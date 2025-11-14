Новини
Любопитно »
Шон Диди Комбс посивя и брадяса в затвора (СНИМКА)

Шон Диди Комбс посивя и брадяса в затвора (СНИМКА)

14 Ноември, 2025 09:21 707 11

  • шон диди комбс-
  • пи диди-
  • затвор

Това е далеч от изискания вид, с който Диди беше известен по време на разцвета на славата си

Шон Диди Комбс посивя и брадяса в затвора (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Опозореният музикален магнат Шон "Диди" Комбс може да бъде видян на шокираща затворническа снимка, докато излежава присъдата си по обвинения в проституция в затвор с ниска степен на сигурност в Ню Джърси, пише dir.bg.

56-годишният рапър се появи на кадър, получен от CBS News, със сива коса и рошава брада, облечен в кафяв затворнически пуловер.

View this post on Instagram

A post shared by Page Six (@pagesix)


Това е далеч от изискания вид, с който Диди беше известен по време на разцвета на славата си, когато редовно беше сниман в дизайнерски костюми и дрехи, с тъмна коса и слънчеви очила.

Но животът на Диди се промени драстично оттогава, тъй като миналия месец той беше осъден на четири години и два месеца престой във федерален затвор във връзка с присъдата му за проституция през юли.

На 30 октомври изпълнителят на I'll Be Missing You беше преместен от Столичния център за задържане в Бруклин във Федералното поправително заведение Форт Дикс в Ню Джърси.

Там, както настоя неговият публицист Джуда Енгелмайер пред NBC News, нейният клиент е отдаден на трезвеността, изцелението и се опитва да даде пример на другите.

Той си е осигурил желаната работа в затворническия параклис и е записан в програма за рехабилитация от наркозависимост, която може да намали присъдата му с една година. Според информацията, той дори е създал собствен курс, за да учи други затворници как да бъдат предприемачи.

"Неговата трезвеност и самодисциплина са приоритети", каза неговият говорител, "и той ги приема сериозно."

Комбс е зает в затвора като помощник на свещеника, което се смята за една от по-желаните задачи, според CBS News. Бивш затворнически комисар каза пред медията, че задачите варират, но обикновено затворниците поддържат религиозната библиотека на свещеника, почистват офиса му и помагат с воденето на някои записи.

Позицията позволява на затворника да работи в климатизиран частен офис и да се наслаждава на част от храната, която свещениците носят за религиозни служби.

"Той работи в библиотеката на параклиса, където описва средата като топла, уважителна и възнаграждаваща", каза Енгелмайер за опита на Комбс.

Рапърът е отгледан като католик, но публично е говорил, че не се идентифицира с никоя религия. Той е споменавал Бог в няколко публикации в социалните медии и е забелязан да чете Библията по време на федералния си процес.

Сега Комбс е изправен пред намаляване на присъдата си с една година, ако продължи с програмата за рехабилитация.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ставри от Юнайтед Стейтс

    5 0 Отговор
    Както изпляскам бялото върху черното, и изглежда сиво.

    09:23 14.11.2025

  • 2 Новичок

    5 0 Отговор
    Е хайде стига вече сте писали за тоя бре ... Пфу...

    09:25 14.11.2025

  • 3 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Направил си е алкохол в затвора, да си направи и кана и да се боядиса

    09:27 14.11.2025

  • 4 не е добре

    0 1 Отговор
    затворите там са по лъскави . лежиш си 3-4 години и ти гледат здравето . ще заслабне . дапочва да пее . стриит изпълнителите намират шегата в мястото където са . сега в затвора . скочих в пандиза , шбу, шбъ , имам нова риза , шибу , чангу , . не бих му писал . старите хитове са яки .

    09:36 14.11.2025

  • 5 Нищо му нямааааа…

    2 0 Отговор
    Га йеди кифтета, ни рива.

    09:48 14.11.2025

  • 6 На парчета

    0 0 Отговор
    да го нарежат му е малко.
    На парчета и на уличните кучета.

    09:50 14.11.2025

  • 7 НойкоНоевски

    2 0 Отговор
    Нали всеки нгър мечтае да е бял - ето, този побелява ! Сега е сиво, ще стане и бяло... търпение трябва !

    09:51 14.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Наистина

    0 0 Отговор
    пpoтивeн шeбeк.

    09:53 14.11.2025

  • 10 Ако беше в Иран

    0 0 Отговор
    щеше да му се търкаля черната зелка по мегдана много отдавна.

    09:58 14.11.2025

  • 11 7 доживотни

    0 0 Отговор
    само за физиономия.

    10:00 14.11.2025