Нови обвинения в сексуално посегателство срещу Кевин Спейси, делото тръгва през октомври 2026 г.

Новият процес срещу американския актьор Кевин Спейси по обвинения в сексуално посегателство ще започне в Лондон през октомври 2026 г., съобщи Би Би Си.

За разлика от предишния процес в Лондон, този се отнася до граждански искове срещу Спейси. Трима мъже го обвиняват в сексуално посегателство, за което се твърди, че е извършено между 2000 и 2013 г. Актьорът отрича всички обвинения.

Според един от ищците, чието име не е разкрито, Спейси го е нападнал е бил приблизително 12 пъти между 2000 и 2005 г. Друг ищец твърди, че Спейси, с когото е работил в лондонския театър „Old Vic“, го е нападнал сексуално през 2008 г., причинявайки му „психическата травма и финансовите загуби“. Той е завел делото още през 2022 г., но делото е било отложено в очакване на наказателния процес срещу актьора.

Третият ищец, актьорът Руари Кенън, се отказа от правото си на анонимност и открито обвини Спейси, че го е опипвал на парти. През 2013 г. Кенън участва в „Сладка птица на младостта“ от американския драматург Тенеси Уилямс (1911-1983), поставена в театър „Old Vic“, където Спейси е бил артистичен директор от 2004 до 2015 г. Делото по тези искове е насрочено да започне във Висшия съд на Англия и Уелс на 12 октомври 2026 г.

През юли 2023 г. състав на лондонския съд „Съдърланд“ призна Спейси за невинен по всичките девет обвинения в сексуално посегателство и неприлично поведение срещу четирима мъже между 2004 и 2013 г. По това време актьорът подчерта, че ищците са повдигнали обвиненията срещу него единствено, за да получат финансово обезщетение.

Спейси, който е двукратен носител на „Оскар“ за ролите си в „Обичайните заподозрени“ (1995) и „Американски прелести“ (1999) и звезда от популярния американски сериал „Къща от карти“ (2013-2018), се озова в центъра на скандал в Съединените щати през 2017 г., след като актьорът Антъни Рап го обвини в сексуално посегателство, за което се твърди, че е станало близо 30 години по-рано.

Впоследствие още около 30 души, включително членове на театралната трупа на Old Vic, излязоха с подобни обвинения. Скандалът доведе до загубата на ролята на актьора в „Къща от карти“ и напускането на Холивуд.

През октомври 2022 г. съдът в Ню Йорк призна Спейси за невинен за сексуално посегателство срещу Рап, като заключи, че действията на актьора от 1986 г. срещу ищеца, който по това време е бил на 14 години, не са били със сексуален характер и следователно не попадат под законите за блудство с деца.