми да

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Комисия по хазарта":

    Ето по това може са съдим колко им е акъла…. Тъй нямаше някой образован, начетен, стойностен кандидат, та чак и Брюксел го изпратиха, тез кухи лейки

    09:38 19.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Маринова

    0 0 Отговор
    Влезе в оня списък.
    Нека те спасява хазарта!

    09:41 19.12.2025

  • 29 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "кукорчу":

    Без реклама, моля.

    09:45 19.12.2025

  • 30 Некой си

    0 0 Отговор
    Типичен жълтопаветен умнокрасив отпадък с трудно завършено средно образУвание.
    Същият този, със СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, беше заместник председател на КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА в парламента, драги умнокрасиви!
    И не ми обяснявайте за другите необразовани в НС, щото точно вие, жълтопаветници, твърдите, че сте ПРОМЯНАТА!
    Нещастници с болни амбиции!

    10:00 19.12.2025