Lamborghini Revuelto се присъедини към полицейските сили

По-малко от два месеца след като полицията в Дубай добави към своя автопарк Ferrari Purosangue, тунингована от Mansory, сега официално бе представено най-новото попълнение - Lamborghini Revuelto, модифицирана от Mansory. Тази хибридна машина е четвъртото официално сътрудничество между германския тунер и полицията, като се присъединява към високооктановата гама, която вече включва персонализиран Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-AMG G63.

Докато „стандартният“ Revuelto вече е тримоторен хибриден мощен автомобил, Mansory е подобрил 6,5-литровия V12 и неговите електрически асистенти, за да достигне зашеметяващите 1070 к.с. – със 70 к.с. повече от фабричните настройки. Резултатът е спринт от 0 до 100 км/ч, който е спаднал до зашеметяващите 2,4 секунди, а максималната скорост вече е 354 км/ч (220 mph).

Облечен в емблематичната тъмнозелена и бяла ливрея, този Revuelto е базиран на агресивната програма „Initiate“ на Mansory. Преработеният преден капак е с повече вентилационни отвори от кован карбон, предназначени да увеличат притискащата сила, допълнени от нов спойлер на предната броня и странични аеродинамични елементи.

Ковани карбонови перки са разположени зад предните колела и преминават в специално изработени странични прагове и капаци на огледалата. Автомобилът е оборудван с ексклузивни изцяло ковани джанти FV.10 (21„ отпред, 22“ отзад) с карбон и червени капачки в центъра. Масивен заден дифузьор и фини аеродинамични перки над изпускателните тръби гарантират, че дори когато се отдалечава, Revuelto изглежда като боен самолет, разрешен за движение по пътищата.

Подобно на Bugatti Veyron и Aston Martin One-77 преди него, Mansory Revuelto ще служи предимно като посланик на маркетинга и туризма. Наскоро колата беше представеан пред Burj Al Arab като символ на „елитната култура” и безопасността на Дубай.

С пазарна цена от около 870 000 евро за Revuelto, произведен от Mansory, това вероятно е един от най-скъпите автомобили за обществени услуги на планетата, но със сигурност не е най-скъпата патрулка в автопарка на дубайската полиция.