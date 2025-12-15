Новини
Любопитно »
Христо Шопов не присъства на юбилея на жена си. Това ли е краят?

Христо Шопов не присъства на юбилея на жена си. Това ли е краят?

15 Декември, 2025 07:41 2 114 11

  • христо шопов-
  • съпруга-
  • мариана станишева-
  • юбилей-
  • рожден ден-
  • наум шопов-
  • раздяла

За проблемите в семейство Шопови се говори от години

Христо Шопов не присъства на юбилея на жена си. Това ли е краят? - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Жената на Христо Шопов окончателно го е зарязала, след като в продължение поне на 4 години отношенията на двойката бяха разклатени. Миналата седмица тя е празнувала рожден ден без актьора. Организацията е била поета от сина на двойката Наум Шопов и неговата половинка Теа Минкова. На снимките от партито се вижда голяма компания, но Христо Шопов не присъства в нея.




Партито за рождения ден на актрисата и кастинг режисьор Мариана Станишева е било организирано тайно от сина ѝ Наум и снахата Теа. Те са поканили всички близки на рожденичката, включително сестрата на Теа – Ая, която е бременна, и сестрата на Наум – Невена, която е плод от първия брак на Христо Шопов и с години е живяла в Германия. Тя няма роднинска връзка с Мариана, но е била на празника, става ясно от снимките, публикувани в социалните мрежи. Затова пък никъде не се вижда официалният съпруг на Мариана – Христо Шопов. Възможно е обичаният актьор да е имал друг ангажимент по това време и затова да е пропуснал празника на жена си. Но е слабо вероятно синът му да организира парти за майка си, без да го съобрази с програмата на баща си.

Ако двойката все още беше заедно, или Шопов-младши би избрал друга дата, за да събира родата и приятелите, или Шопов-старши би уредил ангажиментите си така, че да е свободен на рождения ден на жена си. Известно е, че той е актьор на свободна практика и никой не може насила да го накара да работи в дни, които са важни за него и семейството му. Явно обаче разривът между двамата съпрузи вече е толкова сериозен, че те дори не си правят труда да го крият, появявайки се един до друг по важни поводи.

За проблемите в семейство Шопови се говори от години. Повод за това стана внезапното прекъсване на отношенията на Наум с баща му. С години водещият на "Ергенът" беше близък с родителите си, но изведнъж в началото на пандемията той започна да показва близост само с майка си. Веднага стана ясно, че нещо в семейството куца. След това се разчу, че Христо се развежда с Мариана.

През февруари миналата година обаче покрай скандала на Шопов-старши със съседката му Патриша Тийвс, която го обвини, че я е заплашвал с убийство, насочвайки пистолет към нея, стана ясно, че съпрузите отново са се събрали. Тийвс била паркирала пред гаража, а Мариана паркирала така, че чужденката да не може да излезе с автомобила си.

След това Патриша намерила счупената чистачка на колата си в кофата за боклук пред дома на Шопови. Скарала се с Мариана, а Шопов извадил пистолет срещу натрапницата, с която отдавна имали конфликти. Актьорът беше арестуван, а тези дни стана ясно, че делото му се отлага за пореден път – очаква се да се гледа през февруари.

От целия скандал стана ясно, че Станишева и Шопов отново живеят заедно. Сега обаче от снимките от рождения ден на Мариана се вижда, че двойката пак е разделена. Явно съпругата се е отказала от популярния си мъж – поне засега. До момента нито Христо, нито Мариана, нито Наум са потвърдили или отрекли публично за проблемите в семейството. Наум само веднъж си е позволил за коментира въпроса и то индиректно. Запитан преди време за истината за своите родители, той каза, че най-трудно му е да бъде груб с хората, когато не са тактични, пише "Уикенд".


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Скорец

    11 1 Отговор
    Такава е съдбата на тези, които не оценяват семейство си. Когато търсят забавления на други места, получават презрение вместо любов.

    07:58 15.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Майстора

    1 0 Отговор
    Винаги има дилема между семейство и професионалното израстване.Всяко залитане в едната посока е за сметка на другата.Такъв е животът.

    08:45 15.12.2025

  • 7 Миризлив пор

    2 0 Отговор
    А, ще се оправят, все още не са го обвинили в домашно насилие, изнасилване, хомовтъзка или содомия през годините. Обикновено тук така приключват браковете, със куп недоказани обвинения, интервюта в жълти сайтове без автор и счупена кариера.

    08:46 15.12.2025

  • 8 Тоя

    2 0 Отговор
    Тъ-ак Шопов стреля с незаконно оръжие срещу жена откриха няколко пистолета незаконни кога ще влезе в Белене

    08:50 15.12.2025

  • 9 тиквенсониада

    2 0 Отговор
    А бат Бойко присъства ли на празниците на малката Ема и на майка и Борислава - МИС Бикини ?

    08:52 15.12.2025

  • 10 у нас един брак трае 20 години

    0 0 Отговор
    после се разпада . причините са във измененията в средата за брак и често за този период всичко се е променило . и други бракове са се разваляли . не е случайност, хрумване или изведнъж да се случи . едно семейство се държи докато може . най-показваните двойки и бракове са на политици, актьори и бизнесмени . 30 процента са с брак след известно време . причини - инциденти, закононарушения, други партньори, пари, или семейни кризи . също и певци, журналисти и спортисти има без продължителен брак . явно не е приоритет .

    08:54 15.12.2025

  • 11 Каква

    1 0 Отговор
    Семейна драма ,а може и той да я е натирил

    08:54 15.12.2025