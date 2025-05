Замесиха Шон "Диди" Комбс в интимни отношения с една от сестрите Кардашиян на Met Gala

Ново обвинение разпалва още повече общественото внимание около Шон "Диди" Комбс – този път заради твърдение, че е бил забелязан да се държи интимно с една от сестрите Кардашиян в дамската тоалетна по време на предишно издание на Met Gala. Информацията излиза на фона на започналия федерален процес срещу него по обвинения в трафик на хора, сексуално насилие и рекет, пише DailyMail.

Тв водещата и бивша журналистка от Fox News Мегин Кели разказа за случката по време на подкаста The Nerve with Maureen Callahan. Тя твърди, че лично е станала свидетел на инцидента:

„Бях на Met Gala и това, което си спомням, е как Пи Диди, в дамската тоалетна – затова и аз бях там – интимничеше с Кардашиян. Всички пушеха и… се натискаха. Това беше Диди.“

Кели не уточнява коя точно от сестрите Кардашиян е била замесена, но посочва, че в помещението е имало „няколко Кардашиян и някакви други инфлуенсърки, които едва ли бихме нарекли супермодели“. Папарашки кадри от Met Gala 2017 показват, че по това време в банята са били Ким Кардашиян, Кендъл Дженър и Кайли Дженър, заедно с Диди, A$AP Rocky и Уилоу Смит, които си правят селфи – снимка, която обиколи световните медии.

Информацията се появява в изключително чувствителен момент за Комбс, който в момента се намира в ареста в Бруклин, очаквайки развоя на федералния процес срещу него. Делото започна с показанията на свидетели, а във вторник на трибуната застана бившата му партньорка и певица Каси (Касандра Вентура), която разказа, че Диди е упражнявал пълен контрол върху живота ѝ:

„Шон контролираше всичко – кариерата ми, начина, по който се обличах… всичко. Беше харизматичен, но и изключително манипулативен.“

Megyn Kelly on her show said she walked into the women’s bathroom at the Metgala in 2017 and caught Diddy dry humping with a Kardashian.



to the right is a picture of the 2017 Met gala pic.twitter.com/TgFZyZ6uZG