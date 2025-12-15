Христо Шопов не присъства на юбилея на жена си. Това ли е краят?

Жената на Христо Шопов окончателно го е зарязала, след като в продължение поне на 4 години отношенията на двойката бяха разклатени. Миналата седмица тя е празнувала рожден ден без актьора. Организацията е била поета от сина на двойката Наум Шопов и неговата половинка Теа Минкова. На снимките от партито се вижда голяма компания, но Христо Шопов не присъства в нея.

Партито за рождения ден на актрисата и кастинг режисьор Мариана Станишева е било организирано тайно от сина ѝ Наум и снахата Теа. Те са поканили всички близки на рожденичката, включително сестрата на Теа – Ая, която е бременна, и сестрата на Наум – Невена, която е плод от първия брак на Христо Шопов и с години е живяла в Германия. Тя няма роднинска връзка с Мариана, но е била на празника, става ясно от снимките, публикувани в социалните мрежи. Затова пък никъде не се вижда официалният съпруг на Мариана – Христо Шопов. Възможно е обичаният актьор да е имал друг ангажимент по това време и затова да е пропуснал празника на жена си. Но е слабо вероятно синът му да организира парти за майка си, без да го съобрази с програмата на баща си.Ако двойката все още беше заедно, или Шопов-младши би избрал друга дата, за да събира родата и приятелите, или Шопов-старши би уредил ангажиментите си така, че да е свободен на рождения ден на жена си. Известно е, че той е актьор на свободна практика и никой не може насила да го накара да работи в дни, които са важни за него и семейството му. Явно обаче разривът между двамата съпрузи вече е толкова сериозен, че те дори не си правят труда да го крият, появявайки се един до друг по важни поводи.За проблемите в семейство Шопови се говори от години. Повод за това стана внезапното прекъсване на отношенията на Наум с баща му. С години водещият на "Ергенът" беше близък с родителите си, но изведнъж в началото на пандемията той започна да показва близост само с майка си. Веднага стана ясно, че нещо в семейството куца. След това се разчу, че Христо се развежда с Мариана.През февруари миналата година обаче покрай скандала на Шопов-старши със съседката му Патриша Тийвс, която го обвини, че я е заплашвал с убийство, насочвайки пистолет към нея, стана ясно, че съпрузите отново са се събрали. Тийвс била паркирала пред гаража, а Мариана паркирала така, че чужденката да не може да излезе с автомобила си.След това Патриша намерила счупената чистачка на колата си в кофата за боклук пред дома на Шопови. Скарала се с Мариана, а Шопов извадил пистолет срещу натрапницата, с която отдавна имали конфликти. Актьорът беше арестуван, а тези дни стана ясно, че делото му се отлага за пореден път – очаква се да се гледа през февруари.От целия скандал стана ясно, че Станишева и Шопов отново живеят заедно. Сега обаче от снимките от рождения ден на Мариана се вижда, че двойката пак е разделена. Явно съпругата се е отказала от популярния си мъж – поне засега. До момента нито Христо, нито Мариана, нито Наум са потвърдили или отрекли публично за проблемите в семейството. Наум само веднъж си е позволил за коментира въпроса и то индиректно. Запитан преди време за истината за своите родители, той каза, че най-трудно му е да бъде груб с хората, когато не са тактични, пише "Уикенд".