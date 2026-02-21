Новини
Андрю остава 8-ми в линията за наследяване на трона. Ще има ли промени в закона?

21 Февруари, 2026 10:58

Това би бил законов прецедент за провинилия се брат на краля, който все пак остава осми в линията за британския престол

Андрю остава 8-ми в линията за наследяване на трона. Ще има ли промени в закона? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бившият принц Андрю бе освободен след ареста си във Великобритания по подозрение в злоупотреба със служебно положение, свързано с контактите му с Джефри Епстийн. Разследването продължава, като полицията извърши нови претърсвания в петък в бившата му резиденция.

Междувременно британското правителство обмисля дали да предприеме допълнителни стъпки, включително възможността за формалното му отстраняване от линията на наследяване на трона. Въпреки че през октомври 2025 г. той бе лишен от кралската си титла и покровителства, Андрю все още е осми в реда за наследяване – позиция, чието премахване би изисквало ново законодателство.

„Правителството обмисля всички необходими допълнителни действия и не изключваме нищо“, заяви главният секретар на Министерството на финансите Джеймс Мъри. Последният подобен случай датира от 1936 г., когато след абдикацията на крал Едуард VIII законът бе променен, за да бъде той и неговите наследници отстранени от линията на унаследяване на престола.

Министърът на отбраната Люк Полард коментира пред BBC Radio 4, че правителството и Бъкингамският дворец работят съвместно, за да гарантират, че Андрю няма да бъде „потенциално на един удар на сърцето от трона“. Той допълни, че всяко решение в тази посока вероятно ще изисква широка междупартийна подкрепа и ще бъде взето след приключване на полицейското разследване.

Арестът на Андрю Маунтбатън-Уиндзор бе извършен в четвъртък сутринта на рождения му ден по подозрение в злоупотреба със служебно положение. Смята се, че Андрю е изнасял важна информация на приятеля си - сексуалния насилник и трафикант Джефри Епстийн. В официално изявление крал Чарлз III заяви, че е научил „с дълбока загриженост“ за подозренията срещу брат си и подчерта, че ще бъде проведен „пълен, справедлив и надлежен процес“. „Нека заявя ясно: законът трябва да си свърши работата“, посочи монархът, като добави, че няма да коментира повече случая, докато разследването е в ход.

Бившият принц е подложен на обществен натиск от години заради близките си отношения с Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления. Срещу него бяха отправени обвинения и от Вирджиния Робъртс Джуфре, която твърди, че е била непълнолетна, когато е имала сексуални контакти с него. Андрю последователно отрича всички обвинения.

През октомври 2025 г. той обяви, че повече няма да използва титлата и почестите си, а по-късно Бъкингамският дворец потвърди, че крал Чарлз е инициирал формална процедура за отнемане на стила, титлите и отличията му. Оттогава той официално е известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

Според Кралската прокуратура злоупотребата със служебно положение е престъпление, за което максималната присъда може да бъде доживотен затвор. Разследването продължава, а развитието му се следи внимателно както от институциите, така и от обществеността.


  • 1 гбфцбб

    2 0 Отговор
    Тоз преключи , малките лешпери протриват ръце за наследството

    Коментиран от #5

    10:59 21.02.2026

  • 2 Мъж

    3 0 Отговор
    Бети кахъра ще излиза на среща с главния Илиев аххаахахххахаххахахха 🤣🤣🤣🤣🤭

    11:01 21.02.2026

  • 3 Както го наблюдавам

    5 1 Отговор
    Ще ги надживее всичките тези боклуци дето се наредиха пред него
    Първо , любимец на кралицата
    Второ, но по първо - живее както иска и не му пука нито за краля, нито за наследниците алчни загубеняци
    Ще се справи

    11:02 21.02.2026

  • 4 Тринайстата годеница на принца

    2 0 Отговор
    Този е идеален за престола, наследил е най-доброто от монархическите традиции, няма нужда да променят закона, направо да го короноват, ако може на острова на неговия приятел

    11:03 21.02.2026

  • 5 дедо поп

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "гбфцбб":

    Старата кукумявка сигурно се обръща в гроба

    Коментиран от #7

    11:07 21.02.2026

  • 6 СТИГА БЕ

    1 0 Отговор
    КАКВО СТЕ ГО ЗАДАВАЛИ ТОЗИ...за подражание ли , или светска новина

    11:15 21.02.2026

  • 7 Едва ли

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "дедо поп":

    Има снимка на Елизабет на 6-годишна възраст с хитлеристкия поздрав. Сега англичаните се опитват да го изкарат някаква шега.

    11:16 21.02.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор
    Той остава осми,
    но получава шепа косми!
    🌈🤔🤗🤣🖕

    11:20 21.02.2026

  • 9 Мъж

    0 0 Отговор
    Бети да си купиш пакет вечеря от главния Илиев за 8ми март струва само 333евро 🤣🤣🤣🤣🤭

    11:31 21.02.2026