Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Известният комедиен филм с Джери Луис, в който той играе клоун по време на Холокоста, и който се смяташе за изгубен повече от четири десетилетия, е бил открит в банков сейф на шведски актьор, съобщава Newsweek, предава Vesti.bg.

Филмът „Денят, в който клоунът плака“ – никога непоказваната драма на Луис, заснета в Стокхолм през 1972 г. – досега бе известен само от непълни фрагменти и архивни снимки.

Сега шведският продуцент и актьор Ханс Криспин, познат от култовия комедиен сериал Angne & Svullo (1988), разкрива, че притежава единственото пълно копие на филма.

„Имам единственото копие“, казва Криспин пред шведската телевизия SVT, цитирана от The National.

„Откраднах го от Europafilm през 1980 г. и го копирах на VHS на тавана, където по онова време дублирахме филми през нощта. Оттогава го пазя в банковия си сейф.“

„Денят, в който клоунът плака“ е драматична комедия, режисирана и изиграна от Джери Луис, в която той влиза в ролята на Хелмут Дорк – клоун, принуден да води деца към газовите камери в нацистки концентрационен лагер.

Лентата никога не е била официално пусната заради спорове с авторските права, финансови проблеми и бурни реакции срещу темата. Самият Луис неведнъж признава, че се срамува от филма и не желае той да бъде показван.

През 2015 г. актьорът дарява непълна версия на Библиотеката на Конгреса на САЩ, като поставя условие тя да не бъде публично достъпна поне 10 години. През 2024 г. библиотеката обяви, че филмът може да бъде гледан само от изследователи, но не и от широка публика.

Джери Луис (1926–2017) е американски комик, актьор, режисьор и сценарист, известен с енергичния си стил и емблематични роли в класически холивудски комедии.