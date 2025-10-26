Новини
На 96 г. в Израел издъхна библиотекарката на Аушвиц Дита Краус

26 Октомври, 2025 17:06 703 9

В последните си мигове тя била заобиколена от близки

На 96 г. в Израел издъхна библиотекарката на Аушвиц Дита Краус - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Чешката учителка Дита (Едит) Краус, оцеляла от Холокоста, която вдъхнови испанския журналист Антонио Итурбе да напише бестселъра „Библиотекарят от Аушвиц“ (2012), e починала, пише Daily Mail.

Дита Краус издъхнала в дома си в Нетания, Израел, на 96-годишна възраст. В последните си мигове тя била заобиколена от близки. Синът на Краус, Рон, каза, че последното желание на майка му е било глътка вода. Тя била погребана на 20 октомври.

Едит Полахова, по рождение Краус, е родена в Прага през 1929 г. в семейството на професор по право. Тя научава за еврейския си произход едва след като войските на Адолф Хитлер окупират тогавашна Чехословакия през март 1939 г.

На 14-годишна възраст Краус е изпратена в концентрационния лагер Аушвиц в Полша. Там тя съхранява колекция от книги, която по-късно ще бъде наречена „най-малката библиотека в света“.

Момичето имало около 12 книги, от които си спомня само издание от 1922 г. на „Кратка история на света“ от Х. Дж. Уелс, преведено на чешки. Краус споделяла книгите си с други затворници.

Тийнейджърката била свидетел на много от ужасите на лагерния живот – например, видяла гладуващи жени да приготвят човешки черен дроб в Берген-Белзен, където Краус била преместена през 1945 г.

През 2020 г. Краус публикува мемоарите си „Отложен живот: Истинската история на библиотекаря от Аушвиц“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    4 0 Отговор
    Маорите ряпа да ядат.

    17:18 26.10.2025

  • 2 о,чудеса!

    5 3 Отговор
    Мислех,че в Аусшвиц само са умирали.Не знаех,че са имали и библиотека което предполага за свободно време.Преди 60 години учехме за други условия,за газови камери и крематориуми работещи денонощно.

    17:21 26.10.2025

  • 3 аз бях той

    4 3 Отговор
    така беше.Освен библиотека имаше сладкарница,салон за красота и бутици.Концерти изнасяше и Марлене Дитрих.

    17:27 26.10.2025

  • 4 Даде да

    4 3 Отговор
    6 мильона избити евреи 39 колко са били евреите и колко с а сега ..лъжа и измама
    Както сега лъжат за войната с Украйна

    17:28 26.10.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Значи е видяла,че евреите са канибали

    17:29 26.10.2025

  • 6 Урсула, Шолц, Меркел, Мерц

    2 0 Отговор
    твърдят затворниците са били на почивка в Берген - Белзен, какъв Човешки Черен Дроб, какви пет лева?
    Моля, моля, бели чаршафи и мускатна българска роза, Гурме закуска, обяд и вечеря.
    5 Звезди ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Bergen Belzen😁

    17:35 26.10.2025

  • 7 СУМУД

    4 0 Отговор
    Ционистите извършиха Жестокост която Аушвиц не е чула и преживяла

    17:40 26.10.2025

  • 8 хюгобос

    1 0 Отговор
    Лагерът много страшен ще да е бил, щом обитателите му доживяват 100те.

    17:41 26.10.2025

  • 9 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Имали са библиотека? Това противоречи на създадените ционистки митове

    17:51 26.10.2025