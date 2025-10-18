Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Известният комедиен филм с Джери Луис, в който той играе клоун по време на Холокоста, и който се смяташе за изгубен повече от четири десетилетия, е бил открит в банков сейф на шведски актьор, съобщава Newsweek, предава Vesti.bg.
Филмът „Денят, в който клоунът плака“ – никога непоказваната драма на Луис, заснета в Стокхолм през 1972 г. – досега бе известен само от непълни фрагменти и архивни снимки.
Сега шведският продуцент и актьор Ханс Криспин, познат от култовия комедиен сериал Angne & Svullo (1988), разкрива, че притежава единственото пълно копие на филма.
„Имам единственото копие“, казва Криспин пред шведската телевизия SVT, цитирана от The National.
„Откраднах го от Europafilm през 1980 г. и го копирах на VHS на тавана, където по онова време дублирахме филми през нощта. Оттогава го пазя в банковия си сейф.“
„Денят, в който клоунът плака“ е драматична комедия, режисирана и изиграна от Джери Луис, в която той влиза в ролята на Хелмут Дорк – клоун, принуден да води деца към газовите камери в нацистки концентрационен лагер.
Лентата никога не е била официално пусната заради спорове с авторските права, финансови проблеми и бурни реакции срещу темата. Самият Луис неведнъж признава, че се срамува от филма и не желае той да бъде показван.
През 2015 г. актьорът дарява непълна версия на Библиотеката на Конгреса на САЩ, като поставя условие тя да не бъде публично достъпна поне 10 години. През 2024 г. библиотеката обяви, че филмът може да бъде гледан само от изследователи, но не и от широка публика.
Джери Луис (1926–2017) е американски комик, актьор, режисьор и сценарист, известен с енергичния си стил и емблематични роли в класически холивудски комедии.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Истината
15:45 18.10.2025
3 Име
15:45 18.10.2025
4 Стига глупости бре
15:47 18.10.2025
5 Истината
Евреите задминаха дори и австрийският ефрейтор в Холокоста на Палестина.
15:48 18.10.2025
6 Филм а? Филм....
„Що се отнася до вика, който идва от вашата страна, трябва да сме наясно, че всички народи на съюзниците проливат много кръв и ако не принесем жертви, с какво ще постигнем правото да седнем на масата, когато те правят разпределението на народите и териториите след войната? И затова би било глупаво и нахално от наша страна да искаме разрешение от народите, чиято кръв се пролива, да изпращат пари в земята на враговете си, за да защитят нашата собствена кръв. Защото само чрез кръв земята ще бъде наша. Що се отнася до вас - членовете на групата - вие ще се измъкнете и за тази цел ние ви предоставяме средства чрез този куриер.“....
15:49 18.10.2025
7 Филм а? Филм....
„Нямаме от какво да се срамуваме от факта, че използвахме преследването на евреите в Германия за изграждане на Палестина.“
(Zionism Today).....Храмът на ционизма изисква „жертвоприношения“ да бъдат принасяни на олтара му....
15:51 18.10.2025
8 Талмуд
15:51 18.10.2025
9 Стига
15:53 18.10.2025
10 В нацистките концентрационни лагери
15:53 18.10.2025
11 Сталин
Китай кремират 1200 тела на ден с модерни инсталации за кремиране.Това общо прави 438 000 на година .Това означава че ще им трябват 15 години да кремират 6 милиона души.Интересно как за 2 години през втората световна война са изгорени "6 милиона" евреи в един концлагер с допотопна технология
15:54 18.10.2025
12 Сигурно преди 40 години
15:56 18.10.2025
13 Ще ви издам една тайна
15:58 18.10.2025
14 газовите камери
16:00 18.10.2025