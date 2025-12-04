Новини
Четири деца на трима братя в Израел се родиха в един и същи ден

4 Декември, 2025 17:59 660 8

Раждаемостта е Израел е най-високата сред страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Четири деца на трима братя в Израел се родиха в един и същи ден - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Трима израелски братя станаха бащи на четири деца, родили се в един и същи ден, предаде ДПА. Съпругите им родиха бебетата във вторник в болницата „Маяней Хайешуа“ близо до Тел Авив, потвърди говорителка на клиниката пред германската информационна агенция, цитирана от БТА.

Сред децата, които са се родили в рамките на няколко часа, има близнаци и така братята и техните партньорки дадоха на щастливите баба и дядо четири внуци за един ден. Говорителката на болницата, цитирана от ДПА, описа срещата на братята в клиниката като „специален и изненадващ момент“.

Никаква статистика не би могла да ни подготви за този уникален момент, който ни накара всички да спрем, да се усмихнем и да се развълнуваме отново от магията, която се случва тук всеки ден“, посочи още говорителката на болничното заведение.

Раждаемостта в Израел, която е средно 2,9 деца на жена, е най-високата сред страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, допълва още ДПА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ангелогласний

    5 3 Отговор
    Тези са правили нещо групово преди 9 месеца.
    Казано е: нека се плодят и множат тварите.

    18:01 04.12.2025

  • 2 елементарно

    5 2 Отговор
    Тия братя требе да са били войници по едно и също време в еднодневен отпуск.

    Коментиран от #4

    18:03 04.12.2025

  • 3 Kaлпазанин

    1 3 Отговор
    Еврейските деца са най ценните на света ,по ценни от тях няма , родили са се в Палестина може би трета генерация на евреи заселници крадци и убийци

    18:03 04.12.2025

  • 4 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "елементарно":

    В Израел и жените служат в армията.

    18:06 04.12.2025

  • 5 Пък

    2 3 Отговор
    Може да са само на единия

    Коментиран от #6, #7

    18:11 04.12.2025

  • 6 Тоалетната хартия

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пък":

    Може да не са на нито един от тримата!!

    18:29 04.12.2025

  • 7 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пък":

    Може дори да са на бащата на братята.

    18:36 04.12.2025

  • 8 ЛЕЛЯ

    1 1 Отговор
    Това е възможно само чрез секцио да бъде раждането , а може и чрез вливания за предизвикано раждане !! Да са им живи и здрави бебетата, много радост да им носят !

    18:46 04.12.2025