Четири деца на трима братя в Израел се родиха в един и същи ден

Трима израелски братя станаха бащи на четири деца, родили се в един и същи ден, предаде ДПА. Съпругите им родиха бебетата във вторник в болницата „Маяней Хайешуа“ близо до Тел Авив, потвърди говорителка на клиниката пред германската информационна агенция, цитирана от БТА.
Сред децата, които са се родили в рамките на няколко часа, има близнаци и така братята и техните партньорки дадоха на щастливите баба и дядо четири внуци за един ден. Говорителката на болницата, цитирана от ДПА, описа срещата на братята в клиниката като „специален и изненадващ момент“.
„Никаква статистика не би могла да ни подготви за този уникален момент, който ни накара всички да спрем, да се усмихнем и да се развълнуваме отново от магията, която се случва тук всеки ден“, посочи още говорителката на болничното заведение.
Раждаемостта в Израел, която е средно 2,9 деца на жена, е най-високата сред страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, допълва още ДПА.
1 Ангелогласний
Казано е: нека се плодят и множат тварите.
18:01 04.12.2025
2 елементарно
Коментиран от #4
18:03 04.12.2025
3 Kaлпазанин
18:03 04.12.2025
4 честен ционист
До коментар #2 от "елементарно":В Израел и жените служат в армията.
18:06 04.12.2025
5 Пък
Коментиран от #6, #7
18:11 04.12.2025
6 Тоалетната хартия
До коментар #5 от "Пък":Може да не са на нито един от тримата!!
18:29 04.12.2025
7 честен ционист
До коментар #5 от "Пък":Може дори да са на бащата на братята.
18:36 04.12.2025
8 ЛЕЛЯ
18:46 04.12.2025