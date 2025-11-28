Огненочервен ореол в небето над Италия изуми учените (СНИМКА)

Учени съобщиха за второ поредно появяване на необичаен червен светлинен ореол над малко италианско градче, който отново поставя въпроси за природата на редките атмосферни явления.

Фотографът Валтер Биното е заснел ярък червен пръстен, висящ над Посаньо в подножието на Алпите на 17 ноември около 22:45 ч. местно време. Според неговите наблюдения структурата е била с диаметър около 200 километра и се е намирала на височина близо 100 километра.

Сходен феномен Биното е регистрирал на същото място и през март 2023 г., което прави повторението на подобно събитие необичайно.

По думите на фотографа няма основания да се търсят извънземни причини. Явлението най-вероятно представлява т.нар. ELVES – „емисии на светлина и нискочестотни смущения, предизвикани от електромагнитни импулси“, свързани с изключително мощни мълнии. Този тип светлинни структури са толкова редки, че са идентифицирани едва през 90-те години чрез наблюдения на NASA.

ELVES се образуват, когато силен електромагнитен импулс от мълния достигне йоносферата, където въздейства върху заредени частици азот и предизвиква краткотраен червен блясък. Подобно на полярните сияния, процесът е резултат от взаимодействие между зарядени частици и атмосферни слоеве.

Феноменът трае около една хилядна от секундата, което го прави изключително труден за заснемане. Биното използва специализирана видеосистема с много висок кадров процент и започва запис веднага щом възникнат подходящи условия. Впоследствие той извлича кадрите, в които светлинният ореол се вижда.

Фотографът посочва, че въпреки многогодишните си усилия досега е заснел само три ELVES. Според него повторната поява над Посаньо не се дължи на особеностите на района, а на това, че явлението може да бъде наблюдавано в радиус от стотици километри.

Ореолът от 2023 г. е бил резултат от мълния край Вернаца, на около 300 км на юг, а последният – от буря над Анкона, на около 280 км югоизточно.

ELVES са част от групата на т.нар. преходни светлинни явления (TLEs), включващи и редките червени светлини, които се появяват над гръмотевични бури като ярки, но краткотрайни образувания.

Според учените тези явления са трудни за изучаване и се случват само при особено мощни електрически разряди в атмосферата. Мълниите и свързаните с тях процеси остават значим природен риск, като всяка година по данни на Световната метеорологична организация отнемат множество човешки животи.