Издирват 2-годишно дете в Старозагорско

Дете на 2,5 години се издирва в село Александрово, община Павел баня. То е в неизвестност от снощи около 20:00 часа.

Полиция, пожарникари и доброволци правят обходи в селото.

Последно детето е било видяно близо до реката.

Полицията извършва разпити на родители и съседи.