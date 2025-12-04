Жена умря, но възкръсна в моргата, след което отново почина

54-годишната майка Олив Мартин от Дарлингтън, Великобритания, е била погрешно обявена за мъртва и транспортирана жива до болничната морга, показва продължаващо разследване на съда. Инцидентът е от 13 октомври 2023 г., но подробностите бяха оповестени едва сега по време на съдебно изслушване, след като бяха установени сериозни пропуски в действията на екипа на Спешна помощ.

Мартин колабирала в дома си рано сутринта, докато приготвяла закуска. Пристигналият медицински екип я обявил за починала на място и я транспортирал директно в моргата, без да бъде откарана в спешно отделение. Там служители установили, че жената проявява признаци на живот — реакция на глас, допир и движение на ръката — и незабавно сигнализирали за помощ.

По време на изслушването стана ясно, че Мартин не е получила никакво медицинско лечение в продължение на около два часа, период, през който е била считана за мъртва. Според коронера Джеръми Чипърфийлд тя е постъпила в моргата с остатъчна мозъчна активност, но по-късно е починала от тежко хипоксично увреждане на мозъка.

Полицията в Дърам потвърди, че е извършила проверка, но не е открила основания за образуване на наказателно производство. Здравните служби на Североизточна Англия (NEAS) официално се извиниха на семейството и съобщиха, че тече пълна вътрешна проверка за установяване на пропуските в действията на екипа.

Близките на Олив Мартин заявиха, че ще я запомнят като „жизнерадостен и добронамерен човек“, и изразиха надежда, че разследването ще доведе до по-строги правила за идентифициране на признаци на живот при спешни случаи.

Службата на съдебния лекар очаква финалния доклад, който ще определи дали са необходими допълнителни мерки от страна на регулаторите. Следващото съдебно заседание е насрочено за 30 януари 2026 г.