Съпругата на Джеф Безос отбеляза 56 години по минижуп (СНИМКА)

Съпругата на Джеф Безос отбеляза 56 години по минижуп (СНИМКА)

22 Декември, 2025 15:53

За събитието съпругата на милиардера избра черен комплект, състоящ се от топ и къса пола

Снимка: БГНЕС
Съпругата на основателя на Amazon и милиардер Джеф Безос, журналистката Лорън Санчес, позира с минижуп, а снимките бяха пуснати в Instagram.


На 19 декември Лорън Санчес навърши 56 години. За да отпразнува рождения си ден, журналистката организира парти, на което покани семейство Кардашиян. За събитието съпругата на милиардера избра черен комплект, състоящ се от топ и минижуп. Тя допълни визията с кожено палто с леопардов принт, чорапогащи и обувки на висок ток. Звездите бяха с къдрици на косата си и гримирани с черна очна линия и розово червило.

Сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес се състоя във Венеция от 26 до 28 юни. Таблоидът Page Six твърди, че милиардерът и журналистката преди това са се оженили в Съединените щати, преди да пътуват до Италия.

Около 200 известни личности и бизнес елит бяха поканени на събитието, включително дъщерята на американския президент Доналд Тръмп, Иванка Тръмп, и съпругът ѝ Джаред Кушнер, Опра Уинфри, Бил Гейтс, Леонардо ди Каприо и няколко членове на семейство Кардашиян.



  • 1 Мюмюн

    13 1 Отговор
    и ко?

    15:55 22.12.2025

  • 2 Гост

    33 1 Отговор
    Толкова милиарди и да хване тази ботоксова бабетка със пластмасови цици 🤷🏿‍♂️

    15:57 22.12.2025

  • 3 Тракиец 🇺🇦

    16 2 Отговор
    Как може тая латинос да кани зоофилките содомистки ци.га.нки Кардашян?? Това е падение и позор за милиардери...дано безос и счупи зъбите на латинката хигиенистка нелегална емигрантка

    15:57 22.12.2025

  • 4 иВан Хелсинг

    14 0 Отговор
    Нечисти сили! Уич!

    15:58 22.12.2025

  • 5 Трол

    18 0 Отговор
    Толкова много години е носила минижуп и не е настинала, браво!

    15:58 22.12.2025

  • 6 Стас

    8 3 Отговор
    Е,и какво,като е по минижуп? Жена е,може да си ходи с разни рокли. Мъжът й по максижуп ли да е?

    15:58 22.12.2025

  • 7 Гост

    19 1 Отговор
    Болни и извратени типове държат 2/3 от световното богатство.

    15:59 22.12.2025

  • 8 Хипотетично

    4 0 Отговор
    С или без жуп , все тая , коментарите не ги засягат - имунизирани са със спечелени прагматично пари , но са популярен повод за още коментари.

    15:59 22.12.2025

  • 9 Не е първата

    6 4 Отговор
    Тя и нашата президентша не беше на малко години, когато тръгна към НДК под ръка със съпруга си, за да отбележи той изборната си победа на президентските избори.

    Коментиран от #13

    16:03 22.12.2025

  • 10 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    Екстра си е. По цял ден с мотиката на полето и ето ти резултата.😎

    16:05 22.12.2025

  • 11 Тотал щета е

    10 1 Отговор
    Както и да позира вече е тотал щета. Този явно има нужда от очила. Вижте главната снимка на статията, ръцете и слаби, ама месата и висят. Възрастта си е възраст, това е колкото и да не ни се иска.

    16:12 22.12.2025

  • 12 ха ха Хо

    9 2 Отговор
    Тези двечките са точно кати героините от комедията ,,Смъртта и прилича,, (Death Becomes Her)

    16:14 22.12.2025

  • 13 ......па

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Не е първата":

    Тогава дори не му беше още съпруга а само любовница,БСП ги накара да сключат брак следрдизборно от кумова срама.

    16:18 22.12.2025

  • 14 ТРАВЕСТИТИТЕ

    5 1 Отговор
    Обичат да се показват по минижуп.

    16:39 22.12.2025

  • 15 Мъж

    5 0 Отговор
    Този Безос всъщност се оказа много беден човек ! Няма нищо друго , освен пари ! И е напълно неуспял , защото не успя в любовта. От друга страна , успелите хора имат любовта на някоя жена , която струва много по скъпо от милиарди , защото е безценна !

    16:47 22.12.2025

  • 16 666

    0 4 Отговор
    И тук както навсякъде само злобни, завистнически ганювски коментари.

    16:47 22.12.2025

  • 17 а ти венче

    4 0 Отговор
    как ще отбележеш 56 години по без минижуп ли

    16:51 22.12.2025