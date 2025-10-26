На 96 г. в Израел издъхна библиотекарката на Аушвиц Дита Краус

Чешката учителка Дита (Едит) Краус, оцеляла от Холокоста, която вдъхнови испанския журналист Антонио Итурбе да напише бестселъра „Библиотекарят от Аушвиц“ (2012), e починала, пише Daily Mail.

Дита Краус издъхнала в дома си в Нетания, Израел, на 96-годишна възраст. В последните си мигове тя била заобиколена от близки. Синът на Краус, Рон, каза, че последното желание на майка му е било глътка вода. Тя била погребана на 20 октомври.

Едит Полахова, по рождение Краус, е родена в Прага през 1929 г. в семейството на професор по право. Тя научава за еврейския си произход едва след като войските на Адолф Хитлер окупират тогавашна Чехословакия през март 1939 г.

На 14-годишна възраст Краус е изпратена в концентрационния лагер Аушвиц в Полша. Там тя съхранява колекция от книги, която по-късно ще бъде наречена „най-малката библиотека в света“.

Момичето имало около 12 книги, от които си спомня само издание от 1922 г. на „Кратка история на света“ от Х. Дж. Уелс, преведено на чешки. Краус споделяла книгите си с други затворници.

Тийнейджърката била свидетел на много от ужасите на лагерния живот – например, видяла гладуващи жени да приготвят човешки черен дроб в Берген-Белзен, където Краус била преместена през 1945 г.

През 2020 г. Краус публикува мемоарите си „Отложен живот: Истинската история на библиотекаря от Аушвиц“.