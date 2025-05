„Грозен опит за изнудване“: Смоуки Робинсън отрече обвиненията в сексуално насилие

Смоуки Робинсън – емблематичен певец, автор на песни и една от най-ярките звезди на звукозаписната компания Motown – категорично отхвърли обвиненията в сексуално насилие, отправени срещу него от четири бивши икономки.

Съдебен иск, подаден във вторник в САЩ, твърди, че 85-годишният музикант е извършил сексуално посегателство, включително изнасилване, както и задържане против волята, наред с множество трудови нарушения. Жените, фигуриращи в делото с псевдонимите Джейн Доу 1, 2, 3 и 4, също така обвиняват в съпричастност съпругата на Робинсън – Франсис, която според тях е допуснала съществуването на враждебна работна среда и не е предприела действия да спре предполагаемите злоупотреби.

В изявление до BBC адвокатът на Робинсън, Кристофър Фрост, определи обвиненията като „отвратителни“ и „фалшиви“.

„С напредването на делото, доказателствата – а именно те са водещи в подобни случаи – ще покажат, че това е просто грозен опит да се изнуди американска музикална икона на 85 години за 50 милиона долара“, заяви Фрост.

В иск се описват предполагаеми инциденти, датиращи още от 2006 г. Жените твърдят, че са били подлагани на натиск за сексуален контакт, но са мълчали поради страх от загуба на работа, репресии от страна на близки или срам. Някои от тях споделят, че са се опасявали, че обвиненията биха могли да застрашат техния имиграционен статут. Всички са от латиноамерикански произход.

Правният им екип поиска обезщетение от поне 50 милиона долара и съдебно дело с жури. Макар съдебната процедура вече да е в ход, към момента не са подадени полицейски сигнали и не са повдигнати криминални обвинения срещу Робинсън.

По време на специална пресконференция адвокатите на ищците нарекоха Робинсън „сериен и болен насилник, който трябва да бъде спрян“. Изказването предизвика остра реакция от страна на защитата, която определи действията на обвинението като „бизарен опит да въвлекат обществото като неволен участник в медийния цирк, който се опитват да създадат“.

„Ще отговорим официално в следващите дни. Г-н Робинсън също ще направи лично изявление. Призоваваме обществеността да се въздържи от прибързани заключения, докато всички факти и доказателства не излязат наяве“, допълни адвокат Фрост.

Адвокатите на Робинсън също обявиха, че ще поискат от съда делото да бъде прекратено, както и съдебна санкция срещу представителите на ищците, заради, по думите им, „непозволени изказвания в медиите, които надхвърлят допустимите граници дори за адвокати“.

Смоуки Робинсън е смятан за първия голям хитмейкър на Motown Records, създавайки легендарни песни като My Girl на The Temptations и My Guy на Mary Wells. Като изпълнител е известен с класики като The Tracks of My Tears, Shop Around и Tears of a Clown. Член е на Залата на славата на рокендрола и Залата на славата на композиторите, с над 4000 песни в актива си.