Lamborghini Revuelto се присъедини към полицейските сили

Lamborghini Revuelto се присъедини към полицейските сили

21 Февруари, 2026 12:00 1 073 4

  • дубай-
  • полиция-
  • lamborghini-
  • revuelto

Тунингованият от Mansory екземпляр ще се използва в Дубай

Lamborghini Revuelto се присъедини към полицейските сили - 1
Галин Ганев

По-малко от два месеца след като полицията в Дубай добави към своя автопарк Ferrari Purosangue, тунингована от Mansory, сега официално бе представено най-новото попълнение - Lamborghini Revuelto, модифицирана от Mansory. Тази хибридна машина е четвъртото официално сътрудничество между германския тунер и полицията, като се присъединява към високооктановата гама, която вече включва персонализиран Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-AMG G63.

Докато „стандартният“ Revuelto вече е тримоторен хибриден мощен автомобил, Mansory е подобрил 6,5-литровия V12 и неговите електрически асистенти, за да достигне зашеметяващите 1070 к.с. – със 70 к.с. повече от фабричните настройки. Резултатът е спринт от 0 до 100 км/ч, който е спаднал до зашеметяващите 2,4 секунди, а максималната скорост вече е 354 км/ч (220 mph).

Облечен в емблематичната тъмнозелена и бяла ливрея, този Revuelto е базиран на агресивната програма „Initiate“ на Mansory. Преработеният преден капак е с повече вентилационни отвори от кован карбон, предназначени да увеличат притискащата сила, допълнени от нов спойлер на предната броня и странични аеродинамични елементи.

Lamborghini Revuelto се присъедини към полицейските сили

Ковани карбонови перки са разположени зад предните колела и преминават в специално изработени странични прагове и капаци на огледалата. Автомобилът е оборудван с ексклузивни изцяло ковани джанти FV.10 (21„ отпред, 22“ отзад) с карбон и червени капачки в центъра. Масивен заден дифузьор и фини аеродинамични перки над изпускателните тръби гарантират, че дори когато се отдалечава, Revuelto изглежда като боен самолет, разрешен за движение по пътищата.

Lamborghini Revuelto се присъедини към полицейските сили

Подобно на Bugatti Veyron и Aston Martin One-77 преди него, Mansory Revuelto ще служи предимно като посланик на маркетинга и туризма. Наскоро колата беше представеан пред Burj Al Arab като символ на „елитната култура” и безопасността на Дубай.

С пазарна цена от около 870 000 евро за Revuelto, произведен от Mansory, това вероятно е един от най-скъпите автомобили за обществени услуги на планетата, но със сигурност не е най-скъпата патрулка в автопарка на дубайската полиция.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    0 1 Отговор
    В Дубай може, но преди малко карах за едно подобно НЕЩО. Ринеше сняг като фадрома. Чак по гърба му падаше. Движеше се като буболечка щото шафиорчето му нищо не вижда. Нито да ги изпревариш, нито да караш зад него.

    12:07 21.02.2026

  • 2 Да ви кажа

    9 1 Отговор
    Честно - вече ми писна от всякакви тунинги, от ковани карбони, от нам си кви панели, перки, ауспуси, калници, дискове и т. н…. Марки, марки, модели, модели, тунинги, тунинги… Вече нито можеш да ги следиш, нито да ги знаеш, нито да ти е интересно. Като с повечето неща в днешно време, прекаленото пресищане води до загуба на стойност и удоволствие!

    12:18 21.02.2026

  • 3 Васил

    1 1 Отговор
    Веднага дайте и нашите полицейски паразити нали сме много богата държава щом можем VW пасат за 50к евра можем да си позволим.

    13:13 21.02.2026

  • 4 Софийски селянин,

    1 0 Отговор
    В Дубай такива екземпляри за ежедневно ползване от полицията не се виждат..
    Те повечето са демонстрациони.
    Иначе използват класическите Тойота Ленд Круизер Прадо и Нисан.

    14:21 21.02.2026