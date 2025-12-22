Съпругата на Джеф Безос отбеляза 56 години по минижуп (СНИМКА)

Съпругата на основателя на Amazon и милиардер Джеф Безос, журналистката Лорън Санчес, позира с минижуп, а снимките бяха пуснати в Instagram.

На 19 декември Лорън Санчес навърши 56 години. За да отпразнува рождения си ден, журналистката организира парти, на което покани семейство Кардашиян. За събитието съпругата на милиардера избра черен комплект, състоящ се от топ и минижуп. Тя допълни визията с кожено палто с леопардов принт, чорапогащи и обувки на висок ток. Звездите бяха с къдрици на косата си и гримирани с черна очна линия и розово червило.

Сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес се състоя във Венеция от 26 до 28 юни. Таблоидът Page Six твърди, че милиардерът и журналистката преди това са се оженили в Съединените щати, преди да пътуват до Италия.

Около 200 известни личности и бизнес елит бяха поканени на събитието, включително дъщерята на американския президент Доналд Тръмп, Иванка Тръмп, и съпругът ѝ Джаред Кушнер, Опра Уинфри, Бил Гейтс, Леонардо ди Каприо и няколко членове на семейство Кардашиян.