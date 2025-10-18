Новини
Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

18 Октомври, 2025 15:36

Копие на скандалната лента „Денят, в който клоунът плака“ е било пазено тайно от шведски актьор, който признава, че го е „откраднал“ и съхранявал десетилетия наред.

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф - 1
Снимкa: Shutterstock
Известният комедиен филм с Джери Луис, в който той играе клоун по време на Холокоста, и който се смяташе за изгубен повече от четири десетилетия, е бил открит в банков сейф на шведски актьор, съобщава Newsweek, предава Vesti.bg.

Филмът „Денят, в който клоунът плака“ – никога непоказваната драма на Луис, заснета в Стокхолм през 1972 г. – досега бе известен само от непълни фрагменти и архивни снимки.

Сега шведският продуцент и актьор Ханс Криспин, познат от култовия комедиен сериал Angne & Svullo (1988), разкрива, че притежава единственото пълно копие на филма.

„Имам единственото копие“, казва Криспин пред шведската телевизия SVT, цитирана от The National.
„Откраднах го от Europafilm през 1980 г. и го копирах на VHS на тавана, където по онова време дублирахме филми през нощта. Оттогава го пазя в банковия си сейф.“

„Денят, в който клоунът плака“ е драматична комедия, режисирана и изиграна от Джери Луис, в която той влиза в ролята на Хелмут Дорк – клоун, принуден да води деца към газовите камери в нацистки концентрационен лагер.

Лентата никога не е била официално пусната заради спорове с авторските права, финансови проблеми и бурни реакции срещу темата. Самият Луис неведнъж признава, че се срамува от филма и не желае той да бъде показван.

През 2015 г. актьорът дарява непълна версия на Библиотеката на Конгреса на САЩ, като поставя условие тя да не бъде публично достъпна поне 10 години. През 2024 г. библиотеката обяви, че филмът може да бъде гледан само от изследователи, но не и от широка публика.

Джери Луис (1926–2017) е американски комик, актьор, режисьор и сценарист, известен с енергичния си стил и емблематични роли в класически холивудски комедии.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Истината

    3 0 Отговор
    Нещо за ГАЗА има ли в този филм?

    15:45 18.10.2025

  • 3 Име

    4 0 Отговор
    Една лъжа повторена 100 пъти, става истина!

    15:45 18.10.2025

  • 4 Стига глупости бре

    5 0 Отговор
    (клоун, принуден да води деца към газовите камери в нацистки концентрационен лагер.)......

    15:47 18.10.2025

  • 5 Истината

    5 0 Отговор
    Европейска държава Израел е най-голямата терористична държава и организация в света.
    Евреите задминаха дори и австрийският ефрейтор в Холокоста на Палестина.

    15:48 18.10.2025

  • 6 Филм а? Филм....

    2 0 Отговор
    Равин Михоел Бер Вайсмандел, светена памет, словашки равин, който почти сам спасява хиляди евреи по време на Холокоста, пише писмо през 1942 г.(?) до Еврейската агенция в Швейцария, в което моли за пари за спиране на транспортирането на чешки евреи към газовите камери в Аушвиц. Натан Швалб, тогава представител на агенцията в Цюрих, казва следното:

    „Що се отнася до вика, който идва от вашата страна, трябва да сме наясно, че всички народи на съюзниците проливат много кръв и ако не принесем жертви, с какво ще постигнем правото да седнем на масата, когато те правят разпределението на народите и териториите след войната? И затова би било глупаво и нахално от наша страна да искаме разрешение от народите, чиято кръв се пролива, да изпращат пари в земята на враговете си, за да защитят нашата собствена кръв. Защото само чрез кръв земята ще бъде наша. Що се отнася до вас - членовете на групата - вие ще се измъкнете и за тази цел ние ви предоставяме средства чрез този куриер.“....

    15:49 18.10.2025

  • 7 Филм а? Филм....

    2 0 Отговор
    Енцо Серени, виден италиански ционист от времето на Втората световна война и съосновател на кибуц Гиват Бренер.
    „Нямаме от какво да се срамуваме от факта, че използвахме преследването на евреите в Германия за изграждане на Палестина.“
    (Zionism Today).....Храмът на ционизма изисква „жертвоприношения“ да бъдат принасяни на олтара му....

    15:51 18.10.2025

  • 8 Талмуд

    2 0 Отговор
    Ела да видите и ся е холокоста тук некакви изкуствени интелекти от дейт център ме тормозят и ми предрешават съдбата 😃

    15:51 18.10.2025

  • 9 Стига

    1 1 Отговор
    С тази изтъркана до втръсване лъжа, лъжата на века Холокост.Това е лъжливо вероизповедание.И още по лъжливи религиозни догми.Не случило,не сбъднало и не осъществило се събитие .

    15:53 18.10.2025

  • 10 В нацистките концентрационни лагери

    2 0 Отговор
    е било пълно с клоуни нали ? Ама фряш от клоуни.. че и филм даже представете си .....

    15:53 18.10.2025

  • 11 Сталин

    2 0 Отговор
    Пак 6 милиона лъжи,
    Китай кремират 1200 тела на ден с модерни инсталации за кремиране.Това общо прави 438 000 на година .Това означава че ще им трябват 15 години да кремират 6 милиона души.Интересно как за 2 години през втората световна война са изгорени "6 милиона" евреи в един концлагер с допотопна технология

    15:54 18.10.2025

  • 12 Сигурно преди 40 години

    1 0 Отговор
    Е нямало никъде по света видеорекордери нали? Само в България е имало у Корекома ...

    15:56 18.10.2025

  • 13 Ще ви издам една тайна

    1 0 Отговор
    клоунът се е казвал дЖилезку !

    15:58 18.10.2025

  • 14 газовите камери

    0 0 Отговор
    с водопади ли са били?

    16:00 18.10.2025