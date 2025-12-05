ISW: От Индия Путин отново поиска Украйна да се подчини на условията му

Руският президент Владимир Путин отново потвърди привързаността си към първоначално формулираните военни цели от 2021–2022 г. и ясно демонстрира нежелание за компромиси. Тези послания бяха повторени в интервю за индийски медии, което е част от усилията на Кремъл да влияе върху международното информационно пространство на фона на продължаващите преговори. Това отбелязва Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Интервюто е дадено за англоезичното списание India Today преди държавната визита на Путин в Индия на 4 декември. В него руският президент заявява, че Русия ще прекрати войната в Украйна едва след като постигне целите, поставени в началото на пълномащабната инвазия.
Путин подчертава още, че според него „най-добрият начин“ за разрешаване на конфликта е Украйна да се съгласи на мирно споразумение, подобно на това, което Москва се опита да наложи през 2022 г. Той визира споразумението от Истанбул, което по същество би означавало пълна капитулация на Украйна.
Кремъл създава условия, за да представи евентуален ангажимент за ненападение и за въздържане от завземане на Одеса и Миколаев като „отстъпка“ от страна на Русия в бъдещи преговори, въпреки че към момента руските сили не разполагат с реална възможност да превземат тези градове.
На 3 декември заместник-председателят на Комитета по отбрана в руската Държавна дума Алексей Журавлев заяви, че в последно време руските командири не докладват публично за активност в посока Херсон, тъй като руските войски „умишлено“ не засилват настъпателните си действия там. По думите му Русия „със сигурност би могла“ да усили натиска в района и впоследствие да започне офанзива срещу Одеса и Миколаев, така че Украйна да „не разполага с други големи градове на Черноморското крайбрежие“.
Журавлев допълва, че окупираният Крим може да бъде използван като изходна точка за подобни операции както по суша, така и по море. Той твърди още, че украинските власти дискриминират рускоговорящото население в Одеса, Херсон и Миколаев и че жителите на Одеска и Николаевска област биха гласували за „присъединяване“ към Русия, ако се проведат референдуми. Така той напомня за фалшивите плебисцити, организирани от Москва през 2022 г. в Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област с цел оправдаване на незаконната анексия.
Според ISW високопоставени представители на Кремъл, включително и самият Путин, наскоро са възобновили отдавнашните руски наративи за претенции към Одеса и Миколаев.
Институтът не разполага с доказателства, че руските сили са обкръжили Мирноград (източно от Покровск), въпреки твърденията на някои украински източници. По данни на ISW украинските войски продължават да поддържат ограничени наземни линии за комуникация с Покровск и Мирноград.
Русия, изглежда, е започнала и нова информационна кампания, насочена към разпространение на наративи за подготовка на настъпление срещу град Чернигов на фона на текущите мирни преговори.
Междувременно украинските сили наскоро са напреднали в районите край Александровка и Хуляйполе. Руските войски са отбелязали придвижване в близост до Велики Бурлук, Купянск, Лиман, Сиверск и Новопавловка в тактическата зона Костянтиновка–Дружковка.
