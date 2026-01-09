Карди Би с нестандартен урок: Показа на мъжете как се яде банан (ВИДЕО)

Американската хип-хоп сензация Карди Би показа забавно видео в Instagram. Изпълнителката, известна със своя неподражаем стил и чувство за хумор, реши да даде ценен съвет на мъжете по света – как да консумират банан на публично място, без да станат обект на шеги.
В краткия клип Карди Би демонстрира с усмивка: "Господа, ако не искате да ви се подиграват, просто отчупете банана и го яжте на малки хапки."
По думите ѝ, това е най-сигурният начин да избегнете неловки ситуации и закачки от околните. Вижте видеото с нестандартния урок на Карди Би:
1 Трол
10:39 09.01.2026
2 ХихихИ
10:41 09.01.2026
3 Да бе !
10:41 09.01.2026
4 муната с банана и палмата
10:46 09.01.2026
5 Бергендорф
10:48 09.01.2026
6 Aлфа Bълкът
10:51 09.01.2026
7 Бети кахъра
Коментиран от #8
10:53 09.01.2026
8 Яж там
До коментар #7 от "Бети кахъра":Без да мрънкаш, криза е.
Коментиран от #9
10:56 09.01.2026
9 Бети кахъра
До коментар #8 от "Яж там":По сладка сперма от на посланика на Камерун няма. Даже майка ми Анита от почивка първа му изпи соковете и го одобри. 🤣🥳🤭
11:33 09.01.2026