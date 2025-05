Най-шокиращите разкрития за секс партитата от показанията на Каси - бившата на Пи Диди

Каси Вентура, бившата приятелка на музикалната звезда Шон „Диди“ Комбс, застана на свидетелската скамейка във вторник, за да даде показания срещу него в шумния федерален процес за сексуални престъпления.

Певицата и модел, която в момента очаква третото си дете от съпруга си Алекс Файн, беше единственият свидетел, призован от обвинението във втория ден на процеса в Съда на САЩ "Даниел Патрик Мойнихан" в Манхатън.

В продължение на близо осем часа разпит, Вентура описа ужасяващи моменти от 12-годишната си връзка с изпълнителя на "I'll Be Missing You" – много от които, по думите ѝ, са се случвали под натиска на сексуалните желания на Диди.

Каси Вентура призна, че е употребявала наркотици като кетамин и кокаин, за да се „дисоциира“ по време на т.нар. „фрийк оф“ партита, организирани от Комбс.

„За мен това беше начин да се откъсна... Не можех да си представя да го преживея без някаква форма на упойка“, сподели тя пред прокурора Емили Джонсън.

Вентура обясни, че екстазито я е карало да се чувства еуфорична и възбудена, кетаминът я е откъсвал от реалността, а кокаинът е ускорявал пулса ѝ. Приемала е и гъби и GHB (познат като "дрогата за изнасилване"), който я е карал да се чувства опиянена.

Въпреки че почти винаги наркотиците са съсипвали здравето ѝ и са водили към повръщане, Пи Диди е продължавал да я кара да участва в сексуалните оргии.

По време на свидетелските си показания Каси разказа, че Диди настоявал за използване на бебешко олио в партитата – като помощници и охранители на Комбс осигурявали всички консумативи: бебешко олио, лубриканти, презервативи.

„Всички трябваше да сме намазани с олио на всеки пет минути. Ако не блестиш, той го забелязваше“, каза тя.

Понякога са пълнили надуваеми басейни с олио, и участието в тях е било задължително. Вентура призна, че се е страхувала от гнева на Диди, ако откаже.

"Фрийк офите" били внимателно режисирани, с инструкции за пози, осветление и сценография. Вентура заяви, че сесиите понякога траели от 24 до 72 часа, като най-дългата продължила четири дни.

„Фрийк офите се превърнаха в работа. Нямаше място за нищо друго освен за възстановяване“, каза тя в залата.

След сесиите е била в състояние на пълно изтощение – от наркотиците, дехидратацията и недоспиването.

Вентура описа още, че Диди настоявал да го нарича с прякора на дядо му „Поп Поп“ и че ѝ е говорил открито за своите воайорски фантазии още в началото на връзката им.

„Беше странно... Бях шокирана и не знаех как да реагирам“, каза тя.

Според показанията ѝ, Диди още в началото е проявявал агресия и тя е била твърде уплашена да му се противопостави.

От обвинението твърдят, че Диди е използвал оръжия, заплахи с насилие, принуда и различни форми на емоционално, физическо и сексуално насилие, за да задоволява желанията си.

