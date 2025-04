Окончателните резултати от аутопсията на Хекман разкриват шокиращи подробности за последните му дни

Официалният съдебен доклад на Службата на медицинските експерти в Ню Мексико разкри нови, шокиращи подробности около смъртта на легендарния актьор Джийн Хекман.

Според окончателните резултати от аутопсията, Хекман не е приемал храна за продължителен период от време преди да почине през февруари тази година. Токсикологичният анализ показва наличие на следи от ацетон в кръвта му — 5.3 мг/дл — стойност, характерна за състояние на продължително гладуване. Според доклада, ацетонът може да е резултат от диабетна или гладно-индуцирана кетоацидоза.

Аутопсията също разкрива сериозни здравословни проблеми в последните му години. Докладът потвърждава, че актьорът е страдал от застойна сърдечна недостатъчност, тежки хипертонични промени в бъбреците и невродегенеративни изменения, характерни за болестта на Алцхаймер.

Gene Hackman’s final autopsy indicates he had not eaten for extended period prior to death https://t.co/zltzpnmMsm pic.twitter.com/bS2nxRvZhE