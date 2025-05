Фалира ли Джъстин Бийбър? Защо певецът продаде каталога си за нищожна сума

В разцвета на кариерата си Джъстин Бийбър беше недосегаем — глобална суперзвезда, обожаван от милиони, с хитове, които доминираха класациите. Но зад светлината на прожекторите, канадският поп идол е водил битка, за която малцина подозираха — битка с финансовата си стабилност, която го доведе до ръба на фалита.

През януари 2023 г. Бийбър продаде правата върху целия си музикален каталог на Hipgnosis Songs Capital за сумата от около 200 милиона долара — най-голямата подобна сделка в историята на компанията. Сделката обхваща всичките му шест студийни албума, многобройни сингли и десетки колаборации, създадени между 2009 и 2021 г.

Според The Wall Street Journal, това е най-мащабното придобиване в каталога на Hipgnosis до момента — компания, която вече държи правата на други големи имена като Джъстин Тимбърлейк, чийто каталог беше купен за 100 милиона долара през същата година.

Но защо един от най-успешните изпълнители на последното десетилетие ще се раздели с най-ценния си актив?

Разследване на TMZ Investigates, излъчено в Hulu под заглавието "What Really Happened to Justin Bieber", хвърля светлина върху драматичния финансов спад на певеца. Според източници, близки до Бийбър, още през 2022 г. той е изпитвал сериозни парични затруднения, натрупвайки милиони дългове. Един от основните му кредитори е бившият му мениджър Скутър Браун — човекът, който го откри и изгради като звезда. Скутър Браун беше мениджър, отговорен за успеха на много звезди, сред които Ариана Гранде, Деми Ловато и др. Той бе виновен и за доста вреди в кариерите на големите музикални звезди, като например Тейлър Суифт. След отказ да ѝ продаде правата върху творчеството ѝ, на мегазвездата ѝ се наложи да презапише всичките си издадени албуми, за да може да има права над него и да го изпълнява.

Допълнително напрежение оказва провалът на световното турне на Джъстин - "Justice", което беше отменено в средата на 2022 г. по здравословни причини. Според Billboard, отказът от турнето довел до дълг от 24 милиона долара към продуцентската компания AEG Presents, която вече била авансирала около 40 милиона долара за организацията му.

От милиардер до длъжник

Някога оценяван с нетно състояние от над 500 милиона долара, според спекулации на Forbes, Бийбър е направил серия от скъпи покупки — имения, суперколи, частни самолети — които, в комбинация с лоши бизнес решения и лични проблеми, са стопили състоянието му. Финансовите му грешки са описани като “пример по учебник за това как славата не гарантира финансова устойчивост.”

Документалният филм разширява обхвата и към други аспекти от живота на Бийбър — психичното му здраве, връзката му със съпругата му Хейли Болдуин, както и влиянието на християнската мегацърква Hillsong, с която е тясно свързан.

Най-младият изпълнител, продал каталога си

На 28 години, Бийбър стана най-младият артист в историята, който е продал целия си каталог — решение, което обикновено се взима от по-възрастни творци в края на кариерата им. В случая, обаче, мотивацията е ясна: оцеляване.

„Това не беше стратегически ход. Това беше ход от нужда“, казва музикален агент, запознат с преговорите, цитиран от Variety. В момента Джъстин се е оттеглил от публичното пространство, но дали ще се върне и как ще изглежда второто действие в кариерата му, остава въпрос на време.