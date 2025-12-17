Лизо беше оневинена за това, че е уволнила три танцьорки, защото са напълнели (ВИДЕО)

Съд в Лос Анджелис отхвърли обвиненията за дискриминация заради наднормено тегло срещу певицата Лизо по делото, заведено през 2023 г. от три нейни бивши танцьорки, съобщават Би Би Си и американски медии. В същото време съдът постанови, че процесът по останалите обвинения за сексуален тормоз ще продължи.

Искът е подаден от Ариана Дейвис, Кристъл Уилямс и Ноел Родригес, които са били част от танцовия екип на Лизо между 2021 и 2023 г. Съдът прие, че няма достатъчно доказателства, че трите жени са били уволнени заради покачване на теглото си – твърдение, което привлече широк обществен интерес предвид публичния образ на изпълнителката като защитник на позитивното отношение към тялото.

След решението Лизо публикува видеообръщение в социалните мрежи, в което заяви, че не е уволнявала танцьорките поради външния им вид. По думите ѝ, цитирани от Би Би Си, те са били отстранени от работа, след като са я записвали без нейно съгласие и са разпространявали записа сред бивши служители.

Съдията обаче отказа да прекрати делото по обвиненията за сексуален тормоз срещу Лизо и нейната продуцентска компания. Ищците твърдят, че са били подлагани на натиск да посещават и да участват в секс шоу програми по време на служебни ангажименти. От екипа на певицата определиха тези твърдения като „изфабрикувани“, но съдът прецени, че те следва да бъдат разгледани в открит процес.

Лизо категорично отрича обвиненията и заявява, че няма намерение да търси извънсъдебно споразумение. Тя подчерта, че ще продължи да се защитава срещу всички твърдения, докато делото не приключи окончателно.