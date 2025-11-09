Новини
Засякоха първи радиосигнал от загадъчната комета 3I/ATLAS, която се движи към Земята

9 Ноември, 2025 07:27

Космическият апарат „Джуно“ ще се опита да засече нискочестотен радиосигнал на 16 март

Засякоха първи радиосигнал от загадъчната комета 3I/ATLAS, която се движи към Земята - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Учени са засекли първи радиосигнал от космическия обект 3I/ATLAS, който се движи към Земята, съобщи The ​​Astronomer's Telegram.

Радиотелескопът MeerKAT в Южна Африка е получил радиосигнала на 24 октомври. Предишните опити за откриването му в същите абсорбционни линии от 28 септември 2025 г. са се провалили.

Според учения от Харвардския университет Ави Льоб, очаква се космическият апарат „Джуно“ да се опита да засече нискочестотен радиосигнал от 3I/ATLAS на 16 март следващата година, когато преминава покрай Юпитер.

3I/ATLAS е забелязан на 1 юли. По-късно учените определиха, че е комета от друга слънчева система. Нейната кома (облак от газ и прах около ядрото ѝ) е с диаметър приблизително 24 километра. Компютърен модел оценява възрастта ѝ на над седем и половина милиарда години – три милиарда години по-възрастна от Слънцето. Това може би е най-старата комета, наблюдавана някога.

През септември Льоб съобщи, че 3I/ATLAS, междузвезден обект, преминаващ през Слънчевата система, е претърпял „аномална еволюция“, започвайки да променя цвета си.


