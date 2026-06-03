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Тунел за трафик на дрога между Мексико и САЩ бе открит от американските служби

Тунел за трафик на дрога между Мексико и САЩ бе открит от американските служби

3 Юни, 2026 10:16 890 7

  • мексико-
  • сащ-
  • наркотици-
  • тунел

Изкопан на около 17 метра под земята, тунелът има укрепени стени и хидравличен товарен асансьор

Тунел за трафик на дрога между Мексико и САЩ бе открит от американските служби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тунел с дължина 600 метра, оборудван с електричество, вентилация и релсова система за транспортиране на наркотици – използван за пренасяне на кокаин на стойност над 45 милиона долара – бе открит на границата между американския щат Калифорния и Мексико, съобщиха американските власти, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

Изкопан на около 17 метра под земята, тунелът има укрепени стени и хидравличен товарен асансьор, се посочва в съобщение на американското министерство на правосъдието, публикувано в понеделник.

Той свързва мексиканския град Тихуана със склад в Сан Диего, в близост до граничната стена между САЩ и Мексико.

Разследване, проведено от декември до май, доведе до изземването на над един тон кокаин, преминал през тунела, както и до ареста на четирима наркотрафиканти.

Властите казват, че операцията е нанесла сериозен удар на мексиканския картел „Халиско – Ново поколение“. Те казват, че тунелът е изключително добре изграден и технически сложен. Видеа, публикувани от министерството на правосъдието, показват стълби и добре оформени стъпала между каменните стени.

От 1993 година насам в Южна Калифорния са открити 99 подземни прохода, казва министерството на правосъдието. Последното подобно разкритие бе направено през 2022 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    4 2 Отговор
    ПРОКОПАЙТЕ НОВ.
    НЕ ИСКАМ ДА ИСТАВАМ И ДЕН БЕЗ МАТРИАЛ

    Коментиран от #3

    10:17 03.06.2026

  • 2 Трябва да си Улесняват Работата !

    4 0 Отговор
    Та няма да я носят !

    На ръка !

    Качество !

    И Ефективност !

    10:18 03.06.2026

  • 3 хехе

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "зИленски":

    наркосите вече ще използват дронове доставка направо до клиента

    10:22 03.06.2026

  • 4 Реалист

    7 0 Отговор
    Сега тромпета да нападне и Мексико, и да отвлече президента им, за да демократизира държавата им, както направи с Венецуела.

    10:26 03.06.2026

  • 5 Иван

    2 0 Отговор
    Със сигурност първо е бил прокопан от тези служби

    10:43 03.06.2026

  • 6 Някой

    2 0 Отговор
    Там картелът:
    „Халиско – Ново поколение“
    Тук:
    ДПС-Нова мафия

    10:46 03.06.2026

  • 7 Молния

    2 2 Отговор
    Салюти от Взривяващи се огромни цистерни с гориво на Петербургския Порт! Монгольята в паника, .. Пиздюхин отново в... бункера!

    10:49 03.06.2026