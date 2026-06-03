Издирват 2-годишно дете в Старозагорско

Дете на 2,5 години се издирва в село Александрово, община Павел баня. То е в неизвестност от снощи около 20:00 часа.
Полиция, пожарникари и доброволци правят обходи в селото.
Последно детето е било видяно близо до реката.
Полицията извършва разпити на родители и съседи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой си
Коментиран от #3
10:14 03.06.2026
2 Абе
10:14 03.06.2026
3 Абе не бе
До коментар #1 от "Някой си":Германче арийче е.
10:15 03.06.2026
4 ще го намерят . малките са глупаци .
10:17 03.06.2026
5 Гаврош
Коментиран от #8
10:32 03.06.2026
6 Отвратен
10:36 03.06.2026
7 Отвратен
10:39 03.06.2026
8 Млад работлив ром
До коментар #5 от "Гаврош":Това е чааве бате, ако не го намерат ше правиме друго, ако го намерат пак ше правиме друго.
Коментиран от #11
10:41 03.06.2026
9 604
10:43 03.06.2026
10 Горския
10:45 03.06.2026
11 Гаврош
До коментар #8 от "Млад работлив ром":Не се подигравай, а се смири, защото това, или нещо подобно може да се случи на всеки. Ти вероятно нямаш деца или си много самоуверен, че точно на теб това не може да се случи. Дано Бог помогне и намерят детето живо и здраво!
Коментиран от #12
10:48 03.06.2026
12 Млад работлив ром
До коментар #11 от "Гаврош":Дано Бог помогне да го намерат бате, защото имаме само четири чаавета и ако не го намерат докато направиме друго социалните ше намалеят.
11:04 03.06.2026
13 1488
11:17 03.06.2026