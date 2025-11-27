Новини
Любопитно »
Нови обвинения в сексуално посегателство срещу Кевин Спейси, делото тръгва през октомври 2026 г.

Нови обвинения в сексуално посегателство срещу Кевин Спейси, делото тръгва през октомври 2026 г.

27 Ноември, 2025 11:13 437 2

  • кевин спейси-
  • дело-
  • обвинения-
  • сексуално посегателство

За разлика от предишния процес в Лондон, този се отнася до граждански искове срещу Спейси

Нови обвинения в сексуално посегателство срещу Кевин Спейси, делото тръгва през октомври 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новият процес срещу американския актьор Кевин Спейси по обвинения в сексуално посегателство ще започне в Лондон през октомври 2026 г., съобщи Би Би Си.

За разлика от предишния процес в Лондон, този се отнася до граждански искове срещу Спейси. Трима мъже го обвиняват в сексуално посегателство, за което се твърди, че е извършено между 2000 и 2013 г. Актьорът отрича всички обвинения.

Според един от ищците, чието име не е разкрито, Спейси го е нападнал е бил приблизително 12 пъти между 2000 и 2005 г. Друг ищец твърди, че Спейси, с когото е работил в лондонския театър „Old Vic“, го е нападнал сексуално през 2008 г., причинявайки му „психическата травма и финансовите загуби“. Той е завел делото още през 2022 г., но делото е било отложено в очакване на наказателния процес срещу актьора.

Третият ищец, актьорът Руари Кенън, се отказа от правото си на анонимност и открито обвини Спейси, че го е опипвал на парти. През 2013 г. Кенън участва в „Сладка птица на младостта“ от американския драматург Тенеси Уилямс (1911-1983), поставена в театър „Old Vic“, където Спейси е бил артистичен директор от 2004 до 2015 г. Делото по тези искове е насрочено да започне във Висшия съд на Англия и Уелс на 12 октомври 2026 г.

През юли 2023 г. състав на лондонския съд „Съдърланд“ призна Спейси за невинен по всичките девет обвинения в сексуално посегателство и неприлично поведение срещу четирима мъже между 2004 и 2013 г. По това време актьорът подчерта, че ищците са повдигнали обвиненията срещу него единствено, за да получат финансово обезщетение.

Спейси, който е двукратен носител на „Оскар“ за ролите си в „Обичайните заподозрени“ (1995) и „Американски прелести“ (1999) и звезда от популярния американски сериал „Къща от карти“ (2013-2018), се озова в центъра на скандал в Съединените щати през 2017 г., след като актьорът Антъни Рап го обвини в сексуално посегателство, за което се твърди, че е станало близо 30 години по-рано.

Впоследствие още около 30 души, включително членове на театралната трупа на Old Vic, излязоха с подобни обвинения. Скандалът доведе до загубата на ролята на актьора в „Къща от карти“ и напускането на Холивуд.

През октомври 2022 г. съдът в Ню Йорк призна Спейси за невинен за сексуално посегателство срещу Рап, като заключи, че действията на актьора от 1986 г. срещу ищеца, който по това време е бил на 14 години, не са били със сексуален характер и следователно не попадат под законите за блудство с деца.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разчехнаха

    2 0 Отговор
    го този, луда работа.

    11:14 27.11.2025

  • 2 Анджо

    1 1 Отговор
    Жените имат повече права от мъжете. Не знаеш как може и кога да те манипулира. Но има по гаден проблем ,че ако имаш по голяма фирма и имаш по малък брой жени, може да те накарат на сила да взимаш жени на работа.

    11:25 27.11.2025