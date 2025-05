Освободиха Крис Браун под гаранция от 5 млн. паунда

Американският певец Крис Браун беше пуснат под гаранция от лондонски съд, след като му беше повдигнато обвинение в тежко нападение, за да започне световното си турне следващия месец, предават световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Певецът, който е на 36 години, беше обвинен в причиняване на тежка телесна повреда. Той не се признава за виновен.

На 19 февруари 2023 г. Браун е ударил няколко пъти с бутилка продуцента Абе Диау в нощен клуб в луксозния квартал "Мейфеър" в Лондон. По това време певецът е бил на турне във Великобритания.

Браун не присъстваше в Лондонския кралски съд в Садърк, когато съдия Тони Баумгартнер го пусна под гаранция.

Изпълнителят, двукратен носител на наградата "Грами", известен с хитове като "Loyal", "Run It" и "Under the Influence", ще започне турнето си Breezy Bowl XX на 8 юни в Нидерландия.

Миналата седмица Браун беше арестуван в хотел в Манчестър, след като се върна във Великобритания за първи път след инцидента отпреди две години.

Първоначално му беше отказано освобождаване под гаранция, но след това той беше пуснат при условие, че плати 4 млн. британски лири и още 1 млн. в седемдневен срок. От Браун също така се изисква да предаде паспорта си, с изключение на случаите, когато пътува заради турнето си, пише marica.bg.