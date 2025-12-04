Новини
Любопитно »
Повече от 320 мъртви тюлена от защитен вид изплуваха на брега на Каспийско море

Повече от 320 мъртви тюлена от защитен вид изплуваха на брега на Каспийско море

4 Декември, 2025 16:58 486 3

  • тюлени-
  • каспийско море-
  • дагестан-
  • мъртво-
  • мъртви

Преди месец се случи подобен инцидент

Повече от 320 мъртви тюлена от защитен вид изплуваха на брега на Каспийско море - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Повече от 320 мъртви каспийски тюлена бяха открити на 2 декември по бреговата ивица между устието на реките Сулак и Терек в Дагестан, съобщиха регионалните служби за реагиране при извънредни ситуации. Местните власти предупреждават, че бройката вероятно ще нарасне, тъй като претърсването на крайбрежието продължава.

Каспийският тюлен (Pusa caspica) е единственият морски бозайник в Каспийско море и е включен в Червената книга като застрашен вид. Масовите смъртни случаи при този вид не са прецедент – през последните години в региона неколкократно са регистрирани подобни инциденти, включително случаят от 2022 г., когато бяха намерени над 2500 мъртви животни по дагестанското крайбрежие.

Според Министерството на природните ресурси на Дагестан смъртността се увеличава по време на ежегодната миграция на вида. Предварителната хипотеза на учените е, че настоящият инцидент може да е резултат от задушаване вследствие на освобождаване на природен газ от морското дъно – явление, свързвано с подводна сеизмична активност. Газовите емисии създават зони с ниско съдържание на кислород, в които тюлените могат бързо да загинат.

Руският Федерален център за риболов и Институтът по екология и еволюция към Руската академия на науките съобщиха, че изпращат специалисти на място за вземане на проби от водата и тъканите на животните. Експертите не изключват и допълнителни фактори, включително болести, промишлено замърсяване или бракониерски дейности, които традиционно оказват влияние върху популацията на вида.

Министерството на природните ресурси заяви, че резултатите от лабораторните анализи ще бъдат публикувани след приключване на изследванията. Каспийският тюлен е сред ключовите за морската екосистема видове, а повторяемите случаи на масова смъртност изострят опасенията за бъдещето на популацията, която е намаляла с над 70% за последните 120 години, според международни природозащитни организации.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сусу Манарата

    0 0 Отговор
    Плувам и плавам, кога ще се научите да ги различавате?

    17:01 04.12.2025

  • 2 1488

    2 0 Отговор
    е нал мьрсуланка ги защитаваше
    то и нато тъй ще ни защитава

    17:01 04.12.2025

  • 3 горките животинки

    2 0 Отговор
    Каспийско море е замърсено от нефтопреработвателната индустрия в региона.

    17:02 04.12.2025