Новини
България »
Радев: Вписването на българите в конституцията на РСМ ще ускори пътя на страната към ЕС

Радев: Вписването на българите в конституцията на РСМ ще ускори пътя на страната към ЕС

5 Декември, 2025 07:20 379 3

  • рсм-
  • ес-
  • румен радев

Представителите на българските организации изразиха надежда РСМ да не използва българската общност като алиби да не извършва необходимите реформи, които водят страната към ЕС

Радев: Вписването на българите в конституцията на РСМ ще ускори пътя на страната към ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вписването на българите в конституцията на РСМ значително ще ускори пътя на страната към ЕС и се надявам възможно най-скоро югозападната ни съседка да направи това, за да отвори вратата към преговори за пълноправно членство. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция днес с представители на организации на българската общност в РСМ. В срещата участваха представители на организации от градовете Битоля, Охрид, Скопие, Прилеп, Кавадарци и Кочани.

По време на срещата държавният глава подчерта, че дълг на всяка демократична държава е ефективно да защитава правата на всички свои граждани и да гарантира правото им на самоопределение.

„Всички се надяваме интеграцията на РСМ да се случи възможно най-скоро, но това не може да е за сметка на правата на българската общност в страната“, подчерта Румен Радев. Във връзка с това държавният глава изрази надежда властите в РСМ да изпълнят час по-скоро Европейския компромис от 2022 г. и да впишат българите в своята конституция.

Президентът напомни, че именно българите от югозападната ни съседка за пръв път поставиха въпроса за ефективното гарантиране на техните права в собствената им страна и днес това е обща кауза не само на всички български институции, а и на Европейския съюз.

Представителите на българските организации изразиха надежда РСМ да не използва българската общност като алиби да не извършва необходимите реформи, които водят страната към ЕС. Те категорично се обявиха срещу идеята за конституционни промени с отложено действие или други условности, защото става въпрос за гарантирането на основни човешки права. Представителите на българските организации подчертаха също така, че като лоялни граждани на своята страна очакват от институциите в Скопие да им гарантират равни права и ефективна защита от дискриминация.

Те информираха за своите опасения относно протичащия в Скопие процес по разработване и приемане на План за действие за защита на правата на общностите, което е важен ангажимент на Северна Македония от приетия през 2022 г. Европейски компромис. Особено внимание обърнаха върху обстоятелството, че не са били включени в подготовката на този план от самото начало, както и от изключително краткия срок, в който внезапно са били призовани да предоставят оценки и предложения по този План.

Представителите на българските организации призоваха медии в България да не се ангажират само в случаите на най-остри посегателства срещу сънародниците ни в РСМ, но и с техните културни и обществени прояви, които са важни за хората и от двете страни на границата. Те изразиха надежда България да насърчи повече студенти от югозападната ни съседка да следват в българските университети, което е изключително важно за контактите между младите хора от двете държави.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селски

    2 1 Отговор
    нещастник и теб мразим не се облизвай

    07:24 05.12.2025

  • 2 Не се излагай

    0 0 Отговор
    Ти би ли се съгласил в нашата Конституция да бъдат вписани, който и да е друг, освен българи!
    Радев, защо не внесеш в Конституционният съд искане ДПС та и Алианси да бъдат заличени като партии?
    Вчера Пеевски съвсем открито заплаши с бунт?
    Вече гражданският мир е нарушен, повече не ни трябва ескалация.
    ДАНС ще се чешат още някой и друг ден, докато не стане късно!

    07:28 05.12.2025

  • 3 911

    0 0 Отговор
    Ние вътре в България не може нашите проблеми да си ги решим и тръгваме проблемите на другите да оправяме .Веднъж завинаги трябва да разберем ,че ние първи признахме Македония и нямаме никакво право да се месим и създаваме проблеми в чужда суверенна държава .

    07:35 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове