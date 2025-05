Майкъл Джей Фокс се завръща към актьорството въпреки Паркинсона

Кино звездата Майкъл Джей Фокс, обичан от поколения фенове на киното, се завръща на екрана след петгодишна пауза. Звездата от "Завръщане в бъдещето" се оттегли от актьорството през 2020 г. заради влошено здраве, свързано с болестта на Паркинсон, но сега прави изненадваща и вълнуваща поява в хитовия сериал на Apple TV+ – Shrinking.

Новината беше потвърдена тази седмица, като се разкри, че 63-годишният Фокс ще се включи в третия сезон на драмеди поредицата като гост-звезда. Подробности за ролята му все още не се съобщават.

Животът след "Завръщане в бъдещето"

Фокс беше диагностициран с Паркинсон през 1991 г., едва на 30-годишна възраст, а публично разкри диагнозата си през 1998 г. В мемоара си от 2020 г. No Time Like the Future, той сподели защо напуска актьорската сцена: „Когато не можеш да говориш надеждно, това е край за един актьор.“ Той също така признава, че се бори и със загуба на паметта.

„Има време за всичко. Времето, когато можех да работя по 12 часа на ден и да наизустя седем страници диалог, остана зад мен... Ако това е краят на актьорската ми кариера – така да бъде“, пише Фокс тогава.

Но, както сам казва: „всичко се променя“.

Shrinking, в който участват Джейсън Сийгъл и Харисън Форд, разказва за терапевта Джими (в ролята Сийгъл), който след лична трагедия започва да нарушава професионалните правила и да се намесва дълбоко в живота на пациентите си. Сериалът съчетава драма и хумор, като се фокусира върху взаимоотношенията му с дъщеря му, колегите и съседите му.

Сред поддържащите актьори са Криста Милър, Джесика Уилямс, Люк Тени, Майкъл Юри, Лукита Максуел и Тед МакГинли. Поредицата има оценка 94% в Rotten Tomatoes, като първият сезон получи 91%, а вторият дори по-висок – 97%.

Музикалната сцена

Макар и далеч от екрана през последните години, Майкъл Джей Фокс не е изчезнал от светлините на прожекторите. През 2023 г. той направи емоционална изненада на сцената на фестивала Гластънбъри, когато се присъедини към Coldplay за изпълнение на песните Fix You и Humankind. Фокс излезе на сцената с китара в инвалидна количка – сцена, която развълнува феновете и беше трогателен поклон към емблематичната му роля на Марти МакФлай.

Фронтменът на групата Крис Мартин го представи така: „Още един легендарен Майкъл, този, който просто разтърсва сцената със своя риф на Чък Бери и начина, по който удари Биф. Дами и господа, посрещнете Майкъл Джей Фокс!“

По-късно актьорът публикува снимки от събитието с послание към екипа на Coldplay: „Гластънбъри, благодаря ви за любовта. А към Крис, Уил, Джони, Гай и Фил – благодарности от сърце. Беше… умопомрачително.“

Макар да беше обявил „втора пенсия“, завръщането на Майкъл Джей Фокс на екран доказва, че духът му и любовта към актьорството не са угаснали. За милиони фенове по света това е не просто гост-роля – това е триумф на човешката воля и талант.