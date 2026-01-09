Карди Би с нестандартен урок: Показа на мъжете как се яде банан (ВИДЕО)

Американската хип-хоп сензация Карди Би показа забавно видео в Instagram. Изпълнителката, известна със своя неподражаем стил и чувство за хумор, реши да даде ценен съвет на мъжете по света – как да консумират банан на публично място, без да станат обект на шеги.

В краткия клип Карди Би демонстрира с усмивка: "Господа, ако не искате да ви се подиграват, просто отчупете банана и го яжте на малки хапки."

По думите ѝ, това е най-сигурният начин да избегнете неловки ситуации и закачки от околните. Вижте видеото с нестандартния урок на Карди Би: