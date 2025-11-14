Шон Диди Комбс посивя и брадяса в затвора (СНИМКА)

Опозореният музикален магнат Шон "Диди" Комбс може да бъде видян на шокираща затворническа снимка, докато излежава присъдата си по обвинения в проституция в затвор с ниска степен на сигурност в Ню Джърси, пише dir.bg.
56-годишният рапър се появи на кадър, получен от CBS News, със сива коса и рошава брада, облечен в кафяв затворнически пуловер.
Това е далеч от изискания вид, с който Диди беше известен по време на разцвета на славата си, когато редовно беше сниман в дизайнерски костюми и дрехи, с тъмна коса и слънчеви очила.
Но животът на Диди се промени драстично оттогава, тъй като миналия месец той беше осъден на четири години и два месеца престой във федерален затвор във връзка с присъдата му за проституция през юли.
На 30 октомври изпълнителят на I'll Be Missing You беше преместен от Столичния център за задържане в Бруклин във Федералното поправително заведение Форт Дикс в Ню Джърси.
Там, както настоя неговият публицист Джуда Енгелмайер пред NBC News, нейният клиент е отдаден на трезвеността, изцелението и се опитва да даде пример на другите.
Той си е осигурил желаната работа в затворническия параклис и е записан в програма за рехабилитация от наркозависимост, която може да намали присъдата му с една година. Според информацията, той дори е създал собствен курс, за да учи други затворници как да бъдат предприемачи.
"Неговата трезвеност и самодисциплина са приоритети", каза неговият говорител, "и той ги приема сериозно."
Комбс е зает в затвора като помощник на свещеника, което се смята за една от по-желаните задачи, според CBS News. Бивш затворнически комисар каза пред медията, че задачите варират, но обикновено затворниците поддържат религиозната библиотека на свещеника, почистват офиса му и помагат с воденето на някои записи.
Позицията позволява на затворника да работи в климатизиран частен офис и да се наслаждава на част от храната, която свещениците носят за религиозни служби.
"Той работи в библиотеката на параклиса, където описва средата като топла, уважителна и възнаграждаваща", каза Енгелмайер за опита на Комбс.
Рапърът е отгледан като католик, но публично е говорил, че не се идентифицира с никоя религия. Той е споменавал Бог в няколко публикации в социалните медии и е забелязан да чете Библията по време на федералния си процес.
Сега Комбс е изправен пред намаляване на присъдата си с една година, ако продължи с програмата за рехабилитация.
