На 103 години почина еврейка, преживяла Холокоста

Еврейка, преживяла Холокоста, почина на 103-годишна възраст, съобщи днес фондация “Марго Фридлендер”, цитирана от ДПА и БТА.

Марго Фридлендер беше един от последните живи свидетели, преживели нацистките концентрационни лагери.

Тя е родена в Берлин през 1921 г., но въпреки че се укрива в града, през 1944 г. е изпратена в Теризенщатското гето, тогавашна Чехословакия. Баща ѝ, майка ѝ и брат ѝ са убити в Аушвиц.

