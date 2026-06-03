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Издирват 2-годишно дете в Старозагорско

Издирват 2-годишно дете в Старозагорско

3 Юни, 2026 10:12 773 13

  • издирвано-
  • дете-
  • александрово

То е в неизвестност от вторник вечерта

Издирват 2-годишно дете в Старозагорско - 1
Снимка: Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дете на 2,5 години се издирва в село Александрово, община Павел баня. То е в неизвестност от снощи около 20:00 часа.

Полиция, пожарникари и доброволци правят обходи в селото.

Последно детето е било видяно близо до реката.

Полицията извършва разпити на родители и съседи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    14 2 Отговор
    Цигане ли е ?

    Коментиран от #3

    10:14 03.06.2026

  • 2 Абе

    15 1 Отговор
    Бааа тва двегодишно в 20 ч само на ряката.

    10:14 03.06.2026

  • 3 Абе не бе

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Някой си":

    Германче арийче е.

    10:15 03.06.2026

  • 4 ще го намерят . малките са глупаци .

    6 2 Отговор
    разхожда си се на воля . който се изгуби и го водят в полицията .

    10:17 03.06.2026

  • 5 Гаврош

    13 0 Отговор
    Цигане ли е, арийче ли е? Много сте зле. Това е дете. Дано Бог го запази и да го намерият живо и здраво!

    Коментиран от #8

    10:32 03.06.2026

  • 6 Отвратен

    14 0 Отговор
    Забелязано само край река , 2 годишно!? Скотове?

    10:36 03.06.2026

  • 7 Отвратен

    15 0 Отговор
    Мечките се грижат за мечетата повече от 2 години, циганите Не !

    10:39 03.06.2026

  • 8 Млад работлив ром

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гаврош":

    Това е чааве бате, ако не го намерат ше правиме друго, ако го намерат пак ше правиме друго.

    Коментиран от #11

    10:41 03.06.2026

  • 9 604

    5 1 Отговор
    На някой бараж по реката...ей къде блейте ве детенце на 2,5г....мъка.

    10:43 03.06.2026

  • 10 Горския

    2 1 Отговор
    Циганетата така си щъкат. Майка му сигурно е била на училище. Снощи валя обилно, та Тунджа може да е придошла. Да го търсят на Павел баня на моста.

    10:45 03.06.2026

  • 11 Гаврош

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Млад работлив ром":

    Не се подигравай, а се смири, защото това, или нещо подобно може да се случи на всеки. Ти вероятно нямаш деца или си много самоуверен, че точно на теб това не може да се случи. Дано Бог помогне и намерят детето живо и здраво!

    Коментиран от #12

    10:48 03.06.2026

  • 12 Млад работлив ром

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гаврош":

    Дано Бог помогне да го намерат бате, защото имаме само четири чаавета и ако не го намерат докато направиме друго социалните ше намалеят.

    11:04 03.06.2026

  • 13 1488

    1 0 Отговор
    Пак ще спасяваме ммммаааллиииии

    11:17 03.06.2026

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