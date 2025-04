Археолози откриха „врата към отвъдното“ в гробница на принц от Древен Египет (СНИМКИ)

Международен екип археолози направи изключително откритие в некропола Сакара край Кайро — масивна „фалшива“ врата от розов гранит, датираща отпреди 4400 години. Находката се намира в гробницата на принц Усереф Ра — син на фараон Усеркаф, първият владетел на Петата династия на Древен Египет (2465–2323 г. пр.н.е.).

Според официално съобщение на египетското Министерство на туризма и антиките, вратата е висока 4,57 метра и широка 1,22 метра и е изработена от фин розов гранит — материал, използван често за монументална архитектура в древен Египет. Тя обаче няма реална функционалност. Подобни фалшиви врати, известни като „врати към отвъдното“, били ключов елемент от гробниците на елита. Египтяните вярвали, че чрез тях душата на починалия (ка) може да преминава между света на живите и отвъдния свят.

Dr. Zahi Hawass uncovers tomb of Prince Wesir-ef-Ra, son of King Userkaf, in Saqqara featuring giant pink granite door and statues of Djoser’s family. Details https://t.co/KxUuMwnNZp #Egyptology #Archaeology #Egypt #LuxorTimes pic.twitter.com/p4Q1gA6Wpr

Вратата е украсена с йероглифни надписи, описващи титлите на принц Усереф Ра — „престолонаследник“, „везир“ (висш министър), „съдия“ и „певник“. Любопитното е, че стилът на надписите и използваната терминология насочват към повторна употреба на гробницата по време на по-късен период — около VII–VI в. пр.н.е., по време на XXVI династия, приблизително две хилядолетия след първоначалното ѝ изграждане. Това предполага, че гробницата е била преизползвана, често срещана практика в древен Египет.

Освен вратата, археолозите са открили и варовикова статуя на фараон Джосер, един от най-ранните владетели от Старото царство и предшественик на Усеркаф, заедно със съпругата му и десетте им дъщери. Откритието носи потенциална стойност за разширяване на познанията за кралската генеалогия и за връзките между династиите.

Archaeologists in Egypt have found a 4,400 year old tomb of a Prince named Userefre, with a granite 'false' door enabling souls to enter. Inscriptions call him a prince, judge, minister, governor, and priest. I believe "false doors" are a key to a lost knowledge. pic.twitter.com/YsK8PvfIul