Най-малкият син на Симеон Сакскобургготски се развежда след 30 години брак

Бракът на най-малкия син на Симеон Сакскобургготски – княз Константин-Асен, и съпругата му Мария Гарсия де ла Расия и Гордасар, официално е към своя край. Това потвърдиха няколко испански медии, включително авторитетното светско издание Vanitatis. Двойката е разделена от месеци и вече живее в различни домове, макар разводът все още да не е финализиран юридически.

Според близки до семейството, цитирани от Hola и La Razón, решението не е било взето спонтанно. Години наред отношенията между Константин-Асен и Мария са преминавали през периоди на напрежение, но запазили добрия тон и взаимното уважение. Ключов момент е настъпил след като децата им – близнаците Умберто и София, днес на 26 години – напуснали семейния дом. Умберто живее в Лондон, а сестра му – в Париж. Оттогава двамата родители започнали да изграждат все по-отделен живот, а натрупаната с годините емоционална дистанция се оказала решаваща.

Източници, близки до двойката, подчертават, че причина за раздялата не е афера или конфликт, а дългогодишна „емоционална умора“ – следствие от компромиси, адаптации и разминаване в житейските пътища.

Княз Константин-Асен и Мария винаги са стояли далеч от светския шум. Сключили са брак на 7 юли 1994 г. в мадридската църква Santa Bárbara, при силно медийно и аристократично присъствие – кумове били Маргарита Гомес-Асебо и Алваро Гарсия де ла Расия, а булката носела фамилна диадема, принадлежала на нейната прапрабаба Мария Амелия де Франсия. Сред гостите били и представители на Бурбоните, включително роднини на тогавашния крал Хуан Карлос.

Семейството поддържа близки отношения с испанската кралска фамилия – крал Фелипе VI и княз Константин-Асен са израснали заедно и са в почти братски отношения, както неведнъж е отбелязвал и самият Симеон Сакскобургготски.

Княз Константин-Асен е професионално активен в международния финансов сектор. Завършил е бизнес администрация в мадридския университет Comillas Pontifical University, а по-късно се специализира в Columbia University в Ню Йорк. Работил е за Lehman Brothers, Banco Santander, Rothschild, Barclays и FTI Consulting, а в последните години – за инвестиционния гигант Apollo Global Management.

Мария Гарсия де ла Расия има дълга кариера в дипломатическите среди – над десетилетие е работила в протоколния отдел на американското посолство в Мадрид, където се ползвала с отлична репутация.

Раздялата на Константин-Асен идва в контекста на серия лични трансформации в семейството. Преди 14 години княз Кирил се раздели с Росарио Надал, а през 2023 г. дъщеря им – певицата Мафалда Сакскобургготска – обяви развода си с Марко Кастелано.

Към момента няма официално изявление от нито един от двамата съпрузи, което е в тон с характерната за тях дискретност.