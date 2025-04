Хаос, мъртви плъхове и изпражнения: Публикуваха шокиращи кадри от дома на Джийн Хекман (ВИДЕО+СНИМКИ)

Нови шокиращи кадри от дома на Джийн Хекман в Ню Мексико разкриват ужасяващата обстановка, в която са открити телата на актьора, съпругата му Бетси Аракава и едно от техните кучета. Домът, покрит с боклуци, разпиляна храна и плъхове, се е превърнал в идеално място за развитието на смъртоносния хантавирус, който е отнел живота на Аракава.

На 26 февруари органите на реда откриха телата на Бетси Аракава, Джийн Хекман и тяхното куче Зиния в дома им, състоящ се от осем постройки. Според властите, Аракава е починала от рядък синдром - хантавирусен белодробен синдром, докато Хекман е издържал сам още седмица преди да почине на 18 февруари от сърдечно заболяване, усложнено от Алцхаймер.

Когато полицията влиза в имота, камерите на униформените заснемат хаоса вътре — дрехи, чанти и предмети, натрупани по пода, столовете и кухненския плот. Банята е в безпорядък, с разпилени тоалетни принадлежности, а храна е оставена на открито в кухнята.

Аракава е открита в близост до банята, до нея – отворено шише с хапчета и електрическа печка, като е възможно да е паднала внезапно и да е починала. По-късно властите установяват, че е в стадий на разлагане, с подуто лице и мумифицирани крайници.

Тялото на Хекман е намерено в т.нар. "кална стая" близо до кухнята. До него – бастун и слънчеви очила, което навежда на мисълта, че е паднал и не е успял да се изправи.

Властите откриват мъртви плъхове, изпражнения и гнезда в цялото имение. Според здравните власти, хантавирусът се предава на хора само от гризачи – чрез контакт с урина, изпражнения или слюнка. Не се предава от човек на човек. Заболяването е изключително рядко – от 1993 до 2022 г. в САЩ са регистрирани едва 864 случая.

