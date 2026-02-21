Андрю остава 8-ми в линията за наследяване на трона. Ще има ли промени в закона?

Бившият принц Андрю бе освободен след ареста си във Великобритания по подозрение в злоупотреба със служебно положение, свързано с контактите му с Джефри Епстийн. Разследването продължава, като полицията извърши нови претърсвания в петък в бившата му резиденция.

Междувременно британското правителство обмисля дали да предприеме допълнителни стъпки, включително възможността за формалното му отстраняване от линията на наследяване на трона. Въпреки че през октомври 2025 г. той бе лишен от кралската си титла и покровителства, Андрю все още е осми в реда за наследяване – позиция, чието премахване би изисквало ново законодателство.

„Правителството обмисля всички необходими допълнителни действия и не изключваме нищо“, заяви главният секретар на Министерството на финансите Джеймс Мъри. Последният подобен случай датира от 1936 г., когато след абдикацията на крал Едуард VIII законът бе променен, за да бъде той и неговите наследници отстранени от линията на унаследяване на престола.

Министърът на отбраната Люк Полард коментира пред BBC Radio 4, че правителството и Бъкингамският дворец работят съвместно, за да гарантират, че Андрю няма да бъде „потенциално на един удар на сърцето от трона“. Той допълни, че всяко решение в тази посока вероятно ще изисква широка междупартийна подкрепа и ще бъде взето след приключване на полицейското разследване.

Арестът на Андрю Маунтбатън-Уиндзор бе извършен в четвъртък сутринта на рождения му ден по подозрение в злоупотреба със служебно положение. Смята се, че Андрю е изнасял важна информация на приятеля си - сексуалния насилник и трафикант Джефри Епстийн. В официално изявление крал Чарлз III заяви, че е научил „с дълбока загриженост“ за подозренията срещу брат си и подчерта, че ще бъде проведен „пълен, справедлив и надлежен процес“. „Нека заявя ясно: законът трябва да си свърши работата“, посочи монархът, като добави, че няма да коментира повече случая, докато разследването е в ход.

Бившият принц е подложен на обществен натиск от години заради близките си отношения с Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления. Срещу него бяха отправени обвинения и от Вирджиния Робъртс Джуфре, която твърди, че е била непълнолетна, когато е имала сексуални контакти с него. Андрю последователно отрича всички обвинения.

През октомври 2025 г. той обяви, че повече няма да използва титлата и почестите си, а по-късно Бъкингамският дворец потвърди, че крал Чарлз е инициирал формална процедура за отнемане на стила, титлите и отличията му. Оттогава той официално е известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

Според Кралската прокуратура злоупотребата със служебно положение е престъпление, за което максималната присъда може да бъде доживотен затвор. Разследването продължава, а развитието му се следи внимателно както от институциите, така и от обществеността.