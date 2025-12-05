Новини
Болоня победи Парма и продължава напред за Купата на Италия

5 Декември, 2025 07:00 364 0

В герой за "рособлу" се превърна нападателят Сантяго Кастро, който вкара победния гол в 89-ата минута след центриране на Емил Холм

Болоня победи Парма и продължава напред за Купата на Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Носителят на Купата на Италия Болоня се класира за четвъртфиналите в турнира след домакинска победа с 2:1 над Парма.

В герой за "рособлу" се превърна нападателят Сантяго Кастро, който вкара победния гол в 89-ата минута след центриране на Емил Холм.

Преди това гостите от Парма успяха да поведат още в 13-ата минута чрез поляка Адриан Бенедичак, но малко преди почивката Джонатан Роу изравни за домакините.

На четвъртфиналите Болоня ще приеме победителя от двубоя Лацио - Милан, който е по-късно днес. В случай, че това са "росонерите", това ще бъде повторение на финала на турнира от миналия сезон, в който Болоня триумфира с 1:0.


