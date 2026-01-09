Новини
Карди Би с нестандартен урок: Показа на мъжете как се яде банан (ВИДЕО)

9 Януари, 2026 10:37 1 178 9

Хип-хоп звездата даде съвет на мъжете как да консумират банан на публично място, без да станат обект на шеги

Карди Би с нестандартен урок: Показа на мъжете как се яде банан (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската хип-хоп сензация Карди Би показа забавно видео в Instagram. Изпълнителката, известна със своя неподражаем стил и чувство за хумор, реши да даде ценен съвет на мъжете по света – как да консумират банан на публично място, без да станат обект на шеги.

В краткия клип Карди Би демонстрира с усмивка: "Господа, ако не искате да ви се подиграват, просто отчупете банана и го яжте на малки хапки."

По думите ѝ, това е най-сигурният начин да избегнете неловки ситуации и закачки от околните. Вижте видеото с нестандартния урок на Карди Би:



  • 1 Трол

    5 0 Отговор
    Това е демонстрирано много отдавна от Дани Алвеш.

    10:39 09.01.2026

  • 2 ХихихИ

    8 0 Отговор
    Се едно чи ядеш кибапчита...ко толко.

    10:41 09.01.2026

  • 3 Да бе !

    9 0 Отговор
    Лицемерка ! Кога е насаме го лопа наеднъж банана..... Без да кашля.....

    10:41 09.01.2026

  • 4 муната с банана и палмата

    5 0 Отговор
    мамник по американски . би е приятелка на минаж . утре може и минаж да яде я кокосов орех , я някой ананас . аз бих я лайкнал .

    10:46 09.01.2026

  • 5 Бергендорф

    3 0 Отговор
    Подмокрих се само от представата как олигавя междубедрения ми триъгълник...

    10:48 09.01.2026

  • 6 Aлфа Bълкът

    4 1 Отговор
    Вече сме виждали такива неща нешънъл джиографик🍌🐒.

    10:51 09.01.2026

  • 7 Бети кахъра

    2 0 Отговор
    Камерунеца да каже как ми напълни устата с мляко 🤭🥳🤭🥳🤣🤣

    Коментиран от #8

    10:53 09.01.2026

  • 8 Яж там

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бети кахъра":

    Без да мрънкаш, криза е.

    Коментиран от #9

    10:56 09.01.2026

  • 9 Бети кахъра

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Яж там":

    По сладка сперма от на посланика на Камерун няма. Даже майка ми Анита от почивка първа му изпи соковете и го одобри. 🤣🥳🤭

    11:33 09.01.2026