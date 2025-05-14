Кой има имен ден днес, 14 май 2026 г. Честито!

14 Май, 2025 06:55, обновена 14 Май, 2026 07:49

Името Сидер идва от гръцки и означава желязо

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 14 май всяка година имен ден празнуват мъже с име Сидер. Името идва от гръцки и означава желязо, пише dariknews.bg.

Св. Исидор е живял в V век († 435 г.). Той се родил в Египет от богати родители, получил добро образование и на млади години оставил света, като желаел усамотение. Той бил постриган в монашество, после се заселил в пустинно място близо до град Пилусия в Долни Египет. Тук той живеел в строго въздържание, носел груба дреха и се хранел само с корени. Непрестанно се молел и се издигал с мисъл до Бога.

Слухът за неговия строг и благочестив живот привлякъл към него други подвижници и той бил избран за игумен на манастира. Грижейки се постоянно за душевната полза на братята, той ги ръководел чрез мъдрите си наставления, учел ги чрез слово и пример на смирение, кротост, безкористие, борба против страстите и светските помисли.

Не само към иноците и пустинножителите преподобни Исидор обръщал своите поучения. Неговите съчинения съдържат много назидателни неща за човеците от всяко звание. В писмата, от които до нас са стигнали повече от две хиляди, той се обръщал и към управителите, и към епископите с мъдри съвети; той опровергава лъжеученията, излага догмите на вярата, обяснява свещеното писание, тъй че всеки може да почерпи от тях полезна поука.

Като изучавал дълбоко науките и словесността, Исидор разбирал, колко несравнено по-високо от всичко стои християнската мъдрост. Той съветва да се изучава с внимание словото Божие и скърби, че тъй много люде се обръщат "не към оная словесност, която прави човека душевно чист и мъдър, а само към тая, която развлича слушателите; не към оная, която пробужда душата от успиване, а към тая, която ласкае слуха."

Преподобни Исидор търпял гонения заради своите строги изобличения, но той не преставал твърдо и неизменно да стои за истината и да защищава пред управителите невинно гонените. Така той се явява твърд защитник на св. Йоан Златоуст и строго укорява неговия враг - своя родственик Теофил, архиепископ Александрийски, за беззаконните му действия против светителя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Българин

    4 9 Отговор
    Честит имен ден на Волен Сидеров!
    Най-големия български полтик!

    Коментиран от #2, #3

    06:09 14.05.2025

  • 2 Бай Ху (By Who)

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Господине, имен ден има Сидер - дядото на Волен.

    09:27 14.05.2025

  • 3 Комфузио

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Политик или алкохолик!?

    06:32 14.05.2026

  • 4 Майпрешъс

    0 4 Отговор
    Този Исидор да не е някой от "властелинът на пръстените"?

    07:18 14.05.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    1 5 Отговор
    честито на всички с името Кой Коя Ко и т н

    07:56 14.05.2026

  • 6 Въпрос.

    2 0 Отговор
    Кой в днешно време носи такова име?! Остаряло е.

    09:40 14.05.2026