ISW: От Индия Путин отново поиска Украйна да се подчини на условията му
  Тема: Украйна

5 Декември, 2025 07:02, обновена 5 Декември, 2025 07:13

Москва продължава да настоява за първоначалните си военни цели, докато разгръща нови заплахи и информационни кампании, според ISW

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин отново потвърди привързаността си към първоначално формулираните военни цели от 2021–2022 г. и ясно демонстрира нежелание за компромиси. Тези послания бяха повторени в интервю за индийски медии, което е част от усилията на Кремъл да влияе върху международното информационно пространство на фона на продължаващите преговори. Това отбелязва Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Интервюто е дадено за англоезичното списание India Today преди държавната визита на Путин в Индия на 4 декември. В него руският президент заявява, че Русия ще прекрати войната в Украйна едва след като постигне целите, поставени в началото на пълномащабната инвазия.

Путин подчертава още, че според него „най-добрият начин“ за разрешаване на конфликта е Украйна да се съгласи на мирно споразумение, подобно на това, което Москва се опита да наложи през 2022 г. Той визира споразумението от Истанбул, което по същество би означавало пълна капитулация на Украйна.

Кремъл създава условия, за да представи евентуален ангажимент за ненападение и за въздържане от завземане на Одеса и Миколаев като „отстъпка“ от страна на Русия в бъдещи преговори, въпреки че към момента руските сили не разполагат с реална възможност да превземат тези градове.

На 3 декември заместник-председателят на Комитета по отбрана в руската Държавна дума Алексей Журавлев заяви, че в последно време руските командири не докладват публично за активност в посока Херсон, тъй като руските войски „умишлено“ не засилват настъпателните си действия там. По думите му Русия „със сигурност би могла“ да усили натиска в района и впоследствие да започне офанзива срещу Одеса и Миколаев, така че Украйна да „не разполага с други големи градове на Черноморското крайбрежие“.

Журавлев допълва, че окупираният Крим може да бъде използван като изходна точка за подобни операции както по суша, така и по море. Той твърди още, че украинските власти дискриминират рускоговорящото население в Одеса, Херсон и Миколаев и че жителите на Одеска и Николаевска област биха гласували за „присъединяване“ към Русия, ако се проведат референдуми. Така той напомня за фалшивите плебисцити, организирани от Москва през 2022 г. в Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област с цел оправдаване на незаконната анексия.

Според ISW високопоставени представители на Кремъл, включително и самият Путин, наскоро са възобновили отдавнашните руски наративи за претенции към Одеса и Миколаев.

Институтът не разполага с доказателства, че руските сили са обкръжили Мирноград (източно от Покровск), въпреки твърденията на някои украински източници. По данни на ISW украинските войски продължават да поддържат ограничени наземни линии за комуникация с Покровск и Мирноград.

Русия, изглежда, е започнала и нова информационна кампания, насочена към разпространение на наративи за подготовка на настъпление срещу град Чернигов на фона на текущите мирни преговори.

Междувременно украинските сили наскоро са напреднали в районите край Александровка и Хуляйполе. Руските войски са отбелязали придвижване в близост до Велики Бурлук, Купянск, Лиман, Сиверск и Новопавловка в тактическата зона Костянтиновка–Дружковка.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гориил

    3 5 Отговор
    По време на посещението на руския президент в Индия интензивността на атаките срещу Киев донякъде намаля.

    07:16 05.12.2025

  • 2 Българин

    10 7 Отговор
    На тая снимка се вижда един черен и един бял циганин.

    07:17 05.12.2025

  • 3 Добро утро!

    11 6 Отговор
    Да иска! Няма да го огрее дъртия ,бункерен фашист.

    07:20 05.12.2025

  • 4 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 6 Отговор
    На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    07:24 05.12.2025

  • 5 ПОКРОВСК

    1 10 Отговор
    Покровск се превърна в най-смъртоносното бойно поле през 2025 г. - и мястото, където руската офанзива най-накрая се провали. След като Москва лъжливо заяви, че градът е паднал, украински кадри от дронове и западното разузнаване разкриха истината: Русия е понесла катастрофални загуби в опита си да превземе Покровск.

    Според Ройтерс, Би Би Си и Defense News, над 100 000 руски войници са загубени в сектора на Покровск, като цели бригади са унищожени от украински дронове, прецизни артилерийски удари и подкрепени от НАТО разузнавателни мрежи. Сателитните изображения показват пълният погром на руските сили и огромните загуби които са понесли.

    Коментиран от #10, #19

    07:24 05.12.2025

  • 6 АНГЛОСАКСОНСКИ КОШМАРИ

    2 4 Отговор
    Са посещенията на Путин в Индия или Китай.

    Коментиран от #11

    07:26 05.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Братя Стругацки, фантасти

    4 1 Отговор
    Фантазиите на Путин са като руска ненаучна фантастика, зле написана и още по-зле заснета. Нека бъдем реалисти !!! Най-добрия начин е Русия незабавно да се изтегли и започне всичко отначало 😄😄👍

    07:27 05.12.2025

  • 10 ВВС НЕ БАХА ЛИ ФАЛШИФИЦИРАЛИ

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ПОКРОВСК":

    Изказването на Тръмп? Осъдиха ли ги вече?

    07:28 05.12.2025

  • 11 Стига бе

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "АНГЛОСАКСОНСКИ КОШМАРИ":

    Чакаме Путин в ЕС....ако му стиска де

    Коментиран от #17, #22

    07:28 05.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Путин

    0 0 Отговор
    В Индия търси бойци за фронта и мъже за руските вдовици.

    07:30 05.12.2025

  • 15 ДАЛИ ИНДИЙЦИТЕ СА ЗАРБАВИЛИ

    2 0 Отговор
    Че британската империя ги е ограбила със ТРИЛИОНИ, а лично Чърчил уморява от глад над 10 милиона ивдиййци през втората световна война?

    07:30 05.12.2025

  • 16 Вица на деня

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Курабийките пак не разбрали.":

    Агресор да предлага мир

    07:31 05.12.2025

  • 17 СКОРО ЩЕ ГО ДОЧАКАШ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Стига бе":

    Ще си води и 5-6 милиона приятели при посещението.

    Коментиран от #21

    07:31 05.12.2025

  • 18 ПУДИН ДАВА НА УРСУЛА МИР ЧРЕЗ СИЛА

    1 0 Отговор
    Нали нова иска Урсулата.

    07:33 05.12.2025

  • 19 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "ПОКРОВСК":

    Дали ПАК ша докладват на Путин за падането на покровск

    07:34 05.12.2025

  • 20 А ГДЕ КАЯ КАЛАС?

    0 0 Отговор
    Тя кога в Индия?

    07:34 05.12.2025

  • 21 Шубе го е путин

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "СКОРО ЩЕ ГО ДОЧАКАШ":

    И милионите му приятели нема да му помогнат

    07:35 05.12.2025

  • 22 Да бе!

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Стига бе":

    И каква работа има в ЕС? Или ти лично го каниш на гости? Почни малко по от ниско де! Покани Рада дълбоката, да ти разкаже как синът му джитка наркотици, докато баща му си врътка задните части в столицата на гейовете!

    07:35 05.12.2025

